  • Telugu News
  • క్రీడలు
T20 World Cup 2026 New Schedule: క్రికెట్ అభిమానులకు అదిరిపోయే వార్త! T20 ప్రపంచ కప్ 2026 షెడ్యూల్‌లో కొన్ని కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. బంగ్లాదేశ్ జట్టు ఈ టోర్నీ నుండి వైదొలగడంతో, వారి స్థానంలో స్కాట్లాండ్ జట్టును చేర్చుతూ ఐసీసీ కొత్త షెడ్యూల్‌ను విడుదల చేసింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Jan 30, 2026, 04:15 PM IST

T20 World Cup 2026 Schedule: T20 ప్రపంచ కప్ 2026 కొత్త షెడ్యూల్..ఫిబ్రవరి 7 నుంచి సమరం షురూ!

T20 World Cup 2026 New Schedule: క్రికెట్ అభిమానులకు అదిరిపోయే వార్త! T20 ప్రపంచ కప్ 2026 షెడ్యూల్‌లో కొన్ని కీలక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. బంగ్లాదేశ్ జట్టు ఈ టోర్నీ నుండి వైదొలగడంతో, వారి స్థానంలో స్కాట్లాండ్ జట్టును చేర్చుతూ ఐసీసీ కొత్త షెడ్యూల్‌ను విడుదల చేసింది. భారత్, శ్రీలంక సంయుక్తంగా ఆతిథ్యమిస్తున్న ఈ మెగా టోర్నమెంట్ సరికొత్త షెడ్యూల్‌ను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

భారత్, శ్రీలంకలోని ప్రముఖ నగరాలైన ముంబై, కోల్‌కతా, చెన్నై, అహ్మదాబాద్, ఢిల్లీ, కొలంబో వేదికలుగా ఈ మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి.

కీలక మార్పులు..
బంగ్లాదేశ్ నిష్క్రమణతో స్కాట్లాండ్‌కు అవకాశం దక్కింది. స్కాట్లాండ్ జట్టు తన మ్యాచ్‌లను కోల్‌కతా, ముంబై వేదికల్లో ఆడనుంది. మిగిలిన గ్రూపుల్లో ఎటువంటి మార్పులు లేవు.

భారత్ ప్రస్థానం..
టీమ్ ఇండియా తన మొదటి మ్యాచ్‌ను ఫిబ్రవరి 7న అమెరికాతో (ముంబైలో) టోర్నీని ఆరంభిస్తుంది. క్రికెట్ ప్రపంచం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసే భారత్ వర్సెస్ పాకిస్థాన్ హై-వోల్టేజ్ పోరు ఫిబ్రవరి 15న కొలంబోలోని ప్రేమదాస స్టేడియంలో రాత్రి 7 గంటలకు జరగనుంది.

టోర్నీ ముఖ్య తేదీలు..
ప్రారంభం: ఫిబ్రవరి 7, 2026.
సూపర్ 8: ఫిబ్రవరి 21 నుండి ప్రారంభం.
సెమీ-ఫైనల్స్: మార్చి 4, 5 తేదీల్లో.
ఫైనల్: మార్చి 8న అహ్మదాబాద్ లేదా కొలంబోలో.

ముఖ్యమైన మ్యాచ్‌ల షెడ్యూల్..

తేదీ మ్యాచ్ వేదిక సమయం
ఫిబ్రవరి 7 ఇండియా vs అమెరికా ముంబై రాత్రి 7:00
ఫిబ్రవరి 12 భారత్ vs నమీబియా ఢిల్లీ రాత్రి 7:00
ఫిబ్రవరి 15 ఇండియా vs పాకిస్తాన్ కొలంబో రాత్రి 7:00
ఫిబ్రవరి 18 భారత్ vs నెదర్లాండ్స్ అహ్మదాబాద్ రాత్రి 7:00
మార్చి 4 & 5 సెమీ-ఫైనల్స్ కోల్‌కతా/ముంబై రాత్రి 7:00
మార్చి 8 ఫైనల్ అహ్మదాబాద్/కొలంబో రాత్రి 7:00

మొదటి సెమీ-ఫైనల్, ఫైనల్ వేదికలు పాకిస్తాన్ జట్టు ప్రదర్శనపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ఒకవేళ పాకిస్తాన్ నాకౌట్ దశకు చేరుకోలేకపోతే, ఆ మ్యాచ్‌లు భారతదేశంలోనే నిర్వహిస్తారు.

