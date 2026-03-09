T20 Match: T20 ప్రపంచ కప్ క్రికెట్ ఫైనల్లో భారత్ జట్టు ఖాతాలో పలు రికార్డులు..

T20 Match: ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైనల్ మ్యాచ్ లో టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న న్యూజిలాండ్ కు భారత్ బ్యాటర్లు చుక్కలు చూపించారు. మొత్తంగా 20 ఓవర్ల పరిమిత క్రికెట్ లో భారత్ 5 వికెట్ల నష్టానికి 255 పరుగులు చేసింది. న్యూజిలాండ్ 256 పరుగుల టార్గెట్ తో బరిలో దిగి మొదట దూకుడు ప్రదర్శించినా.. ఆ తర్వాత భారత్ బౌలర్స్ .. న్యూజిలాండ్ కు చుక్కలు చూపించారు. మొత్తంగా న్యూజిలాండ్ దేశస్థులకు రక్తకన్నీరు తెప్పించారనే చెప్పాలి.
ఓపెనర్ సంజు శాంసన్ 89 పరుగులు చేసి సెంచరీ చేజార్చుకున్నాడు. ఈ టోర్నీలో అతడు వరుసగా మూడో హాఫ్ సెంచరీ సాధించడం విశేషం. ఫామ్లేమితో ఇబ్బంది పడిన అభిషేక్ శర్మ 52 పరుగులతో తనదైన శైలిలో విజృంభించాడు. ఇషాన్ కిషన్ 54 పరుగులతో అర్ధ శతకం పూర్తి చేసుకున్నాడు. అయితే, జేమ్స్ నీషమ్ దెబ్బకు ఒకే ఓవర్లో 3 కీలక వికెట్లను కోల్పోవడంతో భారత్ మరింత స్కోరు చేసే అవకాశాన్ని మిస్ చేసుకుంది. కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ డకౌట్గా పెవిలియన్కు చేరగా ఆఖరి ఓవర్లో శివమ్ దూబె 26 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు. ఈ మ్యాచ్ లో కొన్ని సెంటిమెంట్స్ కు బ్రేక్ వేశారు. నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో ఆడిన ఫైనల్స్ లో భారత్ ఓడిపోతుందనే సెంటిమెంట్ తాజా మ్యాచ్ తో బ్రేక్ అయింది.
ట్వంటీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ హోస్ట్ చేస్తోన్న దేశం ఏది ఇప్పటి వరకు కప్ గెలవలేదు. ఇపుడా ఆ సెంటిమెంట్ కూడా బ్రేక్ అయింది. అంతేకాదు వరుసగా ఏ జట్టు కూడా ట్వంటీ ట్వంటీ సిరీస్ గెలవలేదు. ఆ సెంటిమెంట్ కూడా ఫైనల్ తో తుడిచిపెట్టుకు పోయింది. మొత్తంగా ఫైనల్ లో భారత్ గెలుస్తుందో లేదో అన్న ఆశలు లేకుండా సాదాసీదాగా ఆడి ఫైనల్ గా ట్వంటీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ కప్ ఎగరేసుకు పోయింది. అంతేకాదు ట్వంటీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ లో ఇదే అత్యధిక భారీ స్కోరు ఇదే. ట్వంటీ ట్వంటీ మ్యాచ్ ల్లో మూడో అత్యధిక స్కోర్.
న్యూజిలాండ్ పై 96 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించడం కూడా ఓ రికార్డే. ఫైనల్లో ఇన్ని పరుగుల తేడాతో ఓడిపోవడం అనేది ఇదే తొలిసారి. ఈ ప్రపంచ కప్ లో భారత్ స్కోర్ 250 దాటడం ఇది మూడోసారి కావడం విశేషం. పొట్టి ప్రపంచ కప్ లో ఒకే యేడాదిలో ఇదే అత్యధిక స్కోర్.
ఓ బ్యాట్స్ మెన్ సంజు సాంసన్ న్యూజిలాండ్ పై ఫైనల్ లో 89 పరుగులే అత్యధికం అని చెప్పాలి. 2021లో ఆస్ట్రేలియాపై కేన్ విలియన్స్ గతంలో 85 పరుగులు చేశాడు. 98 పరుగుల భాగస్వామ్యం అది పొట్టి ప్రపంచ కప్ లో అభిషేక్, సామ్ సన్ కలిసి చేయడం కూడా ఓ రికార్డు అని చెప్పాలి.ట్వంటీలో ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్ మ్యాన్స్ పవర్ప్లే ద్వారా అవుట్ కాకుండా బ్యాటింగ్ చేయడం కూడా ఇదే ఫస్ట్ టైమ్. సామ్ సన్ వరుసగా మూడు మ్యాచ్ లలో 80 ప్లస్ స్కోర్ చేసిన ఘనత అతనికే దక్కుతుంది. ఈ టోర్నమెంట్ లో సంజు సామ్ సన్ .. 321 అత్యధిక పరుగులు చేసిన భారత్ బ్యాట్స్ మ్యాన్ గా రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు.
సామ్సన్ తరపున వరుసగా 3 80+ స్కోర్లు, గత రెండు ఆటలలో వెస్టిండీస్పై 97* మరియు ఇంగ్లాండ్పై 89 పరుగులు చేశాడు. 2010లో జరిగిన టీ20 ప్రపంచ కప్లో వరుసగా మూడుసార్లు 80+ స్కోర్లు చేసిన మరో ఆటగాడు మహేల జయవర్ధనే. 330 టీ20 మ్యాచ్ల్లో వరుసగా మూడు హాఫ్ సెంచరీలు చేయడం కూడా సామ్సన్కు ఇదే తొలిసారి.ఈ వరల్డ్ కప్ లో సామ్ సన్ 24 సిక్సర్లు బాదిన క్రికెటర్ గా వరల్డ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేశాడు. ఈ టోర్నమెంట్ లో ఫిన్ అెన్ 20 సిక్సర్లు కొట్టిన రెండో బ్యాట్స్ మ్యాన్ గా నిలిచారు. మొత్తంగా ఈ మ్యాచ్ ఎన్నో రికార్డులకు నెలవుగా మారింది.
