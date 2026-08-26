/Suryakumar Yadav Reentry: టీమ్ఇండియాలోకి సూర్యకుమార్ యాదవ్ రీఎంట్రీ? బీసీసీఐ నుంచి కీలక సమాచారం లీక్!

Suryakumar Yadav Re-Entry News: గత టీ20 ప్రపంచకప్లో టీమ్ఇండియాను విజయపథంలో నడిపించిన కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఆ తర్వాత జట్టులో కనుమరుగయ్యాడు. ప్రపంచ ఛాంపియన్గా భారత్ను నిలబెట్టిన సూర్యకుమార్ యాదవ్ను జట్టు నుంచి తప్పించడంపై భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ)పై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి. అయితే టీ20లతో పాటు ఇతర సిరీస్లలో భారత్ వరుస ఓటముల తర్వాత సూర్యకుమార్ యాదవ్ను తిరిగి జట్టు కెప్టెన్గా తీసుకోవాలని బీసీసీఐ ఆలోచనలో పడినట్లు తెలుస్తోంది.
అంతకుముందు, దేశవాళీ క్రికెట్లో నిలకడగా పరుగులు సాధిస్తే సూర్యకుమార్ యాదవ్ భారత జట్టులోకి తిరిగి రాగలరని BCCI (భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి) వర్గాలు ANIకి తెలిపాయి. బ్యాటింగ్లో ఫామ్ కోల్పోవడంతో, ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలకు ముందు సూర్యకుమార్ యాదవ్ T20I కెప్టెన్సీని కోల్పోవడమే కాకుండా జట్టు నుంచి కూడా తొలగించారు. ఈ క్రమంలో శ్రేయాస్ అయ్యర్ను కొత్త T20I కెప్టెన్గా బీసీసీఐ నియమించింది.
అయితే, అయ్యర్ నాయకత్వంలో భారత జట్టు ప్రదర్శన అంతగా ఆశాజనకంగా లేదు. ఐర్లాండ్ చేతిలో 2-0తో వైట్వాష్కు గురైన 'మెన్ ఇన్ బ్లూ' (భారత జట్టు), ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన ఐదు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో 4-0తో ఓటమిని చవిచూసింది (మొదటి మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా ఫలితం తేలకుండా ముగిసింది).
BCCI వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, సూర్యకుమార్ పునరాగమన అవకాశాలను బోర్డు పూర్తిగా తోసిపుచ్చలేదు. ప్రస్తుత ప్రణాళికల్లో లేనప్పటికీ, దేశవాళీ క్రికెట్లో నిలకడగా రాణిస్తే జట్టు ఎంపికకు ఆయన పరిగణించబడే అవకాశం ఉంది. "సూర్యకుమార్ యాదవ్కు ఇంకా అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం అతను జట్టు ఎంపిక పరిశీలనలో లేనప్పటికీ, దేశవాళీ క్రికెట్లో నిలకడగా పరుగులు సాధిస్తే తిరిగి జట్టులోకి వచ్చే అర్హత అతనికి ఉంది" అని బీసీసీఐ వర్గాలు తెలిపాయి.
తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన ఒక వీడియో ప్రకారం.. టీమ్ఇండియా క్రికెటర్ సూర్యకుమార్ యాదవ్, శ్రీలంక మాజీ క్రికెట్ దిగ్గజం సనత్ జయసూర్య కొలంబోలో కలిశారు. సూర్యకుమార్ జయసూర్యను పలకరిస్తూ కాసేపు మాట్లాడటం కనిపించింది. జయసూర్య చాలా ఫిట్గా కనిపిస్తున్నారని వ్యాఖ్యానించిన భారత బ్యాటర్, ఆయన అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి తిరిగి రావాలని అనుకుంటున్నారా అని సరదాగా అడిగారు. "మరింత ఫిట్గా తయారవుతున్నారు, పునరాగమనం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారా? చూస్తుంటే 100% అలాగే అనిపిస్తోంది" అని ఆయన అన్నారు. ఆ కామెంట్కు శ్రీలంక దిగ్గజ క్రికెటర్ సనత్ జయసూర్య నవ్వారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో చాలా మంది నెటిజన్ల మనసులను గెలుచుకుంది.
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