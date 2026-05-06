Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings Live Updates: వరుస విజయాలతో దూకుడుగా వెళ్తున్న సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ గత మ్యాచ్లో కలకత్తా చేతిలో ఊహించని ఓటమి ఎదురైంది. ఆ ఓటమి నుంచి కోలుకుని ఉప్పల్ స్టేడియంలో పంజాబ్ కింగ్స్తో తలపడింది. బుధవారం సాయంత్రం జరిగిన మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన పంజాబ్ కింగ్స్ బౌలింగ్ చేయగా.. సన్రైజర్స్ తొలుత బ్యాటింగ్ చేసింది. నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి 235 పరుగులు చేసింది. పంజాబ్ బౌలర్లు పరుగులను కట్టడి చేయగా.. కొన్ని క్యాచ్లు చేజార్చుకోవడంతో భారీ నష్టం పొందింది. సన్రైజర్స్ బ్యాటింగ్ ఇన్నింగ్స్ విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.
ఓపెనర్లుగా అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్ గొప్ప ప్రారంభాన్నిచ్చారు. అభిషేక్ 13 బంతుల్లో 35 పరుగులు చేసి రాణించగా.. ట్రావిస్ హెడ్ 19 బంతుల్లో 38 పరుగులు చేసి అదరగొట్టాడు. అనంతరం వచ్చిన ఇషాన్ కిషన్, హెన్రిచ్ క్లాసెన్ అద్భుతంగా ఆడి ఇద్దరూ అర్ధ సెంచరీలు పూర్తి చేశారు. సిక్సర్లు, ఫోర్లతో చెలరేగడంతో స్కోర్ బోర్డు పరుగులు పెట్టింది. 32 బంతుల్లో ఇషాన్ 55 పరుగులు చేయగా.. వాటిలో 2 ఫోర్లు, నాలుగు సిక్సర్లు ఉన్నాయి. ఇక క్లాసిక్ ఇన్నింగ్స్ హీరో హెన్రిచ్ క్లాసెన్ 43 బంతుల్లో 69 పరుగులు చేసి ఆఖరి బంతికి ఔటయ్యాడు. 3 ఫోర్లు, నాలుగు సిక్సర్లు బాది ప్రత్యర్థికి క్లాసెన్ భారీ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించాడు. ఆఖరులో వచ్చిన నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి ధనాధన్ షాట్లతో 13 బంతుల్లోనే 29 పరుగులు చేశాడు.
పంజాబ్ కింగ్స్ బౌలింగ్
పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో ఉండగా ఆ స్థానాన్ని పదిలం చేసుకోవడానికి గెలవాల్సిన మ్యాచ్లో పంజాబ్ కింగ్స్ బౌలర్లు తమ బౌలింగ్తో పర్వాలేదనిపించారు. భారీ లక్ష్యాన్ని కూడా ఛేదించేగల బ్యాటర్లు ఉండడంతో బౌలర్లు బంతితో అంతగా ప్రభావం చూపలేకపోయారు. ఫెర్గూసన్, అర్ష్దీప్ సింగ్, యుజువేంద్ర చాహల్, విజయ్ కుమార్ వైశాక్ తలా ఒక్కో వికెట్ తీశారు. అయితే ఫీల్డింగ్లో చాలా తప్పులు చేయడంతో హైదరాబాద్ భారీ స్కోర్ నమోదు చేసింది. ఏకంగా నాలుగు క్యాచ్లు డ్రాపవడంతో క్లాసెన్ చెలరేగి ఆడాడు.
