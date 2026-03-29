Ishan Kishan: మా ఓటమికి కారణం వారే.. సన్‌రైజర్స్ కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ కీలక వ్యాఖ్యలు

IPL 2026: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ప్రాంరభమైంది. శనివారం రాత్రి చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదికగా ఆర్సీబీ, ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ టీమ్స్ తలపడ్డాయి. ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన సన్ రైజర్స్ జట్టు నిర్ణీత ఓవర్లలో 9 వికెట్లు కోల్పోయి 201 పరుగులు చేసింది. ఆ తరువాత బ్యాటింగ్‌కి దిగిన ఆర్సీబీ జట్టు బ్యాటర్లు దూకుడుగా ఆడారు. కేవలం 15.4 ఓవర్లలోనే 4 వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి 203 పరుగులు చేశారు. దీంతో 6 వికెట్ల తేడాతో ఆర్సీబీ జట్టు ఘన విజయం సాధించింది.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 29, 2026, 08:59 AM IST

Ishan Kishan Comments: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ప్రాంరభమైంది. శనివారం రాత్రి చిన్నస్వామి స్టేడియం వేదికగా ఆర్సీబీ, ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ టీమ్స్ తలపడ్డాయి. ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన సన్ రైజర్స్ జట్టు నిర్ణీత ఓవర్లలో 9 వికెట్లు కోల్పోయి 201 పరుగులు చేసింది. ఆ తరువాత బ్యాటింగ్‌కి దిగిన ఆర్సీబీ జట్టు బ్యాటర్లు దూకుడుగా ఆడారు. కేవలం 15.4 ఓవర్లలోనే 4 వికెట్లు మాత్రమే కోల్పోయి 203 పరుగులు చేశారు. దీంతో 6 వికెట్ల తేడాతో ఆర్సీబీ జట్టు ఘన విజయం సాధించింది. అయితే మ్యాచ్ అనంతరం ఎస్ఆర్‌హెచ్ కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ మాట్లాడుతూ.. జట్టు ఓటమిపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. 

తమ ఓటమికి టాప్-3 బ్యాటర్ల వైఫల్యంతో పాటు పేలవ బౌలింగ్ ప్రధాన కారణమని చెప్పాడు కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషాన్. మొదటి మూడు, నాలుగు ఓవర్ల తరువాత పిచ్ బ్యాటింగ్‌కు అనుకూలించినప్పటికీ.. తాము ఆరంభంలోనే ఇంపార్టెంట్ వికెట్స్ కోల్పోయామన్నాడు. ఈ విషయంపై తాము ఫుల్ ఫోకస్ పెట్టాలన్నాడు ఇషాన్.

ఇక రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో వికెట్ బ్యాటింగ్‌కు మరింత ఈజీగా మారిందని.. తమ బ్యాటర్ల ప్రదర్శనను అభినందించాలన్నాడు. ఇక ఛేజింగ్‌లో విరాట్ బ్యాటింగ్ చేసిన తీరు అద్భుతమని.. కోహ్లీని సాధ్యమైనంత త్వరగా ఔట్ చేయాలి, లేదంటే క్రీజులో సెట్ అయితే ఆపడం కష్టమని అభిప్రాయపడ్డాడు. తాము ఆ విషయంలో విఫలమయ్యామని.. ఫలితంగా భారీ స్కోర్ చేసినప్పటికీ మ్యాచ్‌ను చేజార్చుకున్నామన్నాడు.

అయితే ఇది తొలి మ్యాచ్ మాత్రమే కాబట్టి.. ఇలాంటి పొరపాట్లు రాబోయే మ్యాచ్‌లలో రిపీట్ కాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటామన్నాడు ఇషాన్. అలాగే బౌలింగ్ విభాగంలో కూడా తాము ఇంకా మెరుగైన ప్రదర్శన చేయాల్సి ఉందన్నాడు. వికెట్లు తీయడంలో కాస్త విఫలమయ్యామని.. రాబోయే మ్యాచ్‌లలో తమ ఆటతీరుతో ఆకట్టుకుంటామన్నాడు. రాబోయే మ్యాచ్‌లలో విజయం సాధిస్తే టోర్నీలో తమ ప్రయాణం మరింత సులువు అవుతుందని ఇషాన్ కిషన్ చెప్పుకొచ్చాడు.

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

