Kavya Maran: ఐపీఎల్ వేలానికి ముందు కావ్య పాప షాకింగ్ నిర్ణయం..జట్టు పేరు మార్చడానికి దరఖాస్తు..కొత్త పేరు ఏంటంటే?

Sunrisers Leeds Team: సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఐపీఎల్ టీమ్ ఓనర్ కావ్యా మారన్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. తన ఓనర్షిప్లోని టీమ్కు పేరు మార్చనున్నట్లు తెలిపింది. జట్టు పేరు మార్చుకోవడానికి ఇప్పటికే దరఖాస్తు చేసినట్లు తెలుస్తోంది.
ఐపీఎల్ టీమ్ సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీ యజమాని కావ్య మారన్ తన జట్టు పేరును మార్చుకుంది. అయితే, ఆమె మార్చిన జట్టు ఐపీఎల్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ కాదు. అది ది హండ్రెడ్ లీగ్లోని నార్తర్న్ సూపర్చార్జర్స్. ప్రస్తుతం ది హండ్రెడ్లో ఆడుతున్న తన జట్టు పేరును కావ్య మారన్ ఇప్పుడు సన్రైజర్స్ లీడ్స్గా మార్చుకుంది. 2026లో ప్రారంభమయ్యే ది హండ్రెడ్ సీజన్కు ముందు నార్తర్న్ సూపర్చార్జర్స్ తమ పేరును మార్చుకున్నట్లు ఇప్పటికే వార్తలు వచ్చాయి.
ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో నార్తర్న్ సూపర్చార్జర్స్ను రూ.1,155 కోట్లకు కొనుగోలు చేసిన చెన్నైకి చెందిన సన్ గ్రూప్, యార్క్షైర్ సూపర్చార్జర్స్లో తన 51% వాటాను విక్రయించాలని నిర్ణయించింది. ECBలో 49% వాటా కలిగి ఉన్న సన్ గ్రూప్ ఇప్పుడు కంపెనీలో 100% వాటాను కలిగి ఉంది. నార్తర్న్ సూపర్చార్జర్స్ లీడ్స్ యొక్క ఫ్రాంచైజీ, కాబట్టి దాని కొత్త పేరులో లీడ్స్తో పాటు కావ్య మారన్ ట్రేడ్మార్క్ సన్రైజర్స్ కూడా ఉన్నాయి.
కావ్య మారన్ సన్ గ్రూప్ లీడ్స్లోని కంపెనీస్ హౌస్లో కొత్త పేరు కోసం దరఖాస్తులు దాఖలు చేసింది. అంటే సూపర్చార్జర్స్ పేరు ప్రస్తుతానికి తొలగించబడింది. కావ్య మారన్ జట్టుకు సన్రైజర్స్ లీడ్స్ అని పేరు పెట్టారు. ఇది IPLలో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, SA20లో సన్రైజర్స్ ఈస్టర్న్ కేప్ మాదిరిగానే ఉంటుంది.
ది హండ్రెడ్లో ఆడుతున్న ఎనిమిది జట్లలో తమ పేరును మార్చుకున్న మూడవ జట్టు నార్తర్న్ సూపర్చార్జర్స్ నిలిచింది. అదేవిధంగా, మాంచెస్టర్ ఒరిజినల్స్ పేరును మాంచెస్టర్ సూపర్జెయింట్స్గా మార్చారు. ఓవల్ ఇన్విన్సిబుల్స్ పేరును ముంబై ఇండియన్స్ లండన్గా మార్చనున్నారు.
