SRH Vs CSK Preview 2026: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) 2026లో నేటి రెండో మ్యాచ్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్లు తలపడనున్నాయి. హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా ఈ మ్యాచ్ రాత్రి 7.30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. తమ గత సొంత గడ్డపై రాజస్థాన్ రాయల్స్పై 57 పరుగుల భారీ తేడాతో ఘన విజయం సాధించి సన్రైజర్స్ జోష్ మీద ఉంది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ జట్టు ఆడిన ఐదు మ్యాచ్లలో రెండు విజయాలను నమోదు చేసి పాయింట్ల పట్టికలో ఐదవ స్థానంలో నిలిచింది.
మరోవైపు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు కూడా చెపాక్లో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్పై సాధించిన అద్భుత విజయంతో మరింత ఉత్సాహాంగా ఉంది. గత రెండు మ్యాచ్ల్లో విజయాల తర్వాత హ్యాట్రిక్ గెలుపును నమోదు చేయాలని చైన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు ప్లాన్ చేస్తుంది.
ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించి ఇప్పుడో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఈ మ్యాచ్లో ఎంఎస్ ధోనీ ఆడతాడా? లేదా ఈ మ్యాచ్లో కూడా కేవలం విశ్రాంతికి పరిమితమవుతాడా? అనేది మరికొద్ది గంటల్లో తెలిసిపోతుంది. తాజాగా గాయం నుంచి కోలుకున్న ధోనీ, నెట్స్లో బ్యాటింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పటికీ.. నేటి మ్యాచ్లో అతను బరిలోకి దిగే అవకాశం తక్కువగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఏప్రిల్ 23న ముంబై ఇండియన్స్తో జరిగే మ్యాచ్లో ధోనీ తిరిగి జట్టులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని విశ్వసనీయ వర్గాలు సూచిస్తున్నాయి.
చెన్నై, హైదరాబాద్..హెట్-టూ-హెడ్..
ఐపీఎల్ చరిత్రలో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, చైన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్లు 22 సార్లు తలపడ్డాయి. అయితే ఇందులో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ 17 మ్యాచ్ల్లో గెలిచి పూర్తి ఆధిపత్యాన్ని చలాయిస్తుంది. అలాగే హైదరాబాద్ జట్టు కేవలం 7 మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధించింది.
హైదరాబాద్లో రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ స్టేడియంలోని పిచ్.. సాధారణంగా బ్యాట్, బంతి సమానంగా ప్రియారిటీ ఇస్తుందని సమాచారం. ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభంలో పేసర్లు మంచి బౌన్స్ రాబట్టగలరని పిచ్ క్యూరెటర్లు చెప్పినట్లు సమాచారం. అయితే ఆట సాగేకొద్దీ ఎర్రమట్టి పిచ్ స్ట్రోక్ ప్లేకు అనుకూలిస్తుంది.
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ తుదిజట్టు అంచనా..
అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్, ఇషాన్ కిషన్ (కెప్టెన్), హెన్రిక్ క్లాసెన్, సలీల్ అరోరా (వికెట్ కీపర్), అనికేత్ వర్మ, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, హర్ష్ దూబే, శివాంగ్ కుమార్, ప్రఫుల్ హింగే, ఈషన్ మలింగ. ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్: సాకిబ్ హుస్సేన్.
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తుదిజట్టు అంచనా..
సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (కెప్టెన్), ఆయుష్ మాత్రే, సర్ఫరాజ్ ఖాన్, శివం దూబే, డెవాల్డ్ బ్రెవిస్, జామీ ఓవర్టన్, అకీల్ హొసేన్, నూర్ అహ్మద్, అన్షుల్ కాంబోజ్, గుర్జప్నీత్ సింగ్. ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్: ప్రశాంత్ వీర్.
Also Read: RCB Vs DC Preview: ఐపీఎల్లో మరో రసవత్తర పోరు..ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ గెలుస్తుందా? ఆర్సీబీ ఆధిపత్యం చలాయిస్తుందా?
Also Read: Krunal Vs Mukul Choudhary: ముకుల్ చౌదరికి ఆర్సీబీ స్పిన్నర్ కృనాల్ పాండ్యా వార్నింగ్..దమ్ముంటే సిక్స్ కొట్టమని హెచ్చరిక!
