India Playing XI in T20 World Cup 2026: టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ టీమిండియా రెండో మ్యాచ్కు సిద్ధమైంది. ఇవాళ పసికూన నమీబియాతో తలపడనుంది. తొలి పోరులో యూఎస్ఏపై విజయం సాధించినా.. పూర్తిస్థాయిలో ఆటతీరు కనబర్చలేదు. బ్యాటింగ్లో ఒక్క సూర్యకుమార్ యాదవ్ మినహా.. మిగిలిన బ్యాట్స్మెన్లు అందరూ చేతులెత్తేశారు. పాకిస్థాన్తో బిగ్ఫైట్కు ఈ మ్యాచ్లో బ్యాటింగ్ లోపాలను సరిదిద్దుకోవాలని భారత్ భావిస్తోంది. ఈ పోరుకు విధ్వంసకర ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ దూరమయ్యే అవకాశాలు ఉండడం టీమిండియాకు మైనస్గా మారింది. అయితే సంజు శాంసన్కు తనను తాను నిరూపించుకునేందుకు మరో అవకాశం లభిస్తుంది. అభిషేక్ శర్మ బుధవారం మాత్రమే ఆసుపత్రి నుండి డిశ్చార్జ్ అయి టీమ్తో కలిశాడు. అయితే ప్రాక్టీస్లో మాత్రం పాల్గొనలేదు. న్యూఢిల్లీలోని అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియంలో గురువారం సాయంత్రం 7 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభంకానుంది.
అభిషేక్ శర్మ స్థానంలో సంజు శాంసన్ తుది జట్టులోకి రావడం ఖాయం. టీ20 ప్రపంచ కప్ జట్టును ఎంపిక సమయంలో శాంసన్ వికెట్ కీపర్, ఓపెనర్గా ఎంపిక చేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే కివీస్తో సిరీస్లో సంజు ఐదు మ్యాచ్ల్లోనూ విఫలమయ్యాడు. అదేసమయంలో ఇషాన్ కిషన్ ఒక సెంచరీ, హాఫ్ సెంచరీతో అదరగొట్టడంతో సంజు స్థానంలో బెర్త్ కన్ఫార్మ్ చేసుకున్నాడు. ఇషాన్ కిషన్ కూడా నెట్స్లో ఇబ్బందిపడ్డాడు. నెట్ సెషన్లో జస్ప్రీత్ బుమ్రా వేసిన యార్కర్ కాలికి తగలడంతో కాసేపు నొప్పి విలవిలాడాడు. ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తరువాత ప్రాక్టీస్ కొనసాగించాడు.
మరోవైపు పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఈ మ్యాచ్కు అందుబాటులోకి రానున్నాడు. వైరల్ జ్వరం నుంచి కోలుకున్న బుమ్రా.. నెట్స్లో ఎక్కువగా ప్రాక్టీస్ చేశాడు. బుమ్రా తుదిజట్టులోకి వస్తే.. సిరాజ్ బెంచ్కే పరిమితం కావాల్సి ఉంటుంది. బ్యాటింగ్కు అనుకూలించే ఢిల్లీ పిచ్పై పరుగుల వరదం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ఈ మ్యాచ్కు వర్షం అంతరాయం కలిగించే అవకాశం లేదు.
తుది జట్లు ఇలా.. (అంచనా)
భారత్: అభిషేక్ శర్మ/సంజు శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), తిలక్ వర్మ, సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), హార్దిక్ పాండ్యా, రింకు సింగ్, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, అర్ష్దీప్ సింగ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా/మహమ్మద్ సిరాజ్, వరుణ్ చక్రవర్తి
నమీబియా: లౌరెన్ స్టీన్క్యాంప్, జాన్ ఫ్రైలింక్, జాన్ నికోల్ లాఫ్టీ-ఈటన్, గెర్హార్డ్ ఎరాస్మస్ (కెప్టెన్), జెజె స్మిట్, జేన్ గ్రీన్ (వికెట్ కీపర్), డైలాన్ లీచెర్, విల్లెం మైబర్గ్, రూబెన్ ట్రంపెల్మాన్, బెర్నార్డ్ స్కోల్ట్జ్, బెన్ షికోంగో
