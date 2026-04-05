SRH vs LSG: ఇషాన్ సేన Vs రిషబ్ పంత్ గ్యాంగ్.. గెలుపు ఎవరిది..? హెడ్ టు హెడ్ రికార్డులు ఇవే..

Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Playing 11: కోల్‌కతాపై విజయంతో జోరు మీదున్న సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్.. నేడు ఉప్పల్ వేదికగా లక్నో సూపర్ జెయింట్స్‌తో తలపడనుంది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్‌లో పటిష్టంగా ఉన్న ఇషాన్ సేన.. సొంత గడ్డపై విజయం సాధించాలని ఉంది. తొలి మ్యాచ్‌లో ఓడిన రిషబ్ పంత్ సేన.. ఈ మ్యాచ్‌తో పుంజుకోవాలని పట్టుదలగా ఉంది.    

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Apr 5, 2026, 09:32 AM IST

SRH vs LSG Pitch Report Head to Head Records: ఈ సీజన్‌లో సొంత గడ్డపై తొలి పోరుకు సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) సిద్ధమైంది. గత మ్యాచ్‌లో కోల్‌కోతా నైట్‌రైడర్స్‌పై అద్భుత విజయంతో జోరు మీద ఉన్న ఇషాన్ సేన.. నేడు లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG)తో తలపడనుంది. తొలి మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ చేతిలో ఓటమిపాలైన లక్నో.. ఈ మ్యాచ్‌లో విజయం సాధించి బోణీ కొట్టాలని చూస్తోంది. హైదరాబాద్‌ ఉప్పల్‌లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ స్టేడియంలో ఆదివారం మధ్యాహ్నం 3:30 గంటలకు మ్యాచ్ ఆరంభంకానుంది. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు చేతిలో ఓటమి తర్వాత ఎస్ఆర్‌హెచ్ బలంగా పుంజుకుంది. ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో జరిగిన మ్యాచ్‌లో కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్‌ను ఏకంగా 65 పరుగుల తేడాతో ఓడించింది. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్‌లో అదరగొట్టింది. అటు ఢిల్లీపై కేవలం 141 పరుగులకే ఆలౌట్ అయిన లక్నో.. బౌలింగ్‌లోనూ తేలిపోయింది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఎవరిది పైచేయి అవుతుందో చూడాలి. పిచ్ రిపోర్ట్, హెడ్ టు హెడ్ రికార్డులు, ప్లేయింగ్ 11 గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం..

పిచ్ రిపోర్ట్.. 

ఉప్పల్ పిచ్ బ్యాటింగ్, బౌలింగ్‌కు సమానంగా సహకరిస్తుంది. ఇక్కడ ఇప్పటివరకు 83 ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లు జరగ్గా.. ఇందులో రెండోసారి బ్యాటింగ్ చేసిన జట్లు 56.63 శాతం విజయం సాధించాయి. ఇక్కడి పిచ్ నల్లమట్టితో ఉంటుంది. ఇది మంచి బౌన్స్, వేగాన్ని అందిస్తుంది. ఆరంభంలో బ్యాటర్లు, బౌలర్లు ఇద్దరికీ సహాయపడుతుంది. పిచ్ చాలా ఫ్లాట్‌గా ఉండటంతో టాప్ ఆర్డర్ బ్యాట్స్‌మెన్ ఆరంభంలో కాస్త పైచేయి సాధించే అవకాశం ఉంది. వర్ష సూచన ఉండడంతో పేస్ బౌలర్లకు అనుకూలించవచ్చు.

హెడ్ టు హెడ్ రికార్డులు.. 

ముఖాముఖి పోరులో లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ ఆధిక్యంలో ఉంది. రెండు జట్లు ఆరు మ్యాచ్‌ల్లో తలపడగా.. లక్నో నాలుగింటిలో, సన్‌రైజర్స్ రెండింటిలో విజయం సాధించాయి. అయితే గత మూడు మ్యాచ్‌లలో హైదరాబాద్ రెండు గెలిచింది. 2025 సీజన్‌లో ఇదే మైదానంలో జరిగిన మ్యాచ్‌లో LSG విజయం సాధించింది. ఆ మ్యాచ్‌లో నికోలస్ పూరన్ కేవలం 26 బంతుల్లోనే 70 పరుగులు చేయడంతో 16.1 ఓవర్లలో 190 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. ప్రస్తుతం ఫామ్ ప్రకారం చూస్తే.. ఈ మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్ ఫేవరెట్‌గా బరిలోకి దిగుతోంది.

తుది జట్లు ఇలా.. (అంచనా)

సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్: ట్రావిస్ హెడ్, అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ (కెప్టెన్, వికెట్ కీపర్), హెన్రిచ్ క్లాసెన్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, సలీల్ అరోరా, అనికేత్ వర్మ, హర్ష్ దూబే, శివంగ్ కుమార్, జయదేవ్ ఉనద్కత్, డేవిడ్ పెన్.
 
ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్: ఈషాన్ మలింగా

లక్నో సూపర్ జెయింట్స్: మిచెల్ మార్ష్, రిషబ్ పంత్ (కెప్టెన్, వికెట్ కీపర్), ఐడెన్ మర్క్రామ్, ఆయూష్ బదోని, నికోలస్ పూరన్, అబ్దుల్ సమద్, ముకుల్ చౌదరి, మొహ్సిన్ ఖాన్, అన్రిచ్ నోకియా, మహ్మద్ షమీ, ప్రిన్స్ యాదవ్.

ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్: దిగ్వేష్ రాఠీ

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

