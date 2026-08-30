/Suryakumar Yadav: ‘2 రోజుల ముందే ఫోన్ చేసి..’ కెప్టెన్సీ తొలగింపుపై సూర్యకుమార్ యాదవ్ హాట్ కామెంట్స్

Suryakumar Yadav on Ajit Agarkar: హిట్మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ నుంచి కెప్టెన్సీ పగ్గాలు అందుకున్న సూర్యకుమార్ యాదవ్.. నాయకుడిగా 100 శాతం సక్సెస్ అయ్యాడు. తన కెప్టెన్సీలో ఒక్క సిరీస్ కూడా ఓడిపోకుండా టీమ్ను ముందుకు నడిపించాడు. జట్టుకు టీ20 వరల్డ్ కప్ అందించాడు. కెప్టెన్గా జట్టుకు విజయాలు అందించినా.. బ్యాటర్గా మాత్రం ఫెయిల్ అయ్యాడు. వరుసగా మ్యాచ్లు గెలుస్తుండడంతో తన స్థానానికి ఢోకా లేదని సూర్య అనుకున్నా.. సెలెక్టర్లు మాత్రం మరో ప్లాన్ అమలు చేశారు. సూర్యను కెప్టెన్సీ నుంచే కాకుండా.. ఏకంగా టీమ్ నుంచి పంపించేశారు. ఇన్నాళ్లు ఈ విషయంపై మౌనంగా ఉన్న సూర్యకుమార్ యాదవ్.. తాజాగా తనను జట్టు నుంచి తప్పించడంపై స్పందించాడు. బీసీసీఐ సెలక్షన్ కమిటీ జట్టు ప్రకటనకు ముందే తనకు సమాచారం అందించిందని వెల్లడించాడు.
టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్ ఆకాశ్ చోప్రా యూట్యూబ్ ఇంటర్వ్యూలో సూర్యకుమార్ మాట్లాడుతూ.. సెలక్టర్లతో జరిగిన సంభాషణను గుర్తుచేసుకున్నాడు. "టీమ్ ఎంపికకు రెండు మూడు రోజుల ముందు సెలక్షన్ కమిటీ నుంచి నాకు ఫోన్ వచ్చింది. 'ఇక మార్పులు చేయాల్సిన సమయం వచ్చింది' అని వారు నాతో చెప్పారు. ఆ మాట విన్నప్పుడు నేను ఎలాంటి కోపం గానీ.. అసహనం గానీ ప్రదర్శించలేదు. ఎందుకంటే జట్టు భవిష్యత్ కోసం సెలక్టర్లు ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటారు. వారి నిర్ణయాన్ని గౌరవించాను. 'సరే.. జట్టుకు ఏది మంచిదని భావిస్తే ఆ నిర్ణయం తీసుకోండి. నా వైపు నుంచి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు. నేను ఎప్పుడూ అందుబాటులోనే ఉంటాను. క్రికెట్ ఆడుతూనే ఉంటాను' అని వారికి చెప్పాను" అని సూర్య భాయ్ తెలిపాడు.
అయితే జట్టును ప్రకటించిన తర్వాత అందులో తన పేరు కనిపించకపోవడంపై స్పందించాడు. "నా పేరు లేకపోవడం చూసి కేవలం చిరునవ్వు నవ్వాను. గతంలో ఒత్తిడి సమయాల్లో, నా ప్రణాళికలు సక్సెస్ కానప్పుడు కూడా నేను కూల్గా నవ్వుతూనే ఉండేవాడిని. అయితే టీ20 ప్రపంచకప్ గెలిచిన తర్వాత కనీసం మరో రెండేళ్ల కోసం ప్లాన్ చేసుకున్నా. ఒలింపిక్స్, టీ20 ప్రపంచకప్ వరకు జట్టును నడిపిస్తానని అనుకున్నాను. ఈ సవాళ్లకు సిద్ధంగా ఉండాలని భావించాను. కానీ వాళ్లు వేరే విధంగా ఆలోచించారు. నెలన్నర రోజులపాటు ఇంట్లోనే ఒంటరిగా గడిపాను. ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వచ్చి ఓదార్చారు. వాళ్లు వెళ్లిపోయిన తరువాత ఒంటరిగా ఉన్నాననే భావన కలిగేది." అని సూర్యకుమార్ యాదవ్ చెప్పాడు.
తన స్థానంలో శ్రేయస్ అయ్యర్ను కెప్టెన్గా నియమించడంపై మాట్లాడుతూ.. "శ్రేయస్తో కలిసి నేను చాలా కాలం ఆడాను. అతడు మంచి ఆటగాడు, మంచి కెప్టెన్. అతడిని కెప్టెన్ చేసినందుకు నాకు ఎలాంటి అసంతృప్తి లేదు. కానీ రెండేళ్ల కాలంలో ఒక్క సిరీస్ కూడా ఓడిపోకుండా.. ఆసియా కప్, టీ20 ప్రపంచకప్ గెలిపించినా మార్పు ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందనేది నిరాశకు గురి చేసింది. దాదాపు నెలన్నర పాటు ఇంట్లోనే కూర్చున్న సమయంలో ఇలా ఎందుకు జరిగింది..? అనే ఆలోచనలు వచ్చాయి. అయితే ఇది ఆటలో భాగమేనని అర్థం చేసుకున్నాను" అని స్కై చెప్పుకొచ్చాడు. తనకు కెప్టెన్సీ దూరమైనా.. ఆటగాడిగా జట్టుకు ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటానని చెప్పాడు. ఎప్పుడు పిలిచినా ఆడేందుకు సిద్ధమన్నాడు.