KKR vs PBKS Match Abandoned: కొత్త ఐపీఎల్ సీజన్ ప్రారంభమైన తర్వాత సత్తా చాటాలని చూస్తున్న కలక్తా నైట్రైడర్స్కు పరిస్థితులు సహకరించడం లేదు. రెండు మ్యాచ్ల్లో సత్తా చాటినా ఫలితం మాత్రం నిరాశ ఎదురవగా.. సొంత గడ్డపై పంజాబ్ కింగ్స్ను చిత్తు చేసి తొలి విజయాన్ని పొందాలనుకుంటే వర్షం రూపంలో అడ్డంకి ఏర్పడింది. ఏకధాటిగా మూడు గంటలకు పైగా వర్షం పడడంతో జరగాల్సిన మ్యాచ్ రద్దయ్యింది. ఈ సీజన్లో వర్షం కారణంగా రద్దయిన తొలి మ్యాచ్ ఇదే. మ్యాచ్ రద్దు కలకత్తాకు తీవ్ర నిరాశ మిగిల్చగా.. వరుస విజయాలతో జోరు మీదున్న పంజాబ్ కింగ్స్కు పాయింట్ల పట్టికలో మరో ముందడుగు వేసింది.
Also Read: Uppal Stadium: ఉప్పల్ స్టేడియంలో అధ్వానం.. ఖర్చీఫ్లతో తుడుచుకున్న ప్రేక్షకులు
ఐపీఎల్-2026లో భాగంగా ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా సోమవారం సాయంత్రం కోల్కతా నైట్రైడర్స్, పంజాబ్ కింగ్స్ మధ్య మ్యాచ్ ప్రారంభమైంది. టాస్ గెలిచిన కలకత్తా నైట్రైడర్స్ భారీ ఇన్నింగ్స్ నమోదు చేయాలని మైదానంలోకి దిగింది. మ్యాచ్ ఆరంభమైన కాసేపటికే వర్షం ప్రారంభమైంది. ఎంతకీ వర్షం ఆగకపోవడంతో మ్యాచ్ను రిఫరీలు రద్దు చేశారు. అయితే అప్పటికే బ్యాటింగ్కు దిగిన కలకత్తా 3.4 ఓవర్లు ఆడి 2 వికెట్ల నష్టానికి 25 పరుగులు చేసింది. ఫిన్ అలెన్ (6), కామెరూన్ గ్రీన్ (4) అతి తక్కువ పరుగులకే ఔటయ్యారు. క్రీజులో కెప్టెన్ అజింక్యా రహనే (6), అంగ్క్రిష్ రఘువంశీ (7) ఉన్నారు. ఆరంభమే కలకత్తా బౌలర్లు పైచేయి సాధించారు. వేసిన రెండు ఓవర్లలోనే క్సేవియర్ బార్ట్లెట్ రెండు వికెట్లు తీసి కలకత్తాకు భారీ షాక్ ఇచ్చాడు. హర్ష్దీప్ రెండు ఓవర్లు వేసి 16 పరుగులు ఇచ్చాడు.
Also Read: RCB vs CSK: ఐపీఎల్ 2026లో ఆర్సీబీ డబుల్ ధమాకా.. చెన్నై హ్యాట్రిక్ ఓటమి
మొదట తేలికపాటి వర్షం పడడంతో తగ్గిపోతుందని.. తిరిగి మ్యాచ్ ప్రారంభమవుతుందని క్రికెట్ అభిమానులు భావించారు. కొన్ని నిమిషాల్లోనే మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షంగా మారింది. దాదాపు రెండున్నర గంటల తర్వాత వర్షం తెరపనిచ్చింది. అయితే భారీ వర్షం కారణంగా పిచ్ మొత్తం తడిసి ముద్దయ్యింది. ఔట్ ఫీల్డ్ చిత్తడిగా మారడంతో ఓవర్లు కుదించి ఆడించే పరిస్థితి కూడా లేకపోయింది. దీంతో అంపైర్లు మ్యాచ్ను రద్దు చేశారు. మ్యాచ్ రద్దు కారణంగా ఇరు జట్లకు ఒక్కో పాయింట్ లభించింది. 5 పాయింట్లతో పట్టికలో పంజాబ్ కింగ్స్ అగ్రస్థానానికి చేరుకోగా.. కలకత్తాకు ఒక పాయింట్తో ఖాతా తెరిచింది.
Also Read: Sathankulam case: లాక్డౌన్లో కిరాణ దుకాణం తెరిచారని వేధింపులు.. 9 మంది పోలీసులకు ఉరిశిక్ష
రద్దవడమే మంచిది..
వర్షం కారణంగా మ్యాచ్ రద్దవడాన్ని ఒకవిధంగా కలకత్తా అభిమానులు మంచి పరిణామమే అని భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే మూడు ఓవర్లు కూడా పూర్తి కాకముందే రెండు వికెట్లు కోల్పోవడంతో తర్వాతి మ్యాచ్ పరిస్థితి ఏమిటో అర్థమైంది. వర్షం రాకుండా మ్యాచ్ కొనసాగి ఉంటే ఇది కూడా ఓటమి చవిచూసేవారమని.. వర్షం రావడం మంచికే అని అభిప్రాయపడుతున్నారు. మ్యాచ్ రద్దవడంతో ఒక పాయింట్ అయినా వచ్చిందని కలకత్తా అభిమానులు సంతోషిస్తున్నారు.
