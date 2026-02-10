T20 World Cup 2026 Updates: టీమిండియా బ్యాట్స్మెన్లపై శ్రీలంక క్రికెటర్ భానుక రాజపక్స సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. భారత క్రికెట్ జట్టు టోర్నమెంట్లో ఉపయోగిస్తున్న బ్యాట్లపై తీవ్రంగా ఆరోపించాడు. ఇతర జట్లకు అందుబాటులో ఉన్న బ్యాట్లతో పోలిస్తే.. భారత ఆటగాళ్లు ఉపయోగిస్తున్న బ్యాట్లు అసాధారణ శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయని అనుమానం వ్యక్తం చేశాడు. దీంతో ఈ వ్యాఖ్యలు క్రికెట్ వర్గాల్లో చర్చకు దారి తీశాయి. ఈ కామెంట్స్పై క్రికెట్ విశ్లేషకులు మండిపడుతున్నారు. ఒక బ్యాటర్ బంతిని బలంగా బాదుతున్నాడంటే అతని బలమే కారణమని.. కేవలం బ్యాట్ వల్ల కాదని కొట్టిపారేస్తున్నారు.
"భారత ఆటగాళ్ల వద్ద ఉన్న బ్యాట్లు మనకు లభించే అత్యుత్తమ బ్యాట్ల కంటే కూడా చాలా మెరుగ్గా ఉంటాయి. అవి రబ్బరు పొరతో తయారైనట్లుగా అనిపిస్తున్నాయి. అలాంటి బ్యాట్లు సాధారణ ఆటగాళ్లకు మార్కెట్లో లభించవు. ఈ విషయం క్రికెట్ ఆడే వాళ్లందరికీ తెలుసు" అంటూ రాజపక్స ఆరోపణలు చేశాడు. ఈ కామెంట్స్తో బ్యాట్ ట్యాంపరింగ్ లేదా ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన పరికరాల వాడకంపై అనుమానాలను రేకెత్తించాయి. అయితే ఇప్పటివరకు ఈ విషయంపై ఐసీసీకి ఎలాంటి ఫిర్యాదు రాలేదు. టీ20 వరల్డ్ కప్ టీమ్లో లేని రాజపక్స చేసిన కామెంట్స్ను పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
అదే సమయంలో కొలంబోలో జరుగుతున్న మ్యాచ్ల కోసం ఐసీసీ ప్రత్యేకంగా పిచ్లను సిద్ధం చేస్తోందంటూ కొందరు పాకిస్థాన్ జర్నలిస్టులు, మాజీ క్రికెటర్లు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. పాకిస్థాన్ స్పిన్నర్లకు అనుకూలంగా ఉండకుండా ఉండేందుకే పిచ్లపై అధికంగా గడ్డి ఉంచుతున్నారని పిచ్చి పిచ్చి కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. నిజానికి పాకిస్థాన్ టీమ్ స్పిన్నర్ల కంటే ఎక్కువగా ఫాస్ట్ బౌలర్లకు పెట్టింది పేరు. బీసీసీఐ, ఐసీసీపై ఏదో నింద వేయాలనే ఉద్దేశంతో పాక్ నోటికి ఏది వస్తే అది మాట్లాడుతున్నట్లు అనిపిస్తోంది.
ఐసీసీ టోర్నమెంట్లలో భారత జట్టుపై ఈ తరహా ఆరోపణలు రావడం ఇదే తొలిసారి కాదు. 2023 వన్డే ప్రపంచ కప్ సందర్భంలోనూ పాక్ మాజీ ప్లేయర్లు ఇలాంటి చెత్త కామెంట్స్ చేశారు. ఆ వరల్డ్ కప్లో భారత బౌలర్లకు ఐసీసీ ప్రత్యేక బంతులను అందించిందంటూ ఆరోపించారు. మహ్మద్ షమీ సూపర్ బౌలింగ్ తరువాత ఈ కామెంట్స్ చేశారు. ఇప్పుడు టీ20 వరల్డ్ కప్లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా బరిలోకి దిగిన భారత్.. ఎలాగైనా వరుసగా పొట్టి కప్ కొట్టాలనే కసితో ఉంది. టైటిల్ హాట్ ఫేవరెట్గానూ ఉంది. యూఎస్ఏతో జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో విజయం సాధించిన భారత్.. ఫిబ్రవరి 12న న్యూఢిల్లీలో నమీబియాతో భారత్ తమ తదుపరి మ్యాచ్ ఆడనుంది. ఈ నెల 15వ తేదీన పాకిస్థాన్తో ఆడనుండగా.. ఈ మ్యాచ్ కోసం అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు.
