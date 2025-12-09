T20 Match: దక్షిణ ఆఫ్రికాతో భారత్ 5 మ్యాచుల T20 సిరీస్ నేడు ప్రారంభం..

2015, 2022లో ఇక్కడ దక్షిణాఫ్రికా తో భారత్ ఆడిన రెండు T20 (ట్వంటీ ట్వంటీ ) మ్యాచ్ లో భారత్ ఓడింది. అటు ఈ రోజు ఓ వికెట్ తీస్తే 3 ఫార్మాట్లలో 100 వికెట్లు తీసిన బౌలర్ గా బుమ్రా రికార్డ్ సృష్టించనున్నారు. టీ20 జట్టులో రోహిత్ కోహ్లీ లా అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తున్న ఆటగాడంటే అభిషేక్ శర్మనే. తొలి బంతి నుంచి విధ్వంసకంగా ఆడే అతను.. టీ20 జట్టులో భారత అభిమానుల ఫేవరెట్గా మారిపోయాడు. ఆసియా కప్లో, ఆపై ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో సత్తా చాటిన అభిషేక్.. తాజాగా దేశవాళీ టోర్నీ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలోనూ అదరగొట్టాడు. సూపర్ ఫామ్లో ఉన్న అభిషేక్.. దక్షిణాఫ్రికాతో సిరీస్లోనూ జట్టుకు మెరుపు ఆరంభాలందిస్తాడని జట్టు ఆశిస్తోంది.
టీ20ల్లోకి వైస్ కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్.. ఈ సిరీస్లో పెద్ద ఇన్నింగ్స్లు ఆడతాడేమో చూడాలి. మెడ గాయంతో టెస్టు సిరీస్ నుంచి అర్ధంతరంగా తప్పుకొన్న అతను..ఇపుడిపుడే కోలుకుని ఈ సిరీస్కు అందుబాటులోకి వచ్చాడు. ఆసియా కప్లో గాయపడి రెండు నెలలకు పైగా ఆటకు దూరమైన ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్య కూడా ఈ సిరీస్తో పునరాగమనం చేయనున్నాడు. ముస్తాక్ అలీలో అతనూ రాణించాడు. వీరికి తోడు కెప్టెన్ సూర్యకుమార్, వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ సంజు శాంసన్, ఆసియా కప్ ఫైనల్ హీరో తిలక్ వర్మ, ఆల్రౌండర్ శివమ్ దూబెలతో భారత బ్యాటింగ్ లైనప్ బలంగా కనిపిస్తోంది.
వన్డే సిరీస్లో ఆడని బుమ్రా.. టీ20ల్లో బరిలోకి దిగుతున్నాడు. అతడితో ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్య కొత్త బంతిని పంచుకుంటాడు. మరో స్పెషలిస్టు పేసర్గా అర్ష్దీప్ను ఎంచుకుంటారా.. లేక పేస్ ఆల్రౌండర్ శివమ్ దూబె సేవలను ఉపయోగించుకుంటారా అన్నది చూడాలి. స్పిన్నర్లు అక్షర్ పటేల్, కుల్దీప్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తి ముగ్గురినీ తుది జట్టులో చూడొచ్చు.
వన్డేల్లో గట్టి పోటీ ఇచ్చింది దక్షిణాఫ్రికా. టీ20ల్లోనూ ఆ జట్టు మెరుగ్గా కనిపిస్తోంది. కాబట్టి సవాలు తప్పక పోవచ్చు. ఆ జట్టుకు టీ20ల్లో మార్క్రమ్ నాయకత్వం వహించనున్నాడు. అతడితో పాటు డికాక్ జోరుమీదున్నారు. వన్డే సిరీస్లో వీళ్లిద్దరూ సెంచరీలు చేశారు. డివాల్డ్ బ్రెవిస్, మార్కో యాన్సెన్, కార్బిన్ బోష్ ఎంత ప్రమాదకరమో భారత్కు ఇప్పటికే అనుభవమైంది. వీరికి టీ20 స్పెషలిస్టులు రీజా హెండ్రిక్స్, డేవిడ్ మిల్లర్ తోడవుతున్నారు. ట్రిస్టన్ స్టబ్స్ కూడా ప్రమాదకర బ్యాటరే. బ్యాటింగ్లో ఆ జట్టు భారత్కు ధీటుగా ఉంది. బౌలింగ్లో మాత్రం సఫారీ జట్టు కొంచెం బలహీనంగా కనిపిస్తోంది. ప్రధాన పేసర్ రబాడ గాయంతో మొత్తంగా భారత పర్యటనకు దూరంగా కావడం ఆ జట్టుకు ప్రతికూలమైంది. యాన్సెన్, బోష్లకు తోడు నోకియా, ఎంగిడిల్లో ఒకరు పేస్ బాధ్యతలు పంచుకునే అవకాశముంది. వీరు భారత బ్యాటర్లకు కళ్లెం వేయడం కష్టమే. స్పిన్నర్లు జార్జ్ లిండే, కేశవ్ మహరాజ్ స్పిన్కు సహకరించే కటక్ పిచ్ను ఏమేర ఉపయోగించుకుంటారో చూడాలి.
