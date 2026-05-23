Sunrisers Hyderabad Creates History: ఉప్పల్ వేదికగా శుక్రవారం రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో జరిగిన మ్యాచ్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ మ్యాచ్లో ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన ఎస్ఆర్హెచ్ 20 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి 255 పరుగులు చేసింది. ఈ క్రమంలో ఓ టీ20 టోర్నమెంట్లో ఓ సీజన్లో అత్యధిక సార్లు 200 ఫ్లస్ పరుగులు సాధించిన జట్టుగా చరిత్ర సృష్టించింది. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో సన్రైజర్స్ ఇప్పటి వరకు 9 సార్లు 200 ఫ్లస్ పరుగులు చేసింది.
ఓ టీ20 టోర్నమెంట్లో ఓ సీజన్లో అత్యధిక 200+ స్కోర్లు సాధించిన జట్లు ఇవే..
1. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ – 9 సార్లు (ఐపీఎల్ 2026లో)
2. గుజరాత్ టైటాన్స్ – 8 సార్లు (ఐపీఎల్ 2025లో)
3. పంజాబ్ కింగ్స్ – 8 సార్లు ( ఐపీఎల్ 2025లో)
4. పంజాబ్ కింగ్స్ – 8 సార్లు (ఐపీఎల్ 2026లో)
5. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు – 8 సార్లు (ఐపీఎల్ 2026లో)
6. బర్మింగ్హామ్ బేర్స్ – 7 సార్లు (వైటాలిటీ బ్లాస్ట్ 2022లో)
7. పంజాబ్ – 7 సార్లు (సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ 2025లో)
8. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు – 7 సార్లు (ఐపీఎల్ 2026లో)
9. యార్క్షైర్ – 6 సార్లు ( వైటాలిటీ బ్లాస్ట్ 2022లో)
10. ముంబై ఇండియన్స్ – 6 సార్లు (ఐపీఎల్ 2023లో)
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో సన్రైజర్స్ బ్యాటర్లు పరుగుల వరద పారిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కోల్కతా నైట్రైడర్స్, పంజాబ్ కింగ్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్పై రెండేసి సార్లు, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, ముంబై ఇండియన్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుపై ఒక్కొసారి 200కి పైగా పరుగులు సాధించింది.
ఐపీఎల్ 2026లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ 200+ స్కోర్లు ఇవే..
1. 201/9 వర్సెస్ ఆర్సీబీ ( బెంగళూరు వేదికగా)
2. 226/8 వర్సెస్ కేకేఆర్ (కోల్కతా వేదికగా)
3. 219/6 వర్సెస్ పంజాబ్ కింగ్స్ (న్యూ చండీగఢ్ వేదికగా)
4. 216/6 వర్సెస్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ (హైదరాబాద్ వేదికగా)
5. 242/2 వర్సెస్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (హైదరాబాద్ వేదికగా)
6. 229/5 వర్సెస్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ ( జైపూర్ వేదికగా)
7. 249/4 వర్సెస్ ముంబై ఇండియన్స్ (ముంబై వేదికగా)
8. 235/4 వర్సెస్ పంజాబ్ కింగ్స్ (హైదరాబాద్ వేదికగా)
9. 255/4 వర్సెస్ ఆర్సీబీ (హైదరాబాద్ వేదికగా)
