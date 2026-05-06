SRH Won By 33 Runs: భారీ విజయాల మధ్య వచ్చిన ఒక ఓటమి నుంచి సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ గొప్పగా పుంజుకుని పంజాబ్ కింగ్స్తో తలపడి భారీ విజయాన్ని పొందింది. బ్యాటింగ్లో.. బౌలింగ్లో అన్నింటిలో పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఏడో విజయాన్ని సొంతం చేసుకోగా.. పంజాబ్ కింగ్స్ హ్యాట్రిక్ ఓటమిని చవిచూసింది. ఇషాన్ కిషన్, క్లాసెన్ అర్ధ సెంచరీలతో అదరగొట్టగా.. బౌలర్లు బెంబేలెత్తించడంతో పంజాబ్ బ్యాటర్లు స్కోర్ తీయడానికి తీవ్రంగా శ్రమించి ఓటమి బాట పట్టారు.
గత మ్యాచ్లో కలకత్తా చేతిలో ఊహించని ఓటమి ఎదుర్కొన్న సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ టాస్ ఓడి తొలుత బ్యాటింగ్ చేసింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు 4 వికెట్లు కోల్పోయి 235 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్లు అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్ గొప్ప ఆరంభాన్నిచ్చారు. 13 బంతుల్లో అభిషేక్ 35 పరుగులు చేయగా.. ట్రావిస్ హెడ్ 19 బంతుల్లో 38 పరుగులు చేసి అదరగొట్టారు. ఇషాన్ కిషన్, హెన్రిచ్ క్లాసెన్ ఇద్దరూ అర్ధ సెంచరీలు పూర్తి చేసి సత్తా చాటారు. ఇషాన్ కిషన్ 32 బంతుల్లో ఇషాన్ 55 పరుగులు చేయగా.. వాటిలో 2 ఫోర్లు, నాలుగు సిక్సర్లు ఉన్నాయి. సీనియర్ బ్యాటర్ హెన్రిచ్ క్లాసెన్ 43 బంతుల్లో 69 పరుగులు చేయగా.. 3 ఫోర్లు, నాలుగు సిక్సర్లు బాదాడు. నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి భారీ షాట్లతో 13 బంతుల్లోనే 29 పరుగులు చేశాడు.
బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్లో విఫలం
వరుసగా రెండు ఓటములతో బాధపడుతున్న పంజాబ్ కింగ్స్ ఈ మ్యాచ్ ఎలాగైనా కసితో బరిలోకి దిగగా బౌలర్లు చేతులెత్తేశారు. ఫెర్గూసన్, అర్ష్దీప్ సింగ్, యుజువేంద్ర చాహల్, విజయ్ కుమార్ వైశాక్ ఒక్కో వికెట్కే పరిమితమవగా మిగతా బౌలర్లు ప్రభావం చూపలేకపోయారు. ఒక్క బౌలింగ్ కాదు ఫీల్డింగ్లో చాలా తప్పులు చేయడంతో హైదరాబాద్ భారీ స్కోర్ నమోదు చేసింది. నాలుగు క్యాచ్లు డ్రాప్ చేయడం గమనార్హం.
భారీ లక్ష్య ఛేదనకు దిగిన పంజాబ్ కింగ్స్కు కనోలీ మినహా ఎవరూ పోరాడలేకపోవడంతో మ్యాచ్ను కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి పంజాబ్ కింగ్స్ హ్యాట్రిక్ ఓటమిని చవిచూసింది. ప్రియాన్ష్ ఆర్య (1), ప్రభు సిమ్రాన్ సింగ్ (3), కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ (5), శశాంక్ సింగ్ (4) తీవ్ర నిరాశపర్చారు. మార్కస్ స్టొయినీస్ (28), సూర్యాంశ్ షిగ్డే (25) పర్వాలేదనిపించారు. బ్యాటర్లందరూ అలా వచ్చి ఇలా వెళ్లిపోతున్న సమయంలో యువ బ్యాటర్ కనోలీ మైదానంలో ఒంటరి పోరాటం చేశాడు. గ్రౌండ్లో పాతుకుపోయి చివరి వరకు క్రీజులో నిలబడి కనోలీ సెంచరీ (59 బంతుల్లో 107 పరుగులు) చేశాడు. భారీ ఇన్నింగ్స ఆడి ఓటమి అంతరాన్ని తగ్గించాడు. ఒక్కరూ కూడా భాగస్వామ్యం చేయకపోవడంతో జట్టును విజయ తీరాలకు చేర్చలేకపోయాడు.
