SRH: టీ20ల్లో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ అరుదైన ఘ‌న‌త‌.. అత్య‌ధిక సార్లు 200+ స్కోర్లు సాధించిన జట్టుగా ప్ర‌పంచ రికార్డు

SRH: ఉప్ప‌ల్ వేదిక‌గా ఆర్సీబీతో జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో స‌న్‌రైజ‌ర్స్ హైద‌రాబాద్ విజ‌యం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన స‌న్‌రైజ‌ర్స్ 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 4 వికెట్లు కోల్పోయి 255 ప‌రుగులు చేసింది. ఈ క్ర‌మంలో ఓ టీ20 టోర్న‌మెంట్‌లో ఓ సీజ‌న్‌లో అత్య‌ధిక సార్లు 200 ఫ్ల‌స్ ప‌రుగులు సాధించిన జ‌ట్టుగా చ‌రిత్ర సృష్టించింది.  
Written ByAruna MaharajuUpdated byAruna Maharaju
Published: May 23, 2026, 01:58 PM IST|Updated: May 23, 2026, 01:58 PM IST
Image Credit: SRH Creates History Become First Team Ever To Register Nine 200 Totals In One T20 Tournament (source-file)

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

