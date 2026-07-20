Spain Victory over Argentina: ఎంతో ఉత్కంఠ భరితంగా సాగిన ఫిఫా ఫుట్ బాల్ ప్రపంచ కప్లో అర్జెంటీనాను 1-0 ఆధిక్యంతో స్పెయిన్ మట్టి కరిపించింది. స్పెయిన్కు 'సూపర్ సబ్' ఫెర్రాన్ టోర్రెస్ రెండవ ప్రపంచ కప్ విజయాన్ని ఖాయం చేశాడు.ఆదివారం న్యూజెర్సీలోని మెట్లైఫ్ స్టేడియంలో జరిగిన ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 ఫైనల్లో, అర్జెంటీనాపై స్పెయిన్ 1-0 తేడాతో విజయం సాధించింది. ఫెర్రాన్ టోర్రెస్ మ్యాచ్ విన్నింగ్ గోల్ సాధించాడు. స్టార్ ఆటగాడు మెస్సీ.. అర్జెంటీనాను గట్టెక్కించలేపోయాడు. మరోవైపు స్టార్ ప్లేయర్స్ ఎవరు లేకపోయినా.. స్పెయిన్ సమిష్ఠిగా రాణించింది. 2010 తర్వాత మళ్లీ ఇప్పుడు స్పెయిన్ ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్పును దక్కించుకోవడంతో ఆ దేశస్థులు సంబరాల్లో మునిగిపోయారు. అద్భుతమైన డిఫెన్స్, పదునైన ఎటాక్తో స్పెయిన్ ఆటగాళ్లు రెచ్చిపోయారు. దీంతో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనాకు నిరాశ తప్పలేదు.
దక్షిణ అమెరికా దేశమైన అర్జెంటీనా జట్టు నిరాశపరిచిన ప్రదర్శనలో, అర్జెంటీనా గోల్ కీపర్ ఎమిలియానో మార్టినెజ్ వీరోచితంగా ఆడిన తర్వాత, ఆట 106వ నిమిషంలో గోల్ చేస'సూపర్ సబ్స్టిట్యూట్' ఫెర్రాన్ టోర్రెస్ ఫైనల్లో స్పెయిన్ను మ్యాచ్ విన్నర్గా నిలపడంలో ప్రధాన భూమిక వహించాడు.
ఫైనల్లో అర్జెంటీనా ఆధిక్యం
ఫైనల్ మ్యాచ్లో ముందుగా అర్జెంటీనా జట్టు స్పష్టమైన ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. లియోనెల్ మెస్సీ అర్జెంటీనా కేవలం 2 షాట్లు మాత్రమే గోల్ వైపు కొట్టాడు.స్పెయిన్ 20 షాట్లు గోల్ వైపు కొట్టారు. ఆ రెండు షాట్లు కూడా టోర్రెస్ గోల్ చేసిన తర్వాత, అదనపు సమయంలో వచ్చాయి. ఆ 20 ప్రయత్నాలలో, 12 లక్ష్యాన్ని చేరగా, అర్జెంటీనా ఒక్కటి కూడా చేయలేకపోయింది. అంతేకాకుండా, అర్జెంటీనా 35 శాతంతో పోలిస్తే స్పెయిన్ 65 శాతం బంతిని తమ నియంత్రణలో ఉంచుకొని మ్యాచ్పై పట్టు బిగించింది.
స్పెయిన్ ఆటగాడి ఘనత..
ఇది టోర్రెస్ కు 25వ అంతర్జాతీయ గోల్. అదనపు సమయం మొదటి ఫస్ట్ హాఫ్ బాక్స్లో ఎగిరిపడుతున్న బంతిని అందిపుచ్చుకున్న అతను, తన ఎడమ కాలి షాట్తో క్రాస్బార్ కింద నుండి మార్టినెజ్ను ఓడించి గోల్ చేశాడు. గత 12 ఏళ్లలో ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో జర్మనీకి చెందిన మారియో గోట్జే విన్నింగ్ గోల్ చేసాడు. ఆ తర్వాత అదనపు ఆటగాడిగా ఉన్న టోర్రెస్ ఈ ఘనత సాధించిన రెండవ ఆటగాడిగా రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు. 2014లో బ్రెజిల్లో జరిగిన ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో లియోనెల్ మెస్సీ అర్జెంటీనాపై ఈ ఘనత సాధించాడు.
ఎక్స్ట్రా టైమ్కు కొద్దిసేపటి ముందు, ఎంజో ఫెర్నాండెజ్ తన రెండవ ఎల్లో కార్డు కారణంగా మైదానం నుండి బహిష్కరించబడటంతో అర్జెంటీనాకు పెద్ద ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. దీంతో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్లు కేవలం 10 మంది ఆటగాళ్లతోనే నెట్టుకురావాల్సి వచ్చింది. స్పెయిన్ డిఫెండర్ పౌ క్యూబార్సీని గాలిలోకి ఎగిరేలా చేసిన నిర్లక్ష్యపు ఆట తర్వాత ఫెర్నాండెజ్కు రెండవ కార్డ్ లభించింది.
రెడ్ కార్డ్ పొందిన ఆరో ఆటగాడిగా ఫెర్నాండెజ్..
ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో రెడ్ కార్డ్ పొందిన ఆరో ఆటగాడిగా ఫెర్నాండెజ్ నిలిచాడు. పెడ్రో మోన్జోన్ (అర్జెంటీనా వర్సెస్ వెస్ట్ జర్మనీ, 1990), గుస్తావో డెజోట్టి (అర్జెంటీనా వర్సెస్ వెస్ట్ జర్మనీ, 1990), మార్సెల్ డెసైలీ (ఫ్రాన్స్ వర్సెస్ బ్రెజిల్, 1998), జినెడిన్ జిదాన్ (ఫ్రాన్స్ వర్సెస్ ఇటలీ, 2006), జాన్ హీటింగా (నెదర్లాండ్స్ వర్సెస్ స్పెయిన్, 2010) మిగతావారు.
ఆట తిరిగి ప్రారంభమైన సుమారు రెండు నిమిషాల తర్వాత జరిగిన మరో ఫౌల్, 19 ఏళ్ల లామిన్ యమాల్కు సుమారు 22 గజాల దూరం నుండి ఫ్రీ కిక్తో మ్యాచ్ గెలిపించే అవకాశం దక్కింది. యమాల్ కొట్టిన బంతి కర్లింగ్ కిక్గా కుడి పోస్ట్ వైపు హెడర్తో వెళ్తుండగా, మార్టినెజ్ డైవ్ చేసి దానిని పక్కకు నెట్టేశాడు. ఇది అతనికి 10వ సేవ్. ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో ఏ గోల్ కీపర్ అయినా చేసిన అత్యధిక సేవ్ ఇదే.
రెండు ఫార్మాట్లలో ప్రపంచ కప్ గెలిచిన రికార్డు స్పెయిన్ సొంతం..
నిర్ణీత సమయంలో స్పెయిన్ 15 షాట్లు కొట్టగా, అర్జెంటీనా ఒక్కటి కూడా కొట్టలేదు. స్పెయిన్కు తొమ్మిది కార్నర్లు లభించగా, అర్జెంటీనాకు ఒకటి మాత్రమే లభించింది. ఈ విజయంతో, పురుషుల, మహిళల ఫుట్బాల్ రెండింటిలోనూ ఏకకాలంలో ప్రపంచ కప్ కిరీటాలను గెలుచుకున్న మొదటి దేశంగా స్పెయిన్ నిలిచింది.
ఎంబాపే గోల్డెన్ బూట్..
అమెరికా, కెనడా, మెక్సికోలలో జరిగిన ఫిపా ఫుట్ బాల్ వరల్డ్ కప్లో ఈ సారి 48 జట్లు పాల్గొన్నాయి. ఇప్పటివరకు జరిగిన అతిపెద్ద ప్రపంచ కప్లో ఇది 104వ మ్యాచ్. చివరి మ్యాచ్. ఈ ప్రపంచ కప్లోనే అత్యధికంగా 308 గోల్స్ నమోదయ్యాయి. గోల్డెన్ బూట్ రేసులో మెస్సీ రన్నరప్గా నిలవగా, ఫ్రాన్స్కు చెందిన కైలియన్ ఎంబాపే ఈ టోర్నమెంట్లో 10 గోల్స్తో వరుసగా రెండు టైటిళ్లను గెలుచుకున్న మొట్టమొదటి ఆటగాడిగా రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు.
ఫిఫా ఫైనల్లో సెలబ్రిటీల సందడి..
ఫిఫా ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్కు హాజరైన ప్రముఖుల్లో బ్రాడ్ పిట్, టామ్ క్రూజ్, మాట్ డామన్, విల్ ఫెర్రెల్, సిలియన్ మర్ఫీ, డేనియల్ క్రెయిగ్, జెన్నిఫర్ కానెల్లీ, జెన్నిఫర్ హడ్సన్, జాన్ హ్యామ్, మాథ్యూ బ్రోడెరిక్, సారా జెస్సికా పార్కర్ వంటి ఎంతో ప్రముఖులు స్టేడియంలో సందడి చేశారు. అమెరికా ఫైనల్ మ్యాచ్లో లేకపోయినా.. ఫిఫా ప్రపంచ కప్ చూసేందుకు ఆ దేశానికి సెల్రబిటీలు ఎగబడి చూడటం విశేషం.
స్పెయిన్కు ట్రోఫీని అందజేసిన ట్రంప్..
ఫైనల్ ప్రారంభానికి సుమారు 90 నిమిషాల ముందు మొదలైన ముగింపు వేడుకకు పోస్ట్ మలోన్ ముఖ్య ఆకర్షణగా నిలిచారు. మొట్టమొదటి హాఫ్టైమ్ షోలో జస్టిన్ బీబర్, మడోన్నా, షకీరా, BTS లతో పాటు బర్నా బాయ్, వెనిజులా కండక్టర్ గుస్తావో డుడామెల్, కోల్డ్ప్లేతో కూడిన PS 22 కోరస్, ఇంకా సెసేమ్ స్ట్రీట్, మప్పెట్స్ వంటి మ్యాచ్కు ముందు అద్భుత ప్రదర్శన ఇచ్చారు. ఫైనల్ మ్యాచ్లో గెలిచిన స్పెయిన్ జట్టుకు అగ్ర దేశాధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ట్రోఫీని అందజేశారు.
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