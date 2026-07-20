Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /క్రీడలు
  • /ఫిఫా ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్ స్పెయిన్ కైవసం.. ఫైనల్‌లో పని చేయని మెస్సీ మ్యాజిక్..

ఫిఫా ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్ స్పెయిన్ కైవసం.. ఫైనల్‌లో పని చేయని మెస్సీ మ్యాజిక్..

FIFA Foot Ball World Cup  Final 2026: ప్రపంచం మొత్తం ఆసక్తిగా ఎదురు చూసిన  ఫిఫా ఫుట్ బాల్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో స్పెయిన్.. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనాను ఓడించి రెండోసారి ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌ను ముద్దాడింది. అమెరికాలోని న్యూజెర్సీలోని మెట్ లైఫ్ స్టేడియం వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో 1-0 ఆధిక్యంతో విజయం సాధించింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 20, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:43 AM IST
ఫిఫా ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్ స్పెయిన్ కైవసం.. ఫైనల్‌లో పని చేయని మెస్సీ మ్యాజిక్..
Image Credit: Spain Win (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఫిఫా ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్ స్పెయిన్ కైవసం.. ఫైనల్‌లో పని చేయని మెస్సీ మ్యాజిక్..
FIFA Foot Ball World Cup 2026 Winner Spain4 min ago
2
FIFA World Cup Prize Money39 min ago
3
FIFA World Cup 20261 hr ago
4
India vs England 3rd ODI Highlights6:47 PM IST
5
Oldest school in indiaJul 19