RR Won By 47 Runs Against SRH: ఐపీఎల్ ట్రోఫీపై ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్న సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఘోరంగా విఫలమై ఐపీఎల్ 2026 టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో నెగ్గి క్వాలిఫయర్లోకి అడుగుపెట్టాల్సిన హైదరాబాద్ అనూహ్యంగా ఓటమిపాలైంది. వైభవ్ సూర్యవంశీ పరుగులతో విధ్వంసం సృష్టించగా రాజస్థాన్ రాయల్స్ ట్రోఫీ కోసం మరో ముందడుగు వేసింది. రాజస్థాన్ సాధించిన భారీ స్కోర్ను ఛేదించలేక సన్రైజర్స్ తడబడింది. 47 పరుగుల తేడాతో రాజస్థాన్ విజయం సాధించింది.
రాజస్థాన్ రాయల్స్ విధించిన 244 పరుగుల లక్ష్యాన్ని సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ పరుగులు చేసి ఓటమిని మూటగట్టుకుంది. స్టార్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ రెండో బంతికే డకౌట్ కాగా.. ట్రావిస్ హెడ్ 17 పరుగులకు ఔటయ్యాడు. ఇషాన్ కిషన్ 33 పరుగులతో రాణించగా.. సమరన్ రవిచంద్రన్ ఒక పరుగుకే వెనుదిరిగాడు. హెన్రిచ్ క్లాసెన్ తక్కువ (18) పరుగులు చేయగా.. నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి దూకుడుగా ఆడి 38 స్కోర్ చేశాడు. ఓటమి ఖాయమైన సమయంలో సలీల్ అరోరా గొప్పగా పోరాడి విలువైన 35 పరుగులు చేశాడు. పాట్ కమిన్స్ (1) నిరాశపర్చగా.. శివాంగ్ కుమార్ 27 పరుగులతో విలువైన ఇన్నింగ్స్ ఆడి ఓటమి అంతరాన్ని తగ్గించాడు. ఈషాన్ మలింగ, షకీబ్ హుస్సేన్ ఐదేసి పరుగులు చేశారు.
రాజస్థాన్ రాయల్స్ బౌలింగ్ అద్భుతంగా పడింది. బ్యాటర్లు నిలిపిన భారీ స్కోర్ను తొలి ఓవర్ నుంచే కాపాడే ప్రయత్నం చేశారు. రెండో బంతికే అభిషేక్ శర్మను జోఫ్రా ఆర్చర్ వెనక్కి పంపించాడు. తర్వాత ట్రావిస్ హెడ్ను కూడా ఔట్ చేసిన ఆర్చర్ మొత్తం మూడు వికెట్లు తీశాడు. నంద్రే బర్గర్, సుశాంత్ మిశ్రా, రవీంద్ర జడేజా తలా రెండేసి వికెట్లు తీసి సన్రైజర్స్ జట్టును టోర్నీ నుంచి పంపించేశారు.
తేలిపోయిన హైదరాబాద్ బౌలర్లు
అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 243 పరుగులు చేసింది. యశస్వి జైస్వాల్ (29) తక్కువ పరుగులకు ఔటవగా.. మరోసారి వైభవ్ సూర్యవంశీ బ్యాట్తో రెచ్చిపోయాడు. అత్యంత వేగంగా సెంచరీ దిశగా అడుగులు వేసినా 3 పరుగుల తేడాతో శతకాన్ని నమోదు చేయలేకపోయాడు. 29 బంతుల్లో 97 పరుగులు చేసిన వైభవ్.. 5 సిక్సర్లు బాదగా.. 12 సిక్సర్లతో చెలరేగి ఆడాడు. ధ్రువ్ జురేల్ అద్భుతంగా ఆడి అర్ధ శతకాన్ని నమోదు చేయగా.. కెప్టెన్ రియాన్ పరాగ్ 26 పరుగులతో రాణించాడు. డొనొవన్ ఫెరెరా (12), డసున్ శనక (5), రవీంద్ర జడేజా (12*), జోఫ్రా ఆర్చర్ (4), నంద్రే బర్గర్ (1) కొన్ని పరుగులు జోడించారు. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ బౌలర్లు తేలిపోయారు. రాజస్థాన్ బ్యాటర్లను దెబ్బతీయడంలో ఘోరంగా విఫలమయ్యారు. టాపార్డర్ను ఆలస్యంగా ఔట్ చేయడంతో అప్పటికే భారీ స్కోర్ నమోదైంది. ప్రఫుల్ హింగే మూడు వికెట్లతో ప్రతాపం చూపించినా.. అవసరమైన సమయంలో తీయకపోవడంతో ప్రభావం లేకుండాపోయింది. ఈషాన్ మలింగ, శివాంగ్ కుమార్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి ఒక్కో వికెట్ తీశారు.
కలచివేసే సంఘటన
ఐపీఎల్ 2026 టోర్నీలో భారీ విజయాలతో దూకుడుగా ఉన్న సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్లో వైదొలుగుతుందని ఎవరూ ఊహించలేదు. రెండు మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధించి ఫైనల్కు దూసుకెళ్తుందని అందరూ భావించగా.. తొలి మ్యాచ్లోనే ఓటమి చవిచూడడం క్రికెట్ప్రియులను కలచివేస్తోంది. పేలవ ప్రదర్శనతో రాజస్థాన్ చేతిలో ఓడిపోయిన సన్రైజర్స్ టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. విజయం సాధించిన రాజస్థాన్ ఐపీఎల్ 2026 ట్రోఫీకి రెండడుగుల దూరంలో నిలిచింది. క్వాలిఫయర్ 2కు అర్హత సాధించిన రాజస్థాన్ ఫైనల్లో చేరాలంటే గుజరాత్ టైటాన్స్ను దెబ్బతీయాల్సి ఉంది. మరి ఏం జరుగుతుందనేది శుక్రవారం వరకు ఎదురుచూడాలి.