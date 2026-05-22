SRH Won Beat By 55 Runs RCB: ప్లేఆఫ్స్లోకి చేరిన రెండు జట్ల మధ్య జరిగిన పోరులో సన్రైజర్స్ టాప్ ప్లేస్లోకి వెళ్లేందుకు చేసిన పోరాటం ఫలించలేదు. అయినా కూడా సొంత గడ్డపై అద్భుతమైన విజయంతో బెంగళూరును బోల్తా కొట్టించింది. బ్యాటింగ్.. బౌలింగ్లోనూ ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శన కనబర్చి మ్యాచ్ను సొంతం చేసుకుంది. ఇషాన్ కిషన్, అభిషేక్ శర్మ, క్లాసెన్ భారీ స్కోర్కు తోడు బౌలర్లు రాణించడంతో సొంత గడ్డ ఉప్పల్ స్టేడియంలో బెంగళూరును 55 పరుగుల తేడాతో ఓడించింది. ఓడినా కూడా బెంగళూరుకు జరిగిన నష్టమేమీ లేదు. టాప్ 1లో కొనసాగుతూ గుజరాత్ టైటాన్స్తో తొలి క్వాలిఫయర్ మ్యాచ్ ఆడనుంది. ఈ మ్యాచ్కు సంబంధించిన విశేషాలు ఇలా ఉన్నాయి.
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ విధించిన 256 పరుగుల లక్ష్యాన్ని రాయల్ చాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఓవర్లు పూర్తి చేసుకుని 4 వికెట్లు కోల్పోయి 200 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ 39 బంతుల్లో 56 పరుగులు చేయగా.. వాటిలో 6 ఫోర్లు, ఒక సిక్సర్ ఉంది. అనూహ్యంగా ఓపెనర్గా వెంకటేశ్ అయ్యర్ను దించగా 19 బంతుల్లో 44 పరుగులు చేశాడు. నాలుగేసి ఫోర్లు, సిక్సర్లు బాది దూకుడుగా ఆడాడు. ఇక విరాట్ కోహ్లీ 15 పరుగులకే ఔటయి పేలవ ప్రదర్శన చేయగా.. దేవదత్ పడిక్కల్ 21 పరుగులకు పరిమితమయ్యాడు. కృనాల్ పాండ్యా అద్భుతంగా ఆడి 31 బంతుల్లో 41 పరుగులు చేయగా.. టిమ్ డేవిడ్ (15) తక్కువ స్కోర్ చేశాడు.
టాప్ 2లో నిలవాలనే కసితో ఆడిన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్.. బౌలింగ్పరంగా దెబ్బతీసింది. భారీ తేడాతో బెంగళూరును ఓడించాల్సి ఉండగా.. బౌలర్లు తీవ్రంగా శ్రమించి 55 పరుగులకు ప్రత్యర్థిని ఓడించారు. ఈషాన్ మలింగ రెండు వికెట్లతో అదరగొట్టగా.. షకీబ్ హుస్సేన్ కోహ్లీ వికెట్ తీశాడు. దాదాపు తొమ్మిదేళ్ల తర్వాత ట్రావిస్ హెడ్ వికెట్ పడగొట్టడం విశేషం. విజయం ఖారారైన తర్వాత ప్రయోగాత్మకంగా ట్రావిస్ హెడ్తో బౌలింగ్ వేయించారు. ఒక ఓవర్ వేసి 7 పరుగులు మాత్రమే ఇవ్వడం గమనార్హం.
టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగిన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు 4 వికెట్లు కోల్పోయి 255 పరుగులు చేసింది. స్టార్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ 46 బంతుల్లో 79 పరుగులు చేసి ఊచకోత కోశాడు. 8 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లతో దూకుడుగా ఆడి భారీ స్కోర్ను నమోదు చేశాడు. అభిషేక్ శర్మ 22 బంతుల్లో మెరుపు వేగంతో 56 పరుగులు చేసి.. 4 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లతో మరో అర్ధ శతకాన్ని నమోదు చేశాడు. ట్రావిస్ హెడ్ 26 పరుగులకు పరిమితమవగా.. హెన్రిచ్ క్లాసెన్ 24 బంతుల్లో 51 స్కోర్తో.. 2 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్లు బాదాడు. నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి 29 పరుగులు చేసి నాటౌట్గా నిలిచాడు. బెంగళూరు బౌలింగ్పరంగా చూస్తే రసిక్ సలామ్ 2 వికెట్లు తీయగా.. సుయాశ్ శర్మ, కృనాల్ పాండ్యా తలా ఒక్కో వికెట్ తీశారు.
ఈ విజయంతో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్కు పెద్దగా మార్పు ఏమీ రాలేదు. భారీ తేడాతో బెంగళూరును ఓడించకపోవడంతో హైదరాబాద్ మూడో స్థానానికి పరిమితమైంది. యథావిధిగా బెంగళూరు టాప్లో నిలిచి గుజరాత్ టైటాన్స్తో క్వాలిఫయర్ మొదటి మ్యాచ్ ఆడనుంది. మొత్తం 14 మ్యాచ్లు ఆడిన హైదరాబాద్, బెంగళూరు జట్లు 9 విజయాలు, 5 ఓటములతో 18 పాయింట్లు ఖాతాలో వేసుకున్నాయి. నెట్ రన్ రేట్ కారణంగా బెంగళూరు తొలి స్థానంలో ఉండగా.. తక్కువ ఉన్న హైదరాబాద్ మూడో స్థానంలో నిలిచింది. మూడో స్థానంలో నిలిచినా కూడా ట్రోఫీని సాధించేది మాత్రం పక్కా తామేనని ఆరెంజ్ ఆర్మీ స్పష్టం చేస్తోంది.