SRH Vs PBKS Preview 2026: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)లో నేడు మరో రసవత్తర పోరుకు రంగం సిద్ధమైంది. హైదరాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ స్టేడియం వేదికగా ఆతిథ్య సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టుతో పంజాబ్ కింగ్స్ టీమ్ తలపడనుంది. అయితే ఈ మ్యాచ్ లో బ్యాటర్లుకు అనుగుణంగా.. భారీ స్కోరు చేసేందుకు వీలుగా అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ పిచ్ను అందిస్తుందని అంచనా.
గత మ్యాచ్లో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్తో జరిగిన పోరులో 19 ఓవర్లలో 165 పరుగులకే ఆలౌట్ అయి, ఏడు వికెట్ల తేడాతో ఓటమి పాలైన సన్రైజర్స్ జట్టుకు షాక్ తగిలింది. ఆడిన 10 మ్యాచ్లలో 6 మ్యాచ్ల్లో గెలిచిన సన్రైజర్స్.. ప్లేఆఫ్స్కు అర్హత సాధించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
గత సీజన్ రన్నరప్ అయిన పంజాబ్ కింగ్స్.. ప్రస్తుత లీగ్లో ఆడిన 9 మ్యాచ్లలో 6 మ్యాచ్ల్లో గెలిచి, ఈ ఏడాది టైటిల్ రేసులో బలమైన పోటీదారుగా ఉంది. అంతే కాకుండా పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. అయితే శ్రేయస్ అయ్యర్ నేతృత్వంలోని పంజాబ్ జట్టు తమ చివరి రెండు మ్యాచ్లలో ఓడిపోయింది. జట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి, ఈ ఓటముల పరంపరకు బ్రేక్ వేయాలని ఆ జట్టు చూస్తోంది.
ఐపీఎల్ లీగ్ చరిత్రలో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, పంజాబ్ కింగ్స్ జట్ల మధ్య 25 మ్యాచ్లు జరిగ్గా.. అందులో హైదరాబాద్ 17 సార్లు నెగ్గగా.. పంజాబ్ జట్టు 8 సార్లు విజయం సాధించింది. రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ స్టేడియం అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ పిచ్ రెడీ చేస్తున్నారని భావిస్తున్నారు. అదే నిజమైతే ఈ మ్యాచ్లో బౌండరీల వరద పారే అవకాశం ఉంది. ఇరు జట్లకు బ్యాటింగ్ లైనప్ బాగున్న నేపథ్యంలో ఈ మ్యాచ్లో భారీగా స్కోర్ నమోదు చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ తుదిజట్టు అంచనా..
అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), హెన్రిచ్ క్లాసెన్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, సలీల్ అరోరా, అనికేత్ వర్మ, పాట్ కమిన్స్ (కెప్టెన్), శివంగ్ కుమార్, హర్షల్ పటేల్, సాకిబ్ హుస్సేన్.
పంజాబ్ కింగ్స్ తుదిజట్టు అంచనా..
ప్రభ్సిమ్రాన్ సింగ్ (వికెట్ కీపర్), ప్రియాంష్ ఆర్య, కూపర్ కొన్నోలీ, శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), మార్కస్ స్టోయినిస్, సూర్యాంశ్ షెడ్జ్, నెహాల్ వధేరా, మార్కో జాన్సెన్, జేవియర్ బార్ట్లెట్, అర్ష్దీప్ సింగ్, యుజ్వేంద్ర చాహల్.
