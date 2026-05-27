SRH Vs RR Preview 2026: ఐపీఎల్ 2026 ఎలిమినేటర్ పోరుకు సమయం ఆసన్నమైంది. న్యూ చండీగఢ్ వేదికగా టోర్నీలోనే అత్యంత విధ్వంసకర బ్యాటింగ్ లైనప్ కలిగిన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH), రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR) జట్లు అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. ఈ చావో రేవో పోరులో గెలిచిన జట్టు ఫైనల్ రేసులో నిలుస్తుంది, ఓడిన జట్టు టోర్నీ నుండి నిష్క్రమిస్తుంది.
ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఇరు జట్లు ఇప్పటివరకు 23 సార్లు తలపడగా, ఆధిపత్యం స్పష్టంగా హైదరాబాద్ వైపే ఉంది. మొత్తం మ్యాచ్లు 23 సార్లు తలపడగా.. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ 14 సార్లు గెలుపొందగా, రాజస్థాన్ రాయల్స్ 9 మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధించింది. ఈ సీజన్లో ఇప్పటికే రాజస్థాన్పై ఆడిన రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ హైదరాబాద్ విజయం సాధించింది. అంతేకాకుండా, ఆర్ఆర్ పై వరుసగా 6 మ్యాచ్ల్లో గెలిచిన బలమైన రికార్డు ఎస్ఆర్హెచ్ సొంతం.
పిచ్ రిపోర్ట్..
ఈ మ్యాచ్ న్యూ చండీగఢ్లోని పిచ్ నెం.4 పై జరగనుంది. ఐపీఎల్ 2026 అంతటా ఈ పిచ్పై భారీ స్కోర్లు నమోదయ్యాయి. ఇక్కడి సగటు మొదటి ఇన్నింగ్స్ స్కోరు 210 పరుగులు దాటింది. ఈ సీజన్లో ఈ పిచ్పై జరిగిన 3 మ్యాచ్ల్లోనూ ఛేజింగ్ చేసిన జట్లే విజయం సాధించాయి. కాబట్టి టాస్ గెలిచిన జట్టు ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది. ఇక్కడ పేసర్ల కంటే స్పిన్నర్లు కొంతవరకు పరుగులు నియంత్రించగలుగుతున్నారు.
రాజస్థాన్పై ఉన్న అద్భుతమైన ట్రాక్ రికార్డ్, భీకరమైన ఫామ్ కారణంగా సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఈ మ్యాచ్లో కొద్దిగా ఫేవరెట్గా బరిలోకి దిగుతోంది. అయితే, ఈ వేదికపై రాజస్థాన్కు మంచి పట్టు ఉండటంతో ఇరు జట్ల మధ్య హోరాహోరీ పోరు ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ఒక హై-స్కోరింగ్ థ్రిల్లర్ మ్యాచ్లో ఆర్ఆర్పై ఎస్ఆర్హెచ్ విజయం సాధిస్తుందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ తుదిజట్టు అంచనా..
అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), హెన్రిచ్ క్లాసెన్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, సలీల్ అరోరా, స్మరణ్ రవిచంద్రన్, పాట్ కమిన్స్ (కెప్టెన్), శివాంగ్ కుమార్, ఇషాన్ మలింగ, షకీబ్ హుస్సేన్, హర్షల్ పటేల్/ప్రఫుల్ హింగే.
ఎస్ఆర్హెచ్ క్యాంప్లో గాయాల సమస్యలు లేవు. రాజస్థాన్పై మంచి రికార్డు ఉన్నందున ప్రఫుల్ హింగే స్థానంలో హర్షల్ పటేల్ తుది జట్టులోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అదేవిధంగా 200+ స్ట్రైక్ రేట్తో దూసుకుపోతున్న అభిషేక్ శర్మ (560+ పరుగులు), మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాక్బోన్ హెన్రిచ్ క్లాసెన్ (600+ పరుగులు)లపైనే భారం ఉంది.
రాజస్థాన్ రాయల్స్ తుదిజట్టు అంచనా..
యశస్వి జైస్వాల్, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ధ్రువ్ జూరెల్ (వికెట్ కీపర్), రియాన్ పరాగ్ (కెప్టెన్), డోనోవన్ ఫెరీరా, దాసున్ షనక, శుభమ్ దుబే, రవీంద్ర జడేజా/రవి బిష్ణోయ్, జోఫ్రా ఆర్చర్, నాండ్రే బర్గర్, యశ్ రాజ్ పుంజా, బ్రిజేష్ శర్మ.
కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్, రవీంద్ర జడేజా చిన్నపాటి గాయాలతో బాధపడుతున్నారు. ఒకవేళ జడేజా ఫిట్నెస్ సాధించకపోతే రవి బిష్ణోయ్ జట్టులోకి వస్తాడు. ఈ సీజన్లో 583 పరుగులతో దుమ్మురేపుతున్న యంగ్ సెన్సేషన్ వైభవ్ సూర్యవంశీ, పవర్ప్లేలో వికెట్లు తీయగల స్పీడ్స్టర్ జోఫ్రా ఆర్చర్ ఆర్ఆర్కు అత్యంత కీలకం కానున్నారు.
