Sunrisers Hyderabad New Captain: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచిన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH), వచ్చే 2027 టోర్నీ కోసం ఇప్పనుంచే కీలక ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. ఆరెంజ్ ఆర్మీని మళ్లీ ఛాంపియన్గా నిలపాలన్న కసితో ఉన్న ఫ్రాంచైజీ యాజమాన్యం, జట్టు పగ్గాలను యువ వికెట్ కీపర్-బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ చేతికి అప్పగించేందుకు సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం.
ప్యాట్ కమిన్స్ గైర్హాజరీకి అసలు కారణం?
సన్రైజర్స్ను అద్భుతంగా నడిపించిన ప్రస్తుత కెప్టెన్ ప్యాట్ కమిన్స్ సారథ్యంపై ఎలాంటి సందేహాలు లేవు. అయితే భవిష్యత్తు షెడ్యూల్ ఆయనకు సవాలుగా మారనుంది. 2027లో ప్రతిష్టాత్మక యాషెస్ సిరీస్, ఆ వెనువెంటనే వన్డే వరల్డ్ కప్ టోర్నీలు ఉండటంతో.. ఆస్ట్రేలియా దేశవాళీ, అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లపై కమిన్స్ పూర్తిగా దృష్టి సారించనున్నారు.
ఈ బిజీ షెడ్యూల్ కారణంగా కమిన్స్ ఐపీఎల్ 2027 సీజన్కు పూర్తిస్థాయిలో అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చని తెలుస్తోంది. గత సీజన్లోనూ ఆయన గైర్హాజరీలో తొలి విడత మ్యాచ్లకు ఇషాన్ కిషన్ సారథ్యం వహించిన విషయం గమనార్హం.
ఇషాన్ కిషన్ వైపే కావ్య మారన్ మొగ్గు
వచ్చే ఐపీఎల్ సీజన్ నుంచి ఎస్ఆర్హెచ్ పూర్తిస్థాయి (ఫుల్టైమ్) కెప్టెన్గా ఇషాన్ కిషన్ను ఖరారు చేయాలని కావ్య మారన్ అండ్ కో భావిస్తోంది. గతంలో ఇషాన్ నాయకత్వంలో ఎస్ఆర్హెచ్ 7 మ్యాచ్లు ఆడి 4 విజయాలు నమోదు చేసింది. కేవలం తన బ్యాటింగ్ పవర్తోనే కాకుండా, మైదానంలో ఒత్తిడిని జయించి జట్టును నడిపించిన తీరు యాజమాన్యాన్ని ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. జట్టులో కొందరు సీనియర్ల పేర్లు రేసులో ఉన్నప్పటికీ, లాంగ్టర్మ్ విజన్తో మేనేజ్మెంట్ ఇషాన్ వైపే సుముఖంగా ఉంది.
డిసెంబర్లో అధికారిక ప్రకటన?
2024లో ఎస్ఆర్హెచ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ప్యాట్ కమిన్స్ హయాంలో జట్టు అద్భుతమైన విజయాలను సాధించింది. 2025లో ఆరో స్థానంలో నిలిచిన ఆరెంజ్ ఆర్మీ, 2026లో మూడో స్థానంతో మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచింది.
అయితే భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలతో ముందుకు వెళ్లాలని ఫ్రాంచైజీ భావిస్తోంది. ఈ కెప్టెన్ మార్పునకు సంబంధించిన అధికారిక ప్రకటనను డిసెంబర్లో వెలువరించే అవకాశం ఉంది.
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