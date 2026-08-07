Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /క్రీడలు
  • /Sunrisers Hyderabad Captain: కావ్యా మారన్ సూపర్ ప్లాన్..రాబోయే ఐపీఎల్ సీజన్‌లో సన్‌రైజర్స్ కెప్టెన్ ఇతనే!

Sunrisers Hyderabad Captain: కావ్యా మారన్ సూపర్ ప్లాన్..రాబోయే ఐపీఎల్ సీజన్‌లో సన్‌రైజర్స్ కెప్టెన్ ఇతనే!

Sunrisers Hyderabad New Captain: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో తృటిలో టైటిల్ చేజార్చుకున్న సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) ఫ్రాంచైజీ, వచ్చే 2027 టోర్నీ కోసం సరికొత్త వ్యూహాలతో సిద్ధమవుతోంది. ఆరెంజ్ ఆర్మీకి ఎలాగైనా ట్రోఫీ అందించాలనే కసితో ఉన్న యాజమాన్యం, జట్టులో కీలక మార్పులకు శ్రీకారం చుడుతోంది. ఇందులో భాగంగా ప్రస్తుత కెప్టెన్ ప్యాట్ కమిన్స్ స్థానంలో కొత్త సారథిని బాధ్యతలు అప్పగించేందుకు రంగం సిద్ధమైంది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 07, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:39 PM IST
Sunrisers Hyderabad Captain: కావ్యా మారన్ సూపర్ ప్లాన్..రాబోయే ఐపీఎల్ సీజన్‌లో సన్‌రైజర్స్ కెప్టెన్ ఇతనే!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
రూ.11 లక్షల IT ఉద్యోగానికి గుడ్ బై.. నీళ్ల వ్యాపారంతో ఏడాదికి రూ.28.5 లక్షల సంపాదన!
2
3
4
5