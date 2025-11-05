Kavya Maran: కావ్య పాప దిమ్మతిరిగిపోయే స్కెచ్..రూ.23 కోట్ల కోసం మంచి ఆటగాడిని వదిలిపెడుతుంది..ఇక SRH పని గోవిందా!

SRH Releasing Klaasen: 2026 IPL సీజన్ వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్, మే నెలల్లో జరగనుంది. దానికి ముందు, డిసెంబర్ రెండవ వారంలో ఆటగాళ్ల కోసం మినీ వేలం నిర్వహించనుంది బీసీసీఐ. అన్ని IPL జట్లు దీని కోసం తీవ్రంగా ప్రణాళికలు వేస్తున్నాయి. జట్ల నుండి విడుదల చేయబోయే ఆటగాళ్ల జాబితాను డిసెంబర్ 15 నాటికి విడుదల చేయాలని స్పష్టం చేసింది.
దీని ప్రకారం.. 10 IPL జట్లూ తాము రిటైన్ చేసే ఆటగాళ్ల జాబితాతో పాటు ఎవర్ని వదిలేసుకుంటున్నారో వారి జాబితాను విడుదల చేయబోతున్నాయి. ఇంతలో ఇతర జట్లు సంజు సామ్సన్, KL రాహుల్ సహా అనేక మంది కీలక ఆటగాళ్ల కోసం వారి సంబంధిత జట్లతో చర్చలు జరుపుతున్నట్లు చెబుతున్నారు. దీని కారణంగా కొంతమంది స్టార్ ఆటగాళ్లు ట్రేడింగ్ ద్వారా జట్టు మారే అవకాశం ఉంది.
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్: హెన్రిచ్ క్లాసెన్ విడుదలవుతున్నారా?
ఇదిలా ఉండగా, కావ్య మారన్ నేతృత్వంలోని సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు వికెట్ కీపర్, ఫాస్ట్ బౌలర్ హెన్రిచ్ క్లాసెన్ను మినీ వేలానికి ముందే విడుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం. జట్టు క్లాసెన్ను విడుదల చేస్తే, వారికి రూ. 23 కోట్లు లభిస్తాయి. భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని మరొక ఆటగాడిని కొనుగోలు చేయడానికి వారు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నారని చెబుతున్నారు.
హెన్రిచ్ క్లాసెన్ మిడిల్ ఆర్డర్లో బాగా ఆడగలడు. ముఖ్యంగా స్పిన్నర్లపై సిక్సర్లు కొట్టడం ద్వారా జట్టు స్కోరును త్వరగా పెంచడంలో అతను సహాయపడగలడు. ఈ సందర్భంలో, హైదరాబాద్ అతన్ని విడుదల చేసే రిస్క్ తీసుకుంటే, దాని వెనుక మరో మెరుగైన ప్రణాళిక ఉందని తెలుస్తోంది. అలాగే, 2025 ఐపీఎల్ సిరీస్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు చాలా చెత్తగా ఆడింది. అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లతో కూడిన జట్టు తీవ్రంగా నిరాశ చెందింది. దీని కారణంగా, రాబోయే 2026 ఐపీఎల్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు బాగా ఆడాలంటే చాలా ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవలసి ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
హెన్రిచ్ క్లాసెన్ 2023 నుండి 2025 వరకు 3 సీజన్లు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు తరపున ఆడాడు. అయితే, అతని విడుదలకు సంబంధించి అధికారిక ప్రకటన ఇంకా రాలేదు. కానీ త్వరలోనే సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ప్రణాళిక ఏమిటో మనకు తెలుస్తుంది.
