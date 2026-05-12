Gujarat Titans Won By 82 Runs: బౌలింగ్లో తడబడి.. బ్యాటింగ్లో ఘోర విఫలమైన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఘోర పరాభవాన్ని ఎదుర్కొంది. ఆల్ రౌండ్ ప్రదర్శన కనబర్చి గుజరాత్ టైటాన్స్ భారీ విజయం సాధించి ప్లేఆఫ్స్ బెర్త్ను దాదాపుగా ఖాయం చేసుకుంది. అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో హైదరాబాద్ను చిత్తు చేసి పాయింట్ల పట్టికలో గుజరాత్ ప్రథమ స్థానానికి దూసుకెళ్లింది. ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించి విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.
టాస్ గెలిచిన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ బౌలింగ్ ఎంచుకోగా.. గుజరాత్ టైటాన్స్ తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి 168 పరుగులు చేసింది. సాయి సుదర్శన్, వాషింగ్టన్ సుందర్ అర్ధ సెంచరీలతో అదరగొట్టగా.. ప్రఫుల్ హింగే, షకీబ్ హుస్సేన్ తలా రెండు వికెట్లు తీశారు. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ 14.5 ఓవర్లకు 86 పరుగులు చేసి కుప్పకూలింది. ఏ ఒక్క బ్యాటర్ కూడా 20 పరుగులు కూడా నమోదు చేయలేకపోయారు. గుజరాత్ టైటాన్స్ బౌలర్లు నిప్పులు చెలరేగేలా బంతులు వేసి హైదరాబాద్ నడ్డి విరిచారు. కగిసో రబడా, జేసన్ హోల్డర్ మూడేసి వికెట్లతో విజృంభించారు.
సొంతగడ్డపై గుజరాత్ తరఫున సాయి సుదర్శన్ 44 బంతుల్లో 61 పరుగులు చేసి అదరగొట్టాడు. ఐదు బౌండరీలు, రెండు సిక్సర్లతో రాణించగా.. వాషింగ్టన్ సుందర్ 33 బంతుల్లో 50 పరుగులు చేశాడు. నిలకడగా ఆడుతూనే 7 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్ నమోదు చేశాడు. కెప్టెన్ శుభమన్ గిల్ (5), జోస్ బట్లర్ (7), జేసన్ హోల్డర్ (11*), రాహుల్ తెవాటియా (4) తక్కువ పరుగులు చేశారు. యువ బ్యాటర్ నితీశ్ సింధూ 22 పరుగులతో పర్వాలేదనిపించాడు. సన్రైజర్స్ బౌలింగ్ను ఇంకాస్త పదును పెట్టాల్సి ఉంది. ప్రఫుల్ హింగే రెండు వికెట్లతో రాణించగా.. షకీబ్ హుస్సేన్ రెండు వికెట్లు పడగొట్టాడు. కెప్టెన్ పాట్ కమిన్స్ అద్భుతంగా బంతులు వేసి అతి తక్కువ పరుగులు ఇచ్చి ఒక వికెట్ తీశాడు.
చూడడానికి తక్కువ స్కోర్ అయినా కూడా సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఛేదించలేక చతికిలపడిపోయింది. 14.5 ఓవర్లకు 86 పరుగులు చేసి కుప్పకూలి ఈ సీజన్లోనే భారీ ఓటమిని చవిచూసింది. ట్రావిస్ హెడ్ డకౌట్ కాగా.. అభిషేక్ శర్మ 6 వికెట్లకే ఔటయ్యాడు. ఇషాన్ కిషన్ (11), సమరన్ రవిచంద్రన్ (9), హెన్రిచ్ క్లాసెన్ (14), సలీల్ అరోరా (16), నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి (2), శివాంగ్ కుమార్ (4), ప్రఫుల్ హింగే (3) తక్కువ పరుగులు చేశారు. కెప్టెన్ పాట్ కమిన్స్ చేసిన 19 పరుగులే భారీ స్కోర్ కావడం విశేషం. మ్యాచ్లో చెప్పుకోవాల్సింది గుజరాత్ టైటాన్స్ బౌలింగ్. మహ్మద్ సిరాజ్ తొలి ఓవర్కే ఒక వికెట్ తీసి సన్రైజర్స్ ఓటమికి బాటలు వేశాడు. కగిసో రబాడా, జేసన్ హోల్డర్ మూడేసి వికెట్లు తీసి సంచలనం సృష్టించారు. ప్రసిద్ కృష్ణ రెండు వికెట్లతో అదరగొట్టగా.. రషీద్ ఖాన్ ఒక వికెట్ పడగొట్టాడు. ఫలితంగా గుజరాత్ టైటాన్స్ 82 పరుగుల తేడాతో భారీ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది.
సన్రైజర్స్ను చిత్తు చేసి గుజరాత్ టైటాన్స్ వరుసగా ఐదో విజయాన్ని సాధించి పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానాన్ని సొంతం చేసుకుంది. 12 మ్యాచ్లు ఆడిన గుజరాత్ 8 విజయాలు.. 4 ఓటములు పొంది 16 పాయింట్లు ఖాతాలో వేసుకుంది. ఈ విజయంతో దాదాపుగా ప్లేఆఫ్స్ బెర్త్ను గుజరాత్ ఖాయం చేసుకుంది. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ 12 మ్యాచ్లు ఆడి.. 7 విజయాలు, 5 ఓటములతో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. ఈ ఓటమితో సన్రైజర్స్ ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలను సంక్లిష్టం చేసుకుంది.