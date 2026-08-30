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Suryakumar Yadav: ‘2 రోజుల ముందే ఫోన్ చేసి..’ కెప్టెన్సీ తొలగింపుపై సూర్యకుమార్ యాదవ్ హాట్ కామెంట్స్

Suryakumar Yadav on Ajit Agarkar: టీ20 జట్టు సారథ్య బాధ్యతల నుంచి తనను తప్పించడం.. జట్టులోనే చోటు కల్పించకపోవడంపై స్టార్ బ్యాటర్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ తొలిసారి స్పందించాడు. సెలక్షన్ కమిటీ తనకు ఫోన్ చేసి ముందే సమాచారం ఇచ్చిందని చెప్పాడు. అయితే ఆ నిర్ణయం చాలా నిరాశకు గురి చేసిందన్నారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 30, 2026, 11:40 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 11:40 AM IST
Suryakumar Yadav: ‘2 రోజుల ముందే ఫోన్ చేసి..’ కెప్టెన్సీ తొలగింపుపై సూర్యకుమార్ యాదవ్ హాట్ కామెంట్స్
Image Credit: Suryakumar Yadav on Ajit Agarkar (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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