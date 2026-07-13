Stephen Fleming CSK: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్)లో గత 18 ఏళ్లుగా జట్టుతో కొనసాగుతున్న స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్తో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (సీఎస్కే) జట్టు బంధాన్ని తెంచుకుంది. దీంతో న్యూజిలాండ్ మాజీ కెప్టెన్తో ఉన్న సుదీర్ఘ అనుబంధానికి తెరపడింది. ఫ్రాంచైజీ తమ క్రికెట్ కార్యకలాపాలను సమీక్షిస్తోందని, కోచింగ్ విభాగంలో చేరేందుకు భారత మాజీ బ్యాటర్ హేమాంగ్ బదానీ పేరు వినిపిస్తోందని జాతీయ వార్తా సంస్థలు నివేదిస్తున్నాయి. ఫ్రాంచైజీ ఉన్నతాధికారులు ప్రస్తుతం డల్లాస్లో ఉన్నారు. అక్కడ వారు గత కొన్ని సీజన్లను సమీక్షిస్తూ, భవిష్యత్ ప్రణాళికలను రూపొందిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్లో ట్రేడ్ చర్చలు జరుగుతుండగా.. మొత్తం కోచింగ్ సిబ్బందిపై కూడా ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఎన్ శ్రీనివాసన్ కుమార్తె, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ క్రికెట్ లిమిటెడ్ (సీఎస్కేసీఎల్) పూర్తికాల డైరెక్టర్ అయిన రూపా గురునాథ్ కీలక నిర్ణయాలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
"ఈ ఫ్రాంచైజీ ప్రయాణంలో దాదాపు మొత్తం కాలం పాటు స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్ మా కోచింగ్ విభాగానికి కీలకంగా ఉన్నారు. దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా, మా గుర్తింపు, దార్శనికతను సాధించే మా ప్రస్థానాన్ని తీర్చిదిద్దడంలో ఆయన సహాయపడ్డారు" అని సీఎస్కే పత్రికా ప్రకటనలో రూపా పేర్కొన్నారు.
సూపర్ కింగ్స్ ఫ్రాంచైజీలోని ప్రతిఒక్కరి తరపున, ఆయన అచంచలమైన నిబద్ధత, అభిరుచి, నాయకత్వానికి మా ప్రగాఢ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము. మైదానంలో మన ఉమ్మడి ప్రయాణం ముగుస్తున్నప్పటికీ, ఆయన ఎల్లప్పుడూ జట్టు వారసత్వంలో ఒక అంతర్భాగంగా నిలిచిపోతారు.
క్రికెట్ సంబంధిత అన్ని విషయాలపై చర్చలు కొనసాగుతుండగా, గత రెండు సీజన్లుగా ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (డీసీ) హెడ్ కోచ్గా ఉన్న భారత మాజీ క్రికెటర్ హేమాంగ్ బదానీ, సీఎస్కే జట్టులో చేరేందుకు రేసులో ఉన్నారు. బదానీ సారథ్యంలో డీసీ జట్టు 2025, 2026 సీజన్లలో వరుసగా ఐదవ, ఆరవ స్థానాల్లో నిలిచింది. ఆయన తొలి సీజన్లో ప్లేఆఫ్ స్థానాన్ని తృటిలో కోల్పోయింది.
సీఎస్కేతో ఫ్లెమింగ్కు దాదాపు రెండు దశాబ్దాల అనుబంధం ఉంది. తొలి ఐపీఎల్ సీజన్లో ఆటగాడిగా, ఆ తర్వాత 2009 నుండి హెడ్ కోచ్గా ఆయన కొనసాగారు. 2016, 2017లో ఫ్రాంచైజీ రెండేళ్ల పాటు సస్పెన్షన్కు గురైన సమయంలో, ఆయన రైజింగ్ పూణే సూపర్జైంట్కు కోచ్గా వ్యవహరించి, ఆ జట్టును 2017 ఫైనల్కు చేర్చారు. ఫ్లెమింగ్ సారథ్యంలో CSK 11 ఫైనల్స్కు చేరుకుంది (వాటిలో 10 IPLలో, ఒకటి ఛాంపియన్స్ లీగ్లో) ఆరు టైటిళ్లను గెలుచుకుంది.
అయితే గత కొన్నేళ్లుగా నిరాశాజనకంగా ఉన్నాయి. 2024లో ప్లేఆఫ్స్కు తృటిలో దూరమైన తర్వాత CSK తర్వాతి రెండు సీజన్లలో 10వ, 8వ స్థానాలతో సరిపెట్టుకుంది. ఫ్లెమింగ్ బాధ్యతలు చేపట్టిన ఇతర లీగ్లలో కూడా ఈ ఫ్రాంచైజీ ఇబ్బందులు పడింది. జోబర్గ్ సూపర్ కింగ్స్ గత మూడు సీజన్లలోనూ SA20 ప్లేఆఫ్లకు చేరుకున్నప్పటికీ, ఇప్పటివరకు ఫైనల్కు చేరలేకపోయింది. అదేవిధంగా టెక్సాస్ సూపర్ కింగ్స్ కూడా మేజర్ లీగ్ క్రికెట్ (MLC)లో టైటిల్ పోరుకు చేరుకోవడంలో విఫలమైంది. ప్రస్తుత సీజన్లో వారు 10 మ్యాచ్లలో మూడు విజయాలు, ఏడు ఓటములతో చివరి స్థానంలో నిలిచారు.
గత వైభవాన్ని తిరిగి పొందాలని ఫ్రాంచైజీ చూస్తున్నందున, ట్రేడ్లు, కోచింగ్ సిబ్బంది, చివరికి కెప్టెన్సీ విషయంలో కూడా కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉన్నందున.. రాబోయే రోజుల్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు మరిన్ని మార్పులు చేసే అవకాశం కనిపిస్తుంది.
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