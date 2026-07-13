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Stephen Fleming: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌తో 18 ఏళ్ల బంధానికి ముగింపు.. అతడ్ని పక్కన పెట్టిన సీఎస్కే యాజమాన్యం!

Stephen Fleming CSK: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్‌లోని చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు యాజమాన్యం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గత కొన్నేళ్లుగా సీఎస్కే జట్టుతో ఉన్న కోచ్ స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్‌ను తప్పించేందుకు మేనేజ్‌మెంట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. గత కొన్ని సీజన్లలో సీఎస్కే జట్టు పేలవ ప్రదర్శన కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 13, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 02:37 PM IST
Stephen Fleming: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌తో 18 ఏళ్ల బంధానికి ముగింపు.. అతడ్ని పక్కన పెట్టిన సీఎస్కే యాజమాన్యం!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Stephen Fleming: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌తో 18 ఏళ్ల బంధానికి ముగింపు.. అతడ్ని పక్కన పెట్టిన సీఎస్కే యాజమాన్యం!
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