టీ20 వరల్డ్ కప్ పూర్తి మ్యాచ్ షెడ్యూల్
గ్రూప్ దశ
శనివారం, ఫిబ్రవరి 7
నెదర్లాండ్స్ vs పాకిస్తాన్: ఉదయం 11 గంటలకు (05:30 GMT) – కొలంబో

స్కాట్లాండ్ vs వెస్టిండీస్: మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు (09:30 GMT) – ఈడెన్ గార్డెన్స్, కోల్‌కతా

భారతదేశం vs USA: సాయంత్రం 7 గంటలకు (13:30 GMT) – వాంఖడే స్టేడియం, ముంబై

ఆదివారం, ఫిబ్రవరి 8
ఆఫ్ఘనిస్తాన్ vs న్యూజిలాండ్: ఉదయం 11 గంటలకు (05:30 GMT) – MA చిదంబరం స్టేడియం, చెన్నై

ఇంగ్లాండ్ vs నేపాల్: మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు (09:30 GMT) – వాంఖడే స్టేడియం, ముంబై

శ్రీలంక vs ఐర్లాండ్: సాయంత్రం 7 గంటలకు (13:30 GMT) – R ప్రేమదాస స్టేడియం, కొలంబో

సోమవారం, ఫిబ్రవరి 9
స్కాట్లాండ్ vs ఇటలీ: ఉదయం 11 గంటలకు (05:30 GMT) – ఈడెన్ గార్డెన్స్, కోల్‌కతా

ఒమన్ vs జింబాబ్వే: మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు (09:30 GMT) – SSC, కొలంబో

కెనడా vs దక్షిణాఫ్రికా: సాయంత్రం 7 గంటలకు (13:30 GMT) – నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం, అహ్మదాబాద్

మంగళవారం, ఫిబ్రవరి 10
నమీబియా vs నెదర్లాండ్స్: ఉదయం 11 గంటలకు (05:30 GMT) – అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం, న్యూఢిల్లీ

న్యూజిలాండ్ vs యుఎఇ: మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు (09:30 GMT) – ఎంఎ చిదంబరం స్టేడియం, చెన్నై

పాకిస్తాన్ vs యుఎస్ఎ: సాయంత్రం 7 గంటలకు (13:30 GMT) – SSC, కొలంబో

బుధవారం, ఫిబ్రవరి 11

ఆఫ్ఘనిస్తాన్ vs దక్షిణాఫ్రికా: ఉదయం 11 గంటలకు (05:30 GMT) – నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం, అహ్మదాబాద్

ఆస్ట్రేలియా vs ఐర్లాండ్: మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు (09:30 GMT) – ఆర్ ప్రేమదాస స్టేడియం, కొలంబో

ఇంగ్లాండ్ vs వెస్టిండీస్: సాయంత్రం 7 గంటలకు (13:30 GMT) – వాంఖడే స్టేడియం, ముంబై

గురువారం, ఫిబ్రవరి 12
శ్రీలంక vs ఒమన్: ఉదయం 11 గంటలకు (05:30 GMT) – పల్లెకెలె అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియం, కాండీ

ఇటలీ vs నేపాల్: మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు (09:30 GMT) - వాంఖడే స్టేడియం, ముంబై

భారతదేశం vs నమీబియా: సాయంత్రం 7 గంటలకు (13:30 GMT) - అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం, న్యూఢిల్లీ

శుక్రవారం, ఫిబ్రవరి 13

ఆస్ట్రేలియా vs జింబాబ్వే: ఉదయం 11 గంటలకు (05:30 GMT) – ఆర్ ప్రేమదాస స్టేడియం, కొలంబో

కెనడా vs యుఎఇ: మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు (09:30 GMT) – అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం, న్యూఢిల్లీ

నెదర్లాండ్స్ vs యుఎస్ఎ: సాయంత్రం 7 గంటలకు (13:30 GMT) – ఎంఎ చిదంబరం స్టేడియం, చెన్నై

ఫిబ్రవరి 14 శనివారం
ఐర్లాండ్ vs ఒమన్: ఉదయం 11 గంటలకు (05:30 GMT) – SSC, కొలంబో

స్కాట్లాండ్ vs ఇంగ్లాండ్: మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు (09:30 GMT) – ఈడెన్ గార్డెన్స్, కోల్‌కతా

న్యూజిలాండ్ vs దక్షిణాఫ్రికా: సాయంత్రం 7 గంటలకు (13:30 GMT) – నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం, అహ్మదాబాద్

ఫిబ్రవరి 15 ఆదివారం
నేపాల్ vs వెస్టిండీస్: ఉదయం 11 గంటలకు (05:30 GMT) – వాంఖడే స్టేడియం, ముంబై

నమీబియా vs యుఎస్ఎ: మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు (09:30 GMT) – ఎంఎ చిదంబరం స్టేడియం, చెన్నై

భారతదేశం vs పాకిస్తాన్: సాయంత్రం 7 గంటలకు (13:30 GMT) – ఆర్ ప్రేమదాస స్టేడియం, కొలంబో

