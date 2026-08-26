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Suryakumar Yadav Reentry: టీమ్ఇండియాలోకి సూర్యకుమార్ యాదవ్ రీఎంట్రీ? బీసీసీఐ నుంచి కీలక సమాచారం లీక్!

Suryakumar Yadav Re-Entry News: టీమ్ఇండియా క్రికెటర్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ మరోసారి జట్టులోకి రీఎంట్రీ ఇవ్వనున్నారా? అంటే అవుననే అంటున్నాయి బీసీసీఐ వర్గాలు. బ్యాటింగ్ ఫామ్ కోల్పోయిన కారణంగా టీ20 ప్రపంచకప్ గెలిపించిన కెప్టెన్‌ను భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) పక్కన పెట్టింది. అయితే తాజాగా ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన సిరీస్ ల తర్వాత మరోసారి అతడ్ని జట్టులోకి తీసుకునే వీలున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 26, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 03:15 PM IST
Suryakumar Yadav Reentry: టీమ్ఇండియాలోకి సూర్యకుమార్ యాదవ్ రీఎంట్రీ? బీసీసీఐ నుంచి కీలక సమాచారం లీక్!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Suryakumar Yadav Reentry: టీమ్ఇండియాలోకి సూర్యకుమార్ యాదవ్ రీఎంట్రీ? బీసీసీఐ నుంచి కీలక సమాచారం లీక్!
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