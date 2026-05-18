SRH Qualified To Playoffs: ఐపీఎల్ 2026 ప్లేఆఫ్స్లోకి సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు దూసుకెళ్లింది. చెన్నై జట్టుపై ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శన కనబర్చిన హైదరాబాద్ అద్భుత విజయం సాధించి ముందడుగు వేసింది. తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్లో చెన్నైను చిత్తు చేసింది. టాప్ జట్టుగా ఉన్న చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఈ సీజన్లోనూ ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలను చేజార్చుకుంది. మొదట తడబడి.. తర్వాత పుంజుకుని అనంతరం మళ్లీ వెనకబడడంతో ప్లేఆఫ్స్కు చేరుకోలేకపోయింది. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తో జరిగిన మ్యాచ్లో చెన్నై జట్టు ఓడిపోయింది.
ప్రత్యర్థి విధించిన 181 పరుగుల లక్ష్యాన్ని సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ 6 వికెట్ల తేడాతో ఛేదించింది. పవర్ప్లేలో తడబడినా.. తర్వాత బ్యాటర్లు పుంజుకోవడంతో మ్యాచ్ను సులువుగా హైదరాబాద్ సొంతం చేసుకుంది. ముందడుగు వేయాలంటే తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్లో ట్రావిస్ హెడ్ మరోసారి నిరాశపర్చగా.. అభిషేక్ శర్మ (26) తక్కువ పరుగులకు ఔటయ్యాడు. ప్లేఆఫ్స్ లక్ష్యంగా ఇషాన్ కిషన్, హెన్రిచ్ క్లాసెన్ ఆడారు. 26 బంతుల్లో 47 పరుగులు చేసిన క్లాసెన్.. ఆరు బౌండరీలు, రెండు సిక్సర్లు బాదాడు. ఇషాన్ కిషన్ 47 బంతుల్లో 70 పరుగులు చేసి జట్టుకు విజయాన్ని అందించాడు. నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి 7 బంతుల్లో 11 స్కోర్ చేశాడు. సలీల్ అరోరా విన్నింగ్ షాట్లు ఆడాడు.
అంతకుముందు టాస్ నెగ్గి బ్యాటింగ్కు దిగిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి 180 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (15), ఊర్విల్ పటేల్ (13) తక్కువ పరుగులకు ఔటయ్యారు. స్టార్ ఆటగాడు సంజూ శామ్సన్ 27 పరుగులు చేయగా.. కార్తీక్ శర్మ 32 స్కోర్ చేసి సత్తా చాటారు. డెవాల్డ్ బ్రేవిస్ 27 బంతుల్లో 44 పరుగులు జోడించాడు. శివమ్ దూబే (26), ప్రశాంత్ వీర్ (11) తలా కొంత స్కోర్ చేశారు. ప్రత్యర్థి సొంతగడ్డపై సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ పదునైన బౌలింగ్ వేసింది. కెప్టెన్ పాట్ కమిన్స్ మూడు వికెట్లు తీయగా.. షకీబ్ హుస్సే రెండు వికెట్లు తీశాడు. ప్రఫుల్ హింగే, ఈషాన్ మలింగ ఒక్కో వికెట్ తీశారు.
ఐపీఎల్ 2026లో 13 మ్యాచ్లు ఆడిన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ 8 విజయాలతో 16 పాయింట్లు ఖాతాలో వేసుకుని ప్లేఆఫ్స్కు చేరుకుంది. చెన్నై 13 మ్యాచ్లు ఆడి 6 విజయాలు, ఏడు ఓటములతో ప్లేఆఫ్స్కు దూరమైంది. కానీ ఈ సీజన్లో చెన్నై ప్రదర్శన గొప్పగా ఉంది. మొదట పడిపోవడం.. అనంతరం గొప్పగా పుంజుకుని ప్లేఆఫ్స్ రేసులోకి ప్రత్యర్థులను భయపెట్టింది.