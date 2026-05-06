English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • క్రీడలు
  • SRH Vs PBKS: పంజాబ్‌ను ఉతికి ఆరేసిన సన్‌రైజర్స్‌ బ్యాటర్లు.. మరి విజయం సాధిస్తుందా?

SRH Vs PBKS: పంజాబ్‌ను ఉతికి ఆరేసిన సన్‌రైజర్స్‌ బ్యాటర్లు.. మరి విజయం సాధిస్తుందా?

Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings At Uppal Stadium: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్‌ 2026లో ప్లేఆఫ్స్‌ చేరేందుకు జరుగుతున్న సమరంలో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌తో తలపడిన సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ భారీ స్కోర్‌ చేసింది. ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో పంజాబ్‌ బౌలర్లను చితక్కొట్టిన హైదరాబాద్‌ మరి ఆ లక్ష్యం కాపాడుకుంటుందా? చూడాలి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : May 6, 2026, 09:32 PM IST

Trending Photos

AC Tips: ఏసీతో పాటు ఫ్యాన్‌ వేయడం విద్యుత్‌ ఆదా చేసే మార్గమా? వృథా ఖర్చా? అసలు నిజం ఇదే!
5
AC with fan electricity saving
AC Tips: ఏసీతో పాటు ఫ్యాన్‌ వేయడం విద్యుత్‌ ఆదా చేసే మార్గమా? వృథా ఖర్చా? అసలు నిజం ఇదే!
EPS Pension Hike: EPS పెన్షన్ భారీ పెంపు.. ₹1000 నుంచి ₹3000కు… ఎవరికి ఎంత లాభం..పూర్తి వివరాలు!
5
eps pension hike
EPS Pension Hike: EPS పెన్షన్ భారీ పెంపు.. ₹1000 నుంచి ₹3000కు… ఎవరికి ఎంత లాభం..పూర్తి వివరాలు!
Oranges For Diabetics: డయాబెటిస్ ఉన్నవారు నారింజ పండ్లు తినడం మంచిదేనా? కాదా?
5
Oranges For Diabetics
Oranges For Diabetics: డయాబెటిస్ ఉన్నవారు నారింజ పండ్లు తినడం మంచిదేనా? కాదా?
Triptii Dimri: ప్రభాస్ ‘స్పిరిట్’ సినిమాపైనే త్రిప్తి డిమ్రీ ఆశలు.. అందుకోసమే ఆచితూచి సినిమాలు..
6
Triptii Dimri
Triptii Dimri: ప్రభాస్ ‘స్పిరిట్’ సినిమాపైనే త్రిప్తి డిమ్రీ ఆశలు.. అందుకోసమే ఆచితూచి సినిమాలు..
SRH Vs PBKS: పంజాబ్‌ను ఉతికి ఆరేసిన సన్‌రైజర్స్‌ బ్యాటర్లు.. మరి విజయం సాధిస్తుందా?

Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings Live Updates: వరుస విజయాలతో దూకుడుగా వెళ్తున్న సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ గత మ్యాచ్‌లో కలకత్తా చేతిలో ఊహించని ఓటమి ఎదురైంది. ఆ ఓటమి నుంచి కోలుకుని ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌తో తలపడింది. బుధవారం సాయంత్రం జరిగిన మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ బౌలింగ్‌ చేయగా.. సన్‌రైజర్స్‌ తొలుత బ్యాటింగ్‌ చేసింది. నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి 235 పరుగులు చేసింది. పంజాబ్‌ బౌలర్లు పరుగులను కట్టడి చేయగా.. కొన్ని క్యాచ్‌లు చేజార్చుకోవడంతో భారీ నష్టం పొందింది. సన్‌రైజర్స్‌ బ్యాటింగ్‌ ఇన్నింగ్స్‌ విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: SRH Vs PBKS Live Updates: పంజాబ్‌కు భారీ లక్ష్యం.. 235 స్కోర్‌ను సన్‌రైజర్స్‌ కాపాడుకుంటుందా?

ఓపెనర్లుగా అభిషేక్‌ శర్మ, ట్రావిస్‌ హెడ్‌ గొప్ప ప్రారంభాన్నిచ్చారు. అభిషేక్‌ 13 బంతుల్లో 35 పరుగులు చేసి రాణించగా.. ట్రావిస్‌ హెడ్‌ 19 బంతుల్లో 38 పరుగులు చేసి అదరగొట్టాడు. అనంతరం వచ్చిన ఇషాన్‌ కిషన్‌, హెన్రిచ్‌ క్లాసెన్‌ అద్భుతంగా ఆడి ఇద్దరూ అర్ధ సెంచరీలు పూర్తి చేశారు. సిక్సర్లు, ఫోర్లతో చెలరేగడంతో స్కోర్‌ బోర్డు పరుగులు పెట్టింది. 32 బంతుల్లో ఇషాన్‌ 55 పరుగులు చేయగా.. వాటిలో 2 ఫోర్లు, నాలుగు సిక్సర్లు ఉన్నాయి. ఇక క్లాసిక్‌ ఇన్నింగ్స్‌ హీరో హెన్రిచ్‌ క్లాసెన్‌ 43 బంతుల్లో 69 పరుగులు చేసి ఆఖరి బంతికి ఔటయ్యాడు. 3 ఫోర్లు, నాలుగు సిక్సర్లు బాది ప్రత్యర్థికి క్లాసెన్‌ భారీ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించాడు. ఆఖరులో వచ్చిన నితీశ్‌ కుమార్‌ రెడ్డి ధనాధన్‌ షాట్లతో 13 బంతుల్లోనే 29 పరుగులు చేశాడు.

Also Read: Telangana Congress: కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో పదవుల పండుగ.. 28 నామినేటెడ్‌ పోస్టులు ఎవరికి వచ్చాయంటే?

పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ బౌలింగ్‌
పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో ఉండగా ఆ స్థానాన్ని పదిలం చేసుకోవడానికి గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌లో పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ బౌలర్లు తమ బౌలింగ్‌తో పర్వాలేదనిపించారు. భారీ లక్ష్యాన్ని కూడా ఛేదించేగల బ్యాటర్లు ఉండడంతో బౌలర్లు బంతితో అంతగా ప్రభావం చూపలేకపోయారు. ఫెర్గూసన్‌, అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌, యుజువేంద్ర చాహల్‌, విజయ్‌ కుమార్‌ వైశాక్‌ తలా ఒక్కో వికెట్‌ తీశారు. అయితే ఫీల్డింగ్‌లో చాలా తప్పులు చేయడంతో హైదరాబాద్‌ భారీ స్కోర్‌ నమోదు చేసింది. ఏకంగా నాలుగు క్యాచ్‌లు డ్రాపవడంతో క్లాసెన్‌ చెలరేగి ఆడాడు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Sunrisers HyderabadIPL 2026Abhishek SharmaIshan KishanKlassen

Trending News