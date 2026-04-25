Sunrisers Hyderabad Consecutive 4th Win: సొంత గడ్డపై హ్యాట్రిక్ విజయాలతో పూర్తి జోష్తో ఉన్న సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ప్రత్యర్థి గడ్డపై కూడా ఆధిపత్య ప్రదర్శన చేస్తోంది. ఇంటా బయట దూకుడుగా ఆడుతూ ప్రత్యర్థి రాజస్థాన్ రాయల్స్ సొంతగడ్డ జైపూర్లోనే సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ చిత్తు చేసింది. వైభవ్ సూర్యవంశీ రికార్డు సెంచరీ చేసినా కూడా రాజస్థాన్ను ఓటమి నుంచి బయటపడలేదు. ఇషాన్ కిషన్, అభిషేక్ శర్మకు తోడు క్లాసెన్ క్లాసిక్ బ్యాటింగ్తో హైదరాబాద్ మరో విజయం నమోదు చేసింది. 5 వికెట్ల తేడాతో రాజస్థాన్ను హైదరాబాద్ చిత్తుచేసింది.
టాస్ ఓడిపోయి బ్యాటింగ్కు దిగిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 228 పరుగులు చేసింది. యశస్వి జైస్వాల్ 10 పరుగులకే పరిమితమవగా.. వైభవ్ సూర్యవంశీ, ధ్రువ్ జురేల్ చెలరేగి ఆడారు. 37 పరుగుల్లో పరుగుల సునామీ సృష్టించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ 103 పరుగులు చేసి శతకం బాదాడు. ఐదు ఫోర్లు, 12 సిక్సర్లతో చెలరేగి ఆడాడు. వైభవ్కు చక్కటి సహకారం అందిస్తూ ధ్రువ్ జురేల్ అర్ధ సెంచరీ నెలకొల్పాడు. 35 బంతుల్లో 51 పరుగులు చేయగా.. వాటిలో 8 ఫోర్లు ఉండగా.. ఒక సిక్సర్ బాదాడు. కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ (7) తక్కువ పరుగులు చేయగా.. డొనొవన్ ఫెరెరా భారీ షాట్లు ఆడుతూ అత్యంత విలువైన 33 పరుగులు చేయగా.. షిమ్రాన్ హెట్మెయిర్ 11 స్కోర్ చేశాడు. సన్రైజర్స్ బౌలర్లు కొంత తడబడినట్టు కనిపిస్తోంది. సొంతగడ్డపై బ్యాటర్లను బోల్తా కొట్టించి విజయం సాధించగా జైపూర్లో మాత్రం వికెట్లు తీయడంలో తడబడ్డారు. ఈషాన్ మలింగ 2 వికెట్లు తీయగా.. ప్రఫుల్ హింగే, పాట్ కమిన్స్, నితీశ్ కుమార్ ఒక్కో వికెట్ తీశారు.
ఛేదనకు దిగిన హైదరాబాద్ బ్యాటర్లు అత్యంత సునాయాసంగా మ్యాచ్ను సొంతం చేసుకున్నారు. 18.3 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి 229 పరుగులు చేసి సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ వరుసగా నాలుగో విజయం సాధించింది. ట్రావిస్ హెడ్ 6 పరుగులకే ఔటవగా.. అభిషేక్ శర్మతో కలిసి భారీ భాగస్వామ్యం నెలకొల్పిన ఇషాన్ కిషన్ జట్టుకు విజయ మార్గాన్ని వేశాడు. 29 బంతుల్లో అభిషేక్ 57 పరుగులు చేయగా.. వాటిలో 11 ఫోర్లు ఉండగా.. ఒక సిక్సర్ ఉంది. 31 బంతుల్లో ఇషాన్ కిషన్ తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడి 74 పరుగులు చేశాడు. 11 ఫోర్లతో దూకుడుగా ఆడగా.. మూడు సిక్సర్లు నమోదు చేశాడు. హెన్రిచ్ క్లాసెన్ 24 బంతుల్లో 29 పరుగులు.. 18 బంతుల్లో నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి విలువైన 36 పరుగులు చేశాడు. గెలుపు లాంఛనమే చేసుకున్న సమయంలో సలీల్ అరోరా విజయానికి కావాల్సిన పరుగులు చేసి మ్యాచ్ను ముగించాడు. బ్యాటర్లు చేసిన లక్ష్యాన్ని రాజస్థాన్ బౌలర్లు కాపాడలేకపోయారు. పవర్ ప్లే మొదలుకుని ఆఖరి ఓవర్ వరకు అంత ప్రభావవంతంగా బౌలింగ్ చేయలేకపోయారు. జోఫ్రా ఆర్చర్, బ్రిజేష్ శర్మ కీలకమైన రెండు వికెట్లు తీసినా.. అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది. ఫెరెరా కూడా వికెట్ తీశాడు.
హైదరాబాద్ విజయాల పరంపర
స్టేడియం ఏదైనా దంచి కొడతామని సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ నిరూపించింది. సొంత స్టేడియం ఉప్పల్లో హ్యాట్రిక్ విజయాలు సొంతం చేసుకున్న హైదరాబాద్.. ప్రత్యర్థి గడ్డ జైపూర్లో కూడా ఆరెంజ్ జెండా ఎగురవేసింది. 8 మ్యాచ్లు ఆడిన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఐదు విజయాలు సొంతం చేసుకోగా.. మూడు ఓటములను చవిచూసింది. తాజా విజయంతో పాయింట్లతో పట్టికలో హైదరాబాద్ మూడో స్థానానికి చేరుకుంది. అదే సమీకరణాలు కలిగిన రాజస్థాన్ నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది.
