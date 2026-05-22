/SRH Vs RCB Match: హైదరాబాద్ Vs బెంగళూరు.. ఉప్పల్ గడ్డపై నేడు చివరి లీగ్ మ్యాచ్! గెలుపు ఎవరికి అవసరం?

SRH Vs RCB Match Preview: ఐపీఎల్ లీగ్ దశ ముగింపుకు చేరుకున్న వేళ.. నేడు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH), రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) జట్లు తమ చివరి లీగ్ మ్యాచ్లో తలపడనున్నాయి. పాయింట్ల పట్టికలో టాప్-2 స్థానాల్లో లక్ష్యంగా ఇరు జట్లు శుక్రవారం హోరాహోరీగా తలపడేందుకు సిద్ధమయ్యాయి.
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ప్రస్తుతం 18 పాయింట్లతో పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. 10 జట్లలోనే +1.065 అత్యుత్తమ నెట్ రన్ రేట్ (NRR) ఆర్సీబీ సొంతం చేసుకుంది. ఈ మ్యాచ్లో గెలిస్తే ఆర్సీబీ నంబర్ 1 స్థానాన్ని ఖరారు చేసుకోవడంతో పాటు, ఫైనల్కు చేరడానికి రెండు అవకాశాలు (క్వాలిఫయర్-1 ఆడటం ద్వారా) లభిస్తాయి.
అలాగే మరోవైపు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ 13 మ్యాచ్ల్లో 16 పాయింట్లతో ప్రస్తుతం మూడో స్థానంలో ఉంది. గుజరాత్ టైటాన్స్ కూడా 18 పాయింట్లతో ఉన్నప్పటికీ, నెట్ రన్ రేట్ పరంగా గుజరాత్ (+0.400) కంటే హైదరాబాద్ (+0.350) వెనుకబడి ఉంది. SRH టాప్-2లోకి వెళ్లాలంటే.. ఆర్సీబీని భారీ తేడాతో ఓడించడమే కాకుండా మెరుగైన నెట్ రన్రేట్తో గెలిస్తే టాప్-2 స్థానానికి చేరే అవకాశం ఉంది.
కెప్టెన్ రజత్ పాటిదార్ నాయకత్వంలో ఆర్సీబీ విధ్వంసకర బ్యాటింగ్ లైనప్ క్రమశిక్షణతో కూడిన బౌలింగ్తో వరుసగా రెండో సీజన్లోనూ టైటిల్ ఫేవరెట్గా నిలిచింది. సీనియర్ స్టార్ విరాట్ కోహ్లీ ఓపెనర్గా దుమ్మురేపుతున్నాడు (13 మ్యాచ్ల్లో 542 పరుగులు). యువ బ్యాటర్ దేవదత్ పడిక్కల్ కూడా అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్నాడు.
అదే విధంగా అనుభవజ్ఞులైన ఫాస్ట్ బౌలర్లు భువనేశ్వర్ కుమార్, జోష్ హేజిల్వుడ్ జోడి పవర్ప్లేలో ప్రత్యర్థులను వణికిస్తోంది. ఈ సీజన్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్లలో భువనేశ్వర్ ఒకడిగా ఉన్నాడు. కృనాల్ పాండ్యా ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో, లెగ్ స్పిన్నర్ సుయాష్ శర్మ, రొమారియో షెపర్డ్ తమ వైవిధ్యమైన బౌలింగ్తో మిడిల్ ఓవర్లలో జట్టుకు బలంగా నిలుస్తున్నారు.
అలాగే సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు గత 5 మ్యాచ్ల్లో వరుస విజయాలతో ఊపు మీదున్నట్లు కనిపించినా, చివరి 4 మ్యాచ్ల్లో రెండింటిలో ఓడిపోవడం హైదరాబాద్ను కాస్త ఆత్మరక్షణలో పడేసింది. ప్రమాదకర బ్యాటింగ్ లైనప్లో అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్, ఇషాన్ కిషన్, హెన్రిచ్ క్లాసెన్ వంటి హార్డ్ హిట్టర్లు ఉన్నప్పటికీ.. ఇటీవలి కాలంలో బ్యాటింగ్లో నిలకడలేమి జట్టును దెబ్బతీసింది. నాకౌట్కు ముందు ఈ లోపాలను సరిదిద్దుకోవాలని జట్టు భావిస్తోంది.
కెప్టెన్ పాట్ కమిన్స్ గాయం నుంచి కోలుకుని తిరిగి రావడం జట్టుకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. యువ శ్రీలంక ఫాస్ట్ బౌలర్ ఇషాన్ మలింగ ఈ సీజన్లో పెద్ద అసెట్గా మారాడు. ఒత్తిడిలోనూ నిలకడగా వికెట్లు తీస్తూ పొదుపుగా బౌలింగ్ చేస్తున్నాడు. లీగ్ దశలో చివరి మ్యాచ్ కావడం, పైగా టాప్-2 స్థానాల కోసం జరుగుతున్న పోరు కావడంతో ఈ మ్యాచ్ అభిమానులకు అసలైన ఐపీఎల్ మజాను అందించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది!
హెడ్-టూ-హెడ్..
ఐపీఎల్ చరిత్రలో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్లు 27 సార్లు తలపడ్డాయి. అయితే ఇందులో 14 సార్లు గెలుపొంది సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ పైచేయి సాధించగా.. ఆర్సీబీ 12 విజయాలను నమోదు చేసుకుంది. ఈ ఐపీఎల్ సీజన్ ప్రారంభ మ్యాచ్లో ఈ రెండు టీమ్లు తలపడడం గమనార్హం. ఆ ఆరంభ మ్యాచ్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టుపై 42 పరుగుల తేడాతో ఆర్సీబీ గెలుపొందింది.
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ తుదిజట్టు (అంచనా)
అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, హెన్రిచ్ క్లాసెన్, సలీల్ అరోరా, సమ్రాన్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, పాట్ కమిన్స్, శివాంగ్ కుమార్, ఇషాన్ మలింగ, షకీబ్ హుస్సేన్, ప్రఫుల్ హింగే, ట్రావిస్ హెడ్ (ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్).
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు తుదిజట్టు (అంచనా)
వెంకటేష్ అయ్యర్, విరాట్ కోహ్లీ, దేవ్దత్ పడిక్కల్, రజత్ పటిదార్, టిమ్ డేవిడ్, జితేష్ శర్మ, రొమారియా షెఫార్డ్, కృనాల్ పాండ్యా, భువనేశ్వర్ కుమార్, రసిఖ్ సలాం, జోష్ హేజిల్వుడ్, జకోబ్ డఫీ (ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్).
