T20 World Cup 2026 India vs New Zealand Final: టీ20 ప్రపంచకప్ డిఫెండింగ్ చాంపియన్ భారత జట్టు ఫైనల్లో అదరగొట్టింది. నాకౌట్ నుంచి అజేయంగా ఆడిన భారత జట్టు.. సూపర్ 8 మ్యాచ్ల్లో ఉత్కంఠ విజయాలు అందుకుని సెమీస్లోకి అడుగుపెట్టింది. అదిరిపోయే ఇన్నింగ్స్తో సెమీ ఫైనల్లోకి అడుగుపెట్టిన భారత జట్టు న్యూజిలాండ్పై చితక్కొట్టింది. అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరిగిన తుది పోరులో అద్భుతంగా ఆడి ప్రత్యర్థి జట్టుకు భారత్ భారీ లక్ష్యం విధించింది. సంజూ శామ్సన్ మొదలుకుని.. అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ అదరగొట్టారు.
Also Read: T20 World Cup: టీ20 ప్రపంచకప్ కోసం ఆలయాల్లో పూజలు.. బెట్టింగ్ల జోరు
సలామ్ సంజూ శామ్సన్
ఈ మెగాటోర్నీలో చెప్పుకోదగ్గ ప్రదర్శన కనబరుస్తున్న సంజూ శామ్సన్ ఫైనల్లోనూ దుమ్మురేపాడు. భారత అభిమానులను ఏమాత్రం నిరుత్సాహపర్చకుండా అందరూ ఊహాగానాలకు అనుగుణంగానే సంజూ ఆడాడు. 46 బంతుల్లో 89 పరుగులు చేసి తన కెరీర్లోనే గొప్ప ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 5 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్లతో భారత జట్టు గొప్ప స్కోర్ అందించాడు. పవర్ ప్లేను పూర్తిగా వాడుకున్న సంజూ అనంతరం గ్రౌండ్లో ఉన్నంత సేపు మెరుపు ఇన్నింగ్స్తో క్రికెట్ అభిమానులకు అసలైన మజాను అందించాడు.
వరుసగా డకౌట్లు, పేలవ ప్రదర్శనతో నిరాశపరుస్తున్న అభిషేక్ శర్మ ఫైనల్లో మాత్రం తనదైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 21 బంతుల్లో 52 పరుగులు అత్యంత వేగంగా అర్ధ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. వాటిలో 6 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. అనంతరం వచ్చిన ఇషాన్ కిషన్ కూడా దంచికొట్టాడు. 25 బంతుల్లో 54 పరుగులు చేయగా.. నాలుగు ఫోర్లు, 4 సిక్స్లు కొట్టాడు. హార్దిక్ పాండ్యా 18 పరుగులకే పరిమితమవగా.. తర్వాత శివమ్ దూబే తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 8 బంతుల్లోనే 26 పరుగులు చేసి ఔరా అనిపించాడు. తిలక్ వర్మ 8 పరుగులు జోడించాడు.
భారత బ్యాటింగ్ దళాన్ని కూల్చడంతో కివీస్ బౌలర్లు విఫలమయ్యారనే చెప్పవచ్చు. జేమ్స నీషామ్ మినహా మిగతా బౌలర్లు విఫలమయ్యారు. కీలకమైన వికెట్లు నీషామ్ తీయడంతో భారత జట్టు స్కోర్ బోర్డుకు కళ్లెం పడింది. అనంతరం రచీన్ రవీంద్ర, మ్యాట్ హెన్రీ తలా ఒక్కో వికెట్ తీశారు. భారత్ విధించిన 256 పరుగుల లక్ష్యాన్ని కివీస్ చేధిస్తుందా లేదా అనేది కొన్ని నిమిషాల్లో తేలనుంది.
అదరగొట్టిన కాటేరమ్మ కొడుకు
తనలోని బ్యాటింగ్ అంతా ఫైనల్ కోసం దాచుకున్నట్టు అభిషేక్ శర్మ అద్భుతంగా ఆడాడు. న్యూజిలాండ్తో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లో తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. టోర్నీ మొదలు నుంచి సెమీ ఫైనల్ వరకు పేలవ ప్రదర్శన కనబర్చిన యువ బ్యాటర్ ఫైనల్లో మాత్రం తనదైన శైలిలో ఆడి భారీ స్కోర్కు నాంది పలికాడు. సంజూ శామ్సన్తో కలిసి మెరుపు షాట్లు ఆడుతూ అర్ధ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. 21 బంతుల్లో 52 పరుగులు చేసి ఔటయ్యాడు. 6 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లతో అదరగొట్టిన అభిషేక్ శర్మ తనపై విమర్శలు చేస్తున్న వారికి తన బ్యాట్తోనే సమాధానం ఇచ్చాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్తో తన అసలైన బ్యాటింగ్ పవర్ ఏమిటో ఇక ఐపీఎల్లో చూడండి అంటూ అభిషేక్ మైదానంలోకి వెళ్లిపోయాడు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి..Twitter, Facebook