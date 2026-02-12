English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • India vs Namibia: పాక్‌తో పోరుకు ముందు టీమిండియాకు కొత్త టెన్షన్.. ఈరోజు గెలిస్తేనే..!

India vs Namibia: పాక్‌తో పోరుకు ముందు టీమిండియాకు కొత్త టెన్షన్.. ఈరోజు గెలిస్తేనే..!

India vs Namibia T20 World Cup 2026: టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో భాగంగా ఈరోజు నమీబియాతో భారత్ తలపడనుంది. ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ అనారోగ్యం కారణంగా దూరమయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అతని స్థానంలో సంజు శాంసన్ రానుండగా.. బుమ్రా జట్టులోకి రీఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. పూర్తి వివరాలు ఇవే..  

Written by - Ashok Krindinti | Last Updated : Feb 12, 2026, 12:59 PM IST

Trending Photos

Cumin Water: 11 రోజుల పాటు జీలకర్ర నీరు తాగితే కలిగే మైండ్ బ్లోయింగ్ లాభాలు ఇవే..!
5
Cumin Water
Cumin Water: 11 రోజుల పాటు జీలకర్ర నీరు తాగితే కలిగే మైండ్ బ్లోయింగ్ లాభాలు ఇవే..!
Poco X8 Pro: పోకో నుంచి రెండు కొత్త మొబైల్స్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!
5
Poco X8 Pro
Poco X8 Pro: పోకో నుంచి రెండు కొత్త మొబైల్స్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!
Daily Rasiphalalu: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆర్థికంగా బంపర్ లాభాలు ఈ రాశులకే.. లిస్ట్‌లో మీ రాశి ఉందా?
5
Daily Rasiphalalu February 12 2026
Daily Rasiphalalu: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆర్థికంగా బంపర్ లాభాలు ఈ రాశులకే.. లిస్ట్‌లో మీ రాశి ఉందా?
Prithiveeraj: 10 లక్షల ఇంటి కోసం వెయ్యి కోట్ల ఆస్తిని పోగొట్టుకున్న స్టార్‌ హీరో.. ఎవరంటే..?
5
Actor Prithiveeraj
Prithiveeraj: 10 లక్షల ఇంటి కోసం వెయ్యి కోట్ల ఆస్తిని పోగొట్టుకున్న స్టార్‌ హీరో.. ఎవరంటే..?
India vs Namibia: పాక్‌తో పోరుకు ముందు టీమిండియాకు కొత్త టెన్షన్.. ఈరోజు గెలిస్తేనే..!

India Playing XI in T20 World Cup 2026: టీ20 వరల్డ్ కప్‌ 2026లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్‌ టీమిండియా రెండో మ్యాచ్‌కు సిద్ధమైంది. ఇవాళ పసికూన నమీబియాతో తలపడనుంది. తొలి పోరులో యూఎస్ఏపై విజయం సాధించినా.. పూర్తిస్థాయిలో ఆటతీరు కనబర్చలేదు. బ్యాటింగ్‌లో ఒక్క సూర్యకుమార్ యాదవ్ మినహా.. మిగిలిన బ్యాట్స్‌మెన్లు అందరూ చేతులెత్తేశారు. పాకిస్థాన్‌తో బిగ్‌ఫైట్‌కు ఈ మ్యాచ్‌లో బ్యాటింగ్ లోపాలను సరిదిద్దుకోవాలని భారత్ భావిస్తోంది. ఈ పోరుకు విధ్వంసకర ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ దూరమయ్యే అవకాశాలు ఉండడం టీమిండియాకు మైనస్‌గా మారింది. అయితే సంజు శాంసన్‌కు తనను తాను నిరూపించుకునేందుకు మరో అవకాశం లభిస్తుంది. అభిషేక్ శర్మ బుధవారం మాత్రమే ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ అయి టీమ్‌తో కలిశాడు. అయితే ప్రాక్టీస్‌లో మాత్రం పాల్గొనలేదు. న్యూఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో గురువారం సాయంత్రం 7 గంటలకు మ్యాచ్‌ ప్రారంభంకానుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

అభిషేక్ శర్మ స్థానంలో సంజు శాంసన్ తుది జట్టులోకి రావడం ఖాయం. టీ20 ప్రపంచ కప్ జట్టును ఎంపిక సమయంలో శాంసన్ వికెట్ కీపర్, ఓపెనర్‌గా ఎంపిక చేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే కివీస్‌తో సిరీస్‌లో సంజు ఐదు మ్యాచ్‌ల్లోనూ విఫలమయ్యాడు. అదేసమయంలో ఇషాన్ కిషన్ ఒక సెంచరీ, హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టడంతో సంజు స్థానంలో బెర్త్ కన్ఫార్మ్ చేసుకున్నాడు. ఇషాన్ కిషన్ కూడా నెట్స్‌లో ఇబ్బందిపడ్డాడు. నెట్ సెషన్‌లో జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా వేసిన యార్కర్ కాలికి తగలడంతో కాసేపు నొప్పి విలవిలాడాడు. ట్రీట్‌మెంట్ తీసుకున్న తరువాత ప్రాక్టీస్ కొనసాగించాడు. 

మరోవైపు పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఈ మ్యాచ్‌కు అందుబాటులోకి రానున్నాడు. వైరల్ జ్వరం నుంచి కోలుకున్న బుమ్రా.. నెట్స్‌లో ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేశాడు. బుమ్రా తుదిజట్టులోకి వస్తే.. సిరాజ్ బెంచ్‌కే పరిమితం కావాల్సి ఉంటుంది. బ్యాటింగ్‌కు అనుకూలించే ఢిల్లీ పిచ్‌పై పరుగుల వరదం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ఈ మ్యాచ్‌కు వర్షం అంతరాయం కలిగించే అవకాశం లేదు. 

తుది జట్లు ఇలా.. (అంచనా)

భారత్: అభిషేక్ శర్మ/సంజు శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), హార్దిక్ పాండ్యా, రింకు సింగ్, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా/మహమ్మద్ సిరాజ్, వరుణ్ చక్రవర్తి

నమీబియా: లౌరెన్ స్టీన్‌క్యాంప్, జాన్ ఫ్రైలింక్, జాన్ నికోల్ లాఫ్టీ-ఈటన్, గెర్హార్డ్ ఎరాస్మస్ (కెప్టెన్), జెజె స్మిట్, జేన్ గ్రీన్ (వికెట్ కీపర్), డైలాన్ లీచెర్, విల్లెం మైబర్గ్, రూబెన్ ట్రంపెల్‌మాన్, బెర్నార్డ్ స్కోల్ట్జ్, బెన్ షికోంగో

Also Read: Usman Tariq Controversy: పాకిస్థాన్ మిస్టరీ స్పిన్నర్ ఉస్మాన్ తారిఖ్..ధోనికి పి*చ్చ ఫ్యాన్..స్పిన్నర్ బయోగ్రఫీ ఇదే!

Also Read: SA vs AFG Match: అహ్మదాబాద్‌లో నరాలు తెగే ఉత్కంఠ..సౌతాఫ్రికా Vs అఫ్ఘానిస్థాన్ డబుల్ సూపర్ ఓవర్..ఎవరు గెలిచారంటే?

About the Author

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

India Vs NamibiaIndia vs Namibia T20 World Cup 2026T20 World Cup 2026India vs Namibia Playing XI

Trending News