/ 72 ఏళ్ల తర్వాత స్విట్జర్లాండ్ హిస్టరీ.. కొలంబియాపై గెలిచి క్వార్టర్స్‌ ఫైనల్ కు..!!

Switzerland vs Colombia: మంగళవారం జరిగిన ఫీఫా ప్రపంచ కప్ 2026 క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో స్విట్జర్లాండ్ తన స్థానాన్ని సురక్షితం చేసుకుంది. పెనాల్టీ షూటౌట్లో కొలంబియాను 4-3 తేడాతో స్విట్జర్లాండ్ ఓడించింది. వాంకోవర్లో జరిగిన ఈ మ్యాచ్.. కీలక సమయంలో ఇరు జట్లు గోల్ చేయడంలో విఫలమవడంతో పెనాల్టీ షూటౌట్కు దారితీసింది.
స్విట్జర్లాండ్ తన ఫీఫా ప్రపంచ కప్ చరిత్రలో నాల్గవసారి క్వార్టర్ ఫైనల్స్కు చేరుకుంది. ఈ జట్టు 21వ శతాబ్దంలో గత మూడు ఎడిషన్లతో సహా నాలుగు సార్లు రౌండ్ ఆఫ్ 16కు చేరుకుంది. 1954 తర్వాత స్విట్జర్లాండ్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో స్థానం సంపాదించడం ఇదే మొదటిసారి. దీంతో స్విస్ జట్టు 72 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెరపడింది.పెనాల్టీ షూటౌట్లో డేవిన్సన్ సాంచెజ్ బంతిని నెట్లోకి పంపడంలో విఫలమవడంతో కొలంబియాకు ఆరంభంలోనే ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. కుచో హెర్నాండెజ్ చేసిన ప్రయత్నాన్ని గోల్ కీపర్ అడ్డుకున్నాడు. స్విట్జర్లాండ్కు చెందిన రూబెన్ వర్గాస్ నిర్ణయాత్మక గోల్ చేసి.. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనాతో జరిగే చివరి ఎనిమిది జట్ల పోరును ఖరారు చేశాడు.
ఈ మ్యాచ్లో ఇరు జట్లు కూడా మంచి గోల్ చేసే అవకాశాలను సృష్టించుకోవడంలో విఫలమయ్యాయి. వారికి గోల్ చేయడానికి చాలా తక్కువ అవకాశాలు లభించాయి. మ్యాచ్ అదనపు సమయానికి దారితీసింది. ఆ సమయంలో కొంత ఉత్సాహం నెలకొంది. కొలంబియాకు చెందిన జాన్ లుకుమి హెడర్కు ప్రయత్నించగా.. స్విస్ ప్రత్యామ్నాయ ఆటగాడు జాకీ అమ్డౌని దానిని అడ్డుకున్నాడు. అనంతరం మ్యాచ్ పెనాల్టీ షూటౌట్కు దారితీయగా.. అందులో వర్గాస్ నిర్ణయాత్మక కిక్ను సాధించి స్విస్ జట్టును చివరి ఎనిమిది జట్లలోకి పంపాడు.
అంతకుముందు.. అర్జెంటీనా ఈజిప్ట్పై 3-2 తేడాతో గెలిచి క్వార్టర్ ఫైనల్స్లో తమ స్థానాన్ని సురక్షితం చేసుకుంది. యాసర్ ఇబ్రహీం (15వ నిమిషం) ముస్తఫా జికో (67వ నిమిషం) చేసిన గోల్స్తో ఈజిప్ట్ 2-0 ఆధిక్యంలో నిలిచింది. అయితే, అర్జెంటీనా చివరి 14 నిమిషాల్లో అద్భుతంగా పుంజుకుని మ్యాచ్ను కైవసం చేసుకుంది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ల తరఫున క్రిస్టియన్ రొమెరో (79వ నిమిషం), లియోనెల్ మెస్సీ (83వ నిమిషం), మరియు ఎంజో ఫెర్నాండెజ్ (90వ, 93వ నిమిషాలు) గోల్స్ చేశారు.
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