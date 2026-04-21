SRH vs DC Highlights: ఉప్పల్‌లో ఢిల్లీ చిత్తు.. అభిషేక్‌ సెంచరీతో హైదరాబాద్‌ హ్యాట్రిక్‌ విజయం

IPL 2026 SRH vs DC Highlights: Sunrisers Hyderabad Hattrick Win: ఐపీఎల్‌ 2026 సీజన్‌లో అదరగొడుతున్న సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ హ్యాట్రిక్‌ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. సొంతగడ్డపై జరిగిన కీలక మ్యాచ్‌లో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ను చిత్తుచేసింది. అభిషేక్‌ శర్మ అజేయ సెంచరీతో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ అద్భుత విజయం సాధించింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 21, 2026, 11:53 PM IST

IPL 2026 SRH vs DC Highlights: యువ బ్యాటర్‌.. పులి అభిషేక్‌ శర్మ ఉప్పల్‌ స్టేడియం వేదికగా గాండ్రించాడు. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌పై అజేయ సెంచరీ చేయడంతోపాటు అనేక రికార్డులు నెలకొల్పి సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌కు భారీ విజయం అందించాడు. ఆల్‌రౌండ్‌ ప్రదర్శన కనబర్చిన హైదరాబాద్‌ జట్టు ఢిల్లీని చిత్తు చేసి హ్యాట్రిక్‌ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఉప్పల్‌ స్టేడియం వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో సన్‌రైజర్స్‌ రయ్ రయ్‌ అంటూ రంకెలు వేస్తూ మ్యాచ్‌ను సొంతం చేసుకుంది.

ఉప్పల్‌ స్టేడియం వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ టాస్‌ గెలిచి సన్‌రైజర్స్‌ను బ్యాటింగ్‌కు ఆహ్వానించింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు రెండు వికెట్లు కోల్పోయి 242 పరుగులు చేసింది. యువ బ్యాటర్‌ అభిషేక్‌ శర్మ 68 బంతుల్లో 135 పరుగులు చేసి నాటౌట్‌గా నిలిచాడు. పది సిక్సర్లు, పది ఫోర్లు బాదడంతో శతకం నమోదు చేశాడు. మిగతా 35 పరుగులు రన్స్‌ చేశాడు. ట్రావిస్‌ హెడ్‌ 26 బంతుల్లో 37 పరుగులు చేసి ఔటవగా.. కెప్టెన్‌ ఇషాన్‌ కిషన్‌ అనూహ్యంగా.. ఊహించని పరిస్థితిలో ఔటయ్యాడు. 13 బంతుల్లో 25 పరుగులు చేశాడు. అభిషేక్‌కు చక్కటి భాగస్వామ్యం ఇస్తూ హెన్రిచ్‌ అడపదడపా షాట్లు ఆడుతూ 37 పరుగులు చేశాడు. ఢిల్లీ బౌలర్లు ఘోరంగా విఫలమయ్యారు. కెప్టెన్‌ అక్షర్‌ పటేల్‌ తీసిన ఒకే ఒక వికెట్‌ తీయడం గమనార్హం.

భారీ స్కోర్‌ను ఛేదించడంలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌ బ్యాటర్లు ఘోరంగా విఫలమయ్యారు. నితీశ్‌ రానా 30 బంతుల్లో 57 పరుగులతో అర్థ సెంచరీ చేసినా.. సమీర్‌ రిజ్వీ (41), కేఎల్‌ రాహుల్‌ (37) స్కోర్లతో మెరిసినా మిగతా బ్యాటర్లు స్కోర్‌ చేయకపోవడంతో జట్టు మ్యాచ్‌ను కోల్పోయింది. నిస్సాంక (8), డేవిడ్‌ మిల్లర్‌ (0), త్రిస్టన్‌ స్టబ్స్‌ (27), అశుతోష్‌ శర్మ (14), అక్షర్‌ పటేల్‌ (2), కుల్దీప్‌ యాదవ్‌ (0), లుంగీ ఎంగిడి (0) భారీ స్కోర్‌ చేయలేకపోయారు.

ఢిల్లీ బ్యాటింగ్‌లో విఫలమవడంతో ఐపీఎల్‌ 2026లో సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ చేతిలో 47 పరుగుల తేడాతో పరాజయం పొందింది. 7 మ్యాచ్‌లు ఆడిన సన్‌రైజర్స్‌ 4 విజయాలు, మూడు ఓటములతో 8 పాయింట్లు ఖాతాలో వేసుకుంది. సాధించిన మూడు విజయాలన్నీ కూడా ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో సాధించడం విశేషం. ఆరు మ్యాచ్‌లు ఆడి మూడు విజయాలు, ఓటములతో 6 పాయింట్లతో ఢిల్లీ ప్రస్తుతానికి ఐదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

