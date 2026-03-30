Sunil Narine: ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లోనే ఏకైక విదేశీ ప్లేయ‌ర్‌గా చ‌రిత్ర సృష్టించిన సునీల్ న‌రైన్‌

Sunil Narine: ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో వెస్టిండీస్ మిస్టరీ స్పిన్నర్ సునీల్ నరైన్ మరో రేర్ రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఐపీఎల్‌లో అత్యధిక మ్యాచ్‌లు ఆడిన విదేశీ ప్లేయర్‌గా నరైన్ రికార్డు సృష్టించాడు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 30, 2026, 11:21 AM IST

Career Tips: డిగ్రీ అవసరం లేని టాప్ 5 ఉద్యోగాలు ఇవే! కేవలం స్కిల్స్‌తోనే లక్షలజీతంతో సెటిల్ అయిపోండి!
5
jobs without degree
Career Tips: డిగ్రీ అవసరం లేని టాప్ 5 ఉద్యోగాలు ఇవే! కేవలం స్కిల్స్‌తోనే లక్షలజీతంతో సెటిల్ అయిపోండి!
Kendra Drishti Rajayoga: కేంద్ర దృష్టి రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఏప్రిల్‌ నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి గోల్డెన్ టైమ్!
6
Sun And Jupiter Zodiac
Kendra Drishti Rajayoga: కేంద్ర దృష్టి రాజయోగం ఎఫెక్ట్‌.. ఏప్రిల్‌ నుంచి ఈ 4 రాశుల వారికి గోల్డెన్ టైమ్!
Rishab Shetty: రష్మిక తర్వాత రుక్మిణి వసంత్ తో రిషబ్ శెట్టి వైరం..!
6
Rishab Shetty
Rishab Shetty: రష్మిక తర్వాత రుక్మిణి వసంత్ తో రిషబ్ శెట్టి వైరం..!
Condoms Shortage: గ్యాస్, పెట్రోల తర్వాత ఇండియాలో కాండోమ్స్ కొరత.. ఈ కర్మ ఏందిరా బాబు..!
6
West Asia war impact
Condoms Shortage: గ్యాస్, పెట్రోల తర్వాత ఇండియాలో కాండోమ్స్ కొరత.. ఈ కర్మ ఏందిరా బాబు..!
Sunil Narine Creates History: కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్ స్టార్ ఆట‌గాడు సునీల్ న‌రైన్ అరుదైన ఘ‌న‌త సాధించాడు. 19 ఏళ్ల ఐపీఎల్ చ‌రిత్ర‌లో అత్య‌ధిక మ్యాచ్‌లు ఆడిన విదేశీ ఆట‌గాడిగా చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. ఆదివారం ముంబైలోని వాంఖ‌డే స్టేడియంలో ముంబై ఇండియ‌న్స్‌తో జ‌రిగిన మ్యాచ్ ఆడ‌డం ద్వారా న‌రైన్ ఈ ఘ‌న‌త సాధించాడు. ఈ క్ర‌మంలో అత‌డు కీర‌న్ పొలార్డ్‌ను అధిగ‌మించాడు.

2012లో ఐపీఎల్‌లో సునీల్ న‌రైన్ అరంగ్రేటం చేశాడు. అప్ప‌టి నుంచి ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు కూడా అత‌డు కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్స్ త‌రపున‌నే ఆడుతుండ‌డం విశేషం. ముంబై ఇండియ‌న్స్‌తో మ్యాచ్ న‌రైన్‌కు ఐపీఎల్‌లో 190వ మ్యాచ్‌. కీర‌న్ పొలార్డ్ 189 ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లు ఆడిన త‌రువాత‌ రిటైర్‌మెంట్ తీసుకున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. ప్ర‌స్తుతం కీర‌న్ పొలార్డ్ ముంబై ఇండియ‌న్స్‌కు బౌలింగ్ కోచ్‌గా వ్య‌వ‌హ‌రిస్తున్నాడు.

ఐపీఎల్‌లో అత్య‌ధిక మ్యాచ్‌లు ఆడిన విదేశీ ఆట‌గాళ్ల జాబితాలో న‌రైన్‌, పొలార్డ్‌ల‌ త‌రువాత ఏబీ డివిలియ‌ర్స్‌, డేవిడ్ వార్న‌ర్‌, బ్రావోలు ఉన్నారు.

ఐపీఎల్‌లో అత్య‌ధిక మ్యాచ్‌లు ఆడిన విదేశీ ఆట‌గాళ్లు వీరే..
1. సునీల్ న‌రైన్ – 190 మ్యాచ్‌లు

2. కీరన్ పోలార్డ్ – 189 మ్యాచ్‌లు

3. ఏబీ డివిలియర్స్ – 184 మ్యాచ్‌లు

4. డేవిడ్ వార్నర్ – 184 మ్యాచ్‌లు

5. డ్వేన్‌ బ్రావో – 161 మ్యాచ్‌లు

ముంబైతో మ్యాచ్‌లో సునీల్ న‌రైన్ మూడు ఓవ‌ర్లు వేసి 30 ప‌రుగులు స‌మ‌ర్పించుకున్నాడు. ఓ వికెట్ ప‌డ‌గొట్టాడు. ఇక ఈ మ్యాచ్‌లో కోల్‌క‌తా నైట్‌రైడ‌ర్‌‌పై ముంబై ఇండియ‌న్స్ 6 వికెట్ల తేడాతో విజ‌యం సాధించింది.

Also Read: CSK Vs RR Playing 11: చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ Vs రాజస్థాన్ రాయల్స్..గెలుపెవరిది? ప్లేయింగ్ 11 టీమ్స్ ఇవే!

Also Read: MI Vs KKR Highlights: 14 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెరదించిన ముంబై ఇండియన్స్..ఇలా ఎప్పుడూ జరగలేదంట! ఏం చేశారంటే?

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

