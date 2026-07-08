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72 ఏళ్ల తర్వాత స్విట్జర్లాండ్ హిస్టరీ.. కొలంబియాపై గెలిచి క్వార్టర్స్‌ ఫైనల్ కు..!!

FIFA World Cup: ఉత్కంఠభరితంగా సాగిన ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ప్రీ క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచులో స్విట్జర్లాండ్ షుటౌట్ లో 4-3 తేడాతో కొలంబియాను ఓడించింది. దీంతో క్వార్టర్ ఫైనల్స్ కు అర్హత సాధించింది. ఈ విజయంతో 72 ఏళ్ల తర్వాత స్విట్జర్లాండ్ ప్రపంచకప్ క్వార్టర్ ఫైనల్స్ చేరుకోవడం గమనార్హం. క్వార్టర్ ఫైనల్లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనాతో స్విట్జర్లాండ్ తలపడనుంది. ఈ మ్యాచ్ శనివారం కాన్సాస్ లో జరగనుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 08, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:53 PM IST
72 ఏళ్ల తర్వాత స్విట్జర్లాండ్ హిస్టరీ.. కొలంబియాపై గెలిచి క్వార్టర్స్‌ ఫైనల్ కు..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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