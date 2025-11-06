English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • Kavya Maran: ఐపీఎల్ వేలానికి ముందు కావ్య పాప షాకింగ్ నిర్ణయం..జట్టు పేరు మార్చడానికి దరఖాస్తు..కొత్త పేరు ఏంటంటే?

Kavya Maran: ఐపీఎల్ వేలానికి ముందు కావ్య పాప షాకింగ్ నిర్ణయం..జట్టు పేరు మార్చడానికి దరఖాస్తు..కొత్త పేరు ఏంటంటే?

Sunrisers Leeds Team: సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఐపీఎల్ టీమ్ ఓనర్ కావ్యా మారన్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. తన ఓనర్‌షిప్‌లోని టీమ్‌కు పేరు మార్చనున్నట్లు తెలిపింది. జట్టు పేరు మార్చుకోవడానికి ఇప్పటికే దరఖాస్తు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 6, 2025, 11:43 AM IST

Trending Photos

Gold Price today: కార్తీక పౌర్ణమి స్పెషల్.. మహిళలకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. నేడు భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు..!
5
Gold Price Today
Gold Price today: కార్తీక పౌర్ణమి స్పెషల్.. మహిళలకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. నేడు భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు..!
Jupiter Retrograde November 2025: బృహస్పతి తిరోగమనం.. ఈ రాశుల వారికి 100 శాతం ఇదే జరుగుతుంది!
5
Jupiter effect
Jupiter Retrograde November 2025: బృహస్పతి తిరోగమనం.. ఈ రాశుల వారికి 100 శాతం ఇదే జరుగుతుంది!
Sun Transit Effect: శని నక్షత్రంలోకి సూర్యుడి సంచారం.. నవంబర్ నెల ఈ రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తెచ్చి పెట్టబోతోంది..
5
Sun Transit Today
Sun Transit Effect: శని నక్షత్రంలోకి సూర్యుడి సంచారం.. నవంబర్ నెల ఈ రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తెచ్చి పెట్టబోతోంది..
Allu Sneha Reddy: హీరోయిన్లనే మించిపోయే అందం.. అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహ రెడ్డి సన్నింగ్ ఫొటోలు..!
6
Allu Sneha Reddy
Allu Sneha Reddy: హీరోయిన్లనే మించిపోయే అందం.. అల్లు అర్జున్ భార్య స్నేహ రెడ్డి సన్నింగ్ ఫొటోలు..!
Kavya Maran: ఐపీఎల్ వేలానికి ముందు కావ్య పాప షాకింగ్ నిర్ణయం..జట్టు పేరు మార్చడానికి దరఖాస్తు..కొత్త పేరు ఏంటంటే?

Sunrisers Leeds Team: సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఐపీఎల్ టీమ్ ఓనర్ కావ్యా మారన్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. తన ఓనర్‌షిప్‌లోని టీమ్‌కు పేరు మార్చనున్నట్లు తెలిపింది. జట్టు పేరు మార్చుకోవడానికి ఇప్పటికే దరఖాస్తు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఐపీఎల్‌ టీమ్ సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీ యజమాని కావ్య మారన్ తన జట్టు పేరును మార్చుకుంది. అయితే, ఆమె మార్చిన జట్టు ఐపీఎల్‌లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ కాదు. అది ది హండ్రెడ్ లీగ్‌లోని నార్తర్న్ సూపర్‌చార్జర్స్. ప్రస్తుతం ది హండ్రెడ్‌లో ఆడుతున్న తన జట్టు పేరును కావ్య మారన్ ఇప్పుడు సన్‌రైజర్స్ లీడ్స్‌గా మార్చుకుంది. 2026లో ప్రారంభమయ్యే ది హండ్రెడ్ సీజన్‌కు ముందు నార్తర్న్ సూపర్‌చార్జర్స్ తమ పేరును మార్చుకున్నట్లు ఇప్పటికే వార్తలు వచ్చాయి. 

Also Read: RCB Ownership: విరాట్ కోహ్లీ ఫ్యాన్స్‌కు షాకింగ్ న్యూస్..ఐపీఎల్‌లో ఆర్సీబీ ఇక కనిపించదు..కోహ్లీని ఇక చూడలేమా?

ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో నార్తర్న్ సూపర్‌చార్జర్స్‌ను రూ.1,155 కోట్లకు కొనుగోలు చేసిన చెన్నైకి చెందిన సన్ గ్రూప్, యార్క్‌షైర్ సూపర్‌చార్జర్స్‌లో తన 51% వాటాను విక్రయించాలని నిర్ణయించింది. ECBలో 49% వాటా కలిగి ఉన్న సన్ గ్రూప్ ఇప్పుడు కంపెనీలో 100% వాటాను కలిగి ఉంది. నార్తర్న్ సూపర్‌చార్జర్స్ లీడ్స్ యొక్క ఫ్రాంచైజీ, కాబట్టి దాని కొత్త పేరులో లీడ్స్‌తో పాటు కావ్య మారన్ ట్రేడ్‌మార్క్ సన్‌రైజర్స్ కూడా ఉన్నాయి.

కావ్య మారన్ సన్ గ్రూప్ లీడ్స్‌లోని కంపెనీస్ హౌస్‌లో కొత్త పేరు కోసం దరఖాస్తులు దాఖలు చేసింది. అంటే సూపర్‌చార్జర్స్ పేరు ప్రస్తుతానికి తొలగించబడింది. కావ్య మారన్ జట్టుకు సన్‌రైజర్స్ లీడ్స్ అని పేరు పెట్టారు. ఇది IPLలో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్, SA20లో సన్‌రైజర్స్ ఈస్టర్న్ కేప్ మాదిరిగానే ఉంటుంది.

ది హండ్రెడ్‌లో ఆడుతున్న ఎనిమిది జట్లలో తమ పేరును మార్చుకున్న మూడవ జట్టు నార్తర్న్ సూపర్‌చార్జర్స్ నిలిచింది. అదేవిధంగా, మాంచెస్టర్ ఒరిజినల్స్ పేరును మాంచెస్టర్ సూపర్‌జెయింట్స్‌గా మార్చారు. ఓవల్ ఇన్విన్సిబుల్స్ పేరును ముంబై ఇండియన్స్ లండన్‌గా మార్చనున్నారు.

Also Read: Monthly SIP: నెలకు రూ.2,000 పెట్టుబడి పెడితే.. రూ.1,59,00,000 కోట్ల రూపాయలు కొల్లగొడతారు!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

IPLSRH OwnerKavya MaranNorthern SuperchargersSunrisers Leeds

Trending News