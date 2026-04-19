SRH Vs CSK Black Magic: ఉప్పల్ స్టేడియంలో చేతబడి..బీసీసీఐకి సీఎస్కే యజమాని ఫిర్యాదు..అస్సలు ఏం జరిగిందంటే?

Written by - Harish Darla | Last Updated : Apr 19, 2026, 06:03 PM IST

SRH Vs CSK Black Magic Video: ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా శనివారం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఘనవిజయం సాధించింది. అయితే ఈ మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత ఓ వైరల్ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తోంది. అదే ఓ బ్లాక్ మ్యాజిక్ వీడియో. సన్‌రైజర్స్‌కు చెందిన ఓ అభిమాని స్టేడియంలోని ఓ స్టాండ్‌లో చేతబడి చేస్తున్నట్లు చిత్రీకరించిన వీడియో ఇప్పుడు అనేక అభిప్రాయాలకు నెలవైంది. ఇదే విషయమై చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు యాజమాన్యం ఐపీఎల్ నిర్వహణ కమిటీకి ఫిర్యాదు చేసినట్లు సమాచారం. అయితే ఇందులో నిజమెంత? అబద్ధమెంతా అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

హైదరాబాద్ ‌లోని ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా నిన్న చెన్నై, హైదరాబాద్ మ్యాచ్ జరిగింది. అందులో జరిగిన వింత ఘటన ఓ వీడియో రూపంలో బయటకు వచ్చింది. గ్యాలరీలో కూర్చొని మ్యాచ్ వీక్షిస్తున్న ఓ సన్‌రైజర్స్ అభిమాని.. చేతిలో నిమ్మకాయ పెట్టుకొని మంత్రాలు చదువుతున్నట్లు ఆ వీడియోను చిత్రీకరించారు. దాన్ని బ్లాక్ మ్యాజిక్ (చేతబడి) అని సోషల్ మీడియాలో వీడియో వైరల్ చేస్తున్నారు. అయితే అతడు నిమ్మకాయ చేతిలో తీసుకొని మంత్రాలు చదివిన తర్వాతి బంతికి చెన్నై బ్యాటర్ శివమ్ దూబే క్లీన్ బౌల్డ్ అయ్యాడు. దీంతో అక్కడ ఒక్కసారిగా వీడియో చిత్రీకరించే వ్యక్తి..బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేసిన వ్యక్తి ఆశ్చర్యపోయారు. 

ఇప్పుడు ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది. దీంతో ఈ వీడియోపై చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ అభిమానులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తుండగా.. మరికొందరు ఆ వ్యక్తిపై ట్రోల్స్ మొదలుపెట్టారు. ఆ తాంత్రికుడి వల్లే తమ జట్టు ఓటమి పాలైందని విపరీతంగా ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సీఎస్కే టీమ్ మేనేజ్‌మెంట్ రంగంలోకి దిగి.. బ్లాక్ మ్యాజిక్ చేసిన వ్యక్తిపై చర్యలు తీసుకోవాలంటూ ఐపీఎల్ నిర్వహకులకు ఓ లేఖ రాసినట్లు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఓ లెటర్ వైరల్ గా మారింది. ఇప్పుడీ పంచాయితీ బీసీసీఐ వద్ద ఉన్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. 

వైరల్ అయిన లెటర్ ఆధారంగా.. తమ ఆటగాళ్లపై చేతబడి, తాంత్రిక విద్యలను ప్రయోగించారని.. నిమ్మకాయలతో పాటు నల్లని వస్త్రాలను చూపిస్తూ క్రీడాస్ఫూర్తిగా విఘాతం కలిగించారని అందులో రాసుంది. సీఎస్కే టీమ్ ఆటగాళ్ల ఏకాగ్రత దెబ్బతీసేలా ఇలాంటి మంత్ర తంత్రాలు ప్రయోగించడంపై విచారణ చేపట్టి.. కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆ లేఖలో పేర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది. 

అయితే ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోను పరిశీలిస్తే..అదొక ఫన్నీ వీడియో మాత్రమే అని సోషల్ మీడియాలో కొందరు నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అది కేవలం సరదా కోసం చేసిన వీడియో అని.. అందులో యాదృచ్ఛికంగా వికెట్ పడిపోవడం గమనార్హం అంటూ కామెంట్ చేస్తున్నారు. అంతమాత్రానికి చిన్నపిల్లల్లా ఫిర్యాదులేంటి అంటూ సన్‌రైజర్స్ అభిమానులు అంటున్నారు. అయితే ఆ ఫిర్యాదు నకిలీ అని సీఎస్కే ఫ్యాన్స్ చెబుతున్నారు. ఇటీవలే ఆర్సీబీతో మ్యాచ్‌లో 'ఇడ్లీ సాంబార్' సాంగ్ పెట్టడం పట్ల సీఎస్కే ఫిర్యాదు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూస్తే సీఎస్కే మేనేజ్‌మెంట్ మరోసారి కంప్లైయింట్ ఇస్తుందని సరదాగా మీమ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు.

(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొందరి అభిప్రాయలు, నమ్మకాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని.. వారివారి అభిప్రాయాలను సేకరించి రాసినది. చేతబడి లేదా బ్లాక్ మ్యాజిక్ అనేది ఓ మూఢనమ్మకం. దాని గురించి ఎక్కడా మద్దతుగా రాయలేదు. జీ తెలుగు న్యూస్ ఇలాంటి మూఢనమ్మకాలను ప్రోత్సహించదు.)

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