సోమవారం, ఫిబ్రవరి 16

ఆఫ్ఘనిస్తాన్ vs యుఎఇ: ఉదయం 11 గంటలకు (05:30 GMT) – అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం, న్యూఢిల్లీ

ఇంగ్లాండ్ vs ఇటలీ: మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు (09:30 GMT) – ఈడెన్ గార్డెన్స్, కోల్‌కతా

ఆస్ట్రేలియా vs శ్రీలంక: సాయంత్రం 7 గంటలకు (13:30 GMT) – పల్లెకెలె అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియం, కాండీ

మంగళవారం, ఫిబ్రవరి 17

కెనడా vs న్యూజిలాండ్: ఉదయం 11 గంటలకు (05:30 GMT) – MA చిదంబరం స్టేడియం, చెన్నై

ఐర్లాండ్ vs జింబాబ్వే: మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు (09:30 GMT) – పల్లెకెలె అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియం, కాండీ

స్కాట్లాండ్ vs నేపాల్: సాయంత్రం 7 గంటలకు (13:30 GMT) – వాంఖడే స్టేడియం, ముంబై

బుధవారం, ఫిబ్రవరి 18
దక్షిణాఫ్రికా vs యుఎఇ: ఉదయం 11 గంటలకు (05:30 GMT) – అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం, న్యూఢిల్లీ

నమీబియా vs పాకిస్తాన్: మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు (09:30 GMT) – SSC, కొలంబో

భారతదేశం vs నెదర్లాండ్స్: సాయంత్రం 7 గంటలకు (13:30 GMT) – నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం, అహ్మదాబాద్

గురువారం, ఫిబ్రవరి 19
ఇటలీ vs వెస్టిండీస్: ఉదయం 11 గంటలకు (05:30 GMT) – ఈడెన్ గార్డెన్స్, కోల్‌కతా

శ్రీలంక వర్సెస్ జింబాబ్వే: మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు (09:30 GMT) – ఆర్ ప్రేమదాస స్టేడియం, కొలంబో

ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వర్సెస్ కెనడా: సాయంత్రం 7 గంటలకు (13:30 GMT) – ఎంఏ చిదంబరం స్టేడియం, చెన్నై

శుక్రవారం, ఫిబ్రవరి 20
ఆస్ట్రేలియా వర్సెస్ ఒమన్: సాయంత్రం 7 గంటలకు (13:30 GMT) – పల్లెకెలె అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియం, క్యాండీ

సూపర్ 8
శనివారం, ఫిబ్రవరి 21
TBD వర్సెస్ TBD: సాయంత్రం 7 గంటలకు (13:30 GMT) – ఆర్ ప్రేమదాస స్టేడియం, కొలంబో

ఆదివారం, ఫిబ్రవరి 22
TBD వర్సెస్ TBD: మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు (09:30 GMT) – పల్లెకెలె అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియం, క్యాండీ

TBD వర్సెస్ TBD: సాయంత్రం 7 గంటలకు (13:30 GMT) – నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం, అహ్మదాబాద్

సోమవారం, ఫిబ్రవరి 23
TBD వర్సెస్ TBD: సాయంత్రం 7 గంటలకు (13:30 GMT) – వాంఖడే స్టేడియం, ముంబై

మంగళవారం, ఫిబ్రవరి 24
TBD వర్సెస్ TBD: సాయంత్రం 7 గంటలకు (13:30 GMT) – పల్లెకెలె అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియం, క్యాండీ

బుధవారం, ఫిబ్రవరి 25
TBD వర్సెస్ TBD: సాయంత్రం 7 గంటలకు (13:30 GMT) – ఆర్ ప్రేమదాస స్టేడియం, కొలంబో

గురువారం, ఫిబ్రవరి 26
TBD వర్సెస్ TBD: మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు (09:30 GMT) – నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం, అహ్మదాబాద్

TBD వర్సెస్ TBD: సాయంత్రం 7 గంటలకు (13:30 GMT) – ఎంఏ చిదంబరం స్టేడియం, చెన్నై

శుక్రవారం, ఫిబ్రవరి 27
TBD వర్సెస్ TBD: సాయంత్రం 7 గంటలకు (13:30 GMT) – ఆర్ ప్రేమదాస స్టేడియం, కొలంబో

శనివారం, ఫిబ్రవరి 28
TBD వర్సెస్ TBD: సాయంత్రం 7 గంటలకు (13:30 GMT) – పల్లెకెలె అంతర్జాతీయ క్రికెట్ స్టేడియం, క్యాండీ

ఆదివారం, మార్చి 1
TBD వర్సెస్ TBD: మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు (09:30 GMT) – అరుణ్ జైట్లీ స్టేడియం, న్యూఢిల్లీ

TBD వర్సెస్ TBD: సాయంత్రం 7 గంటలకు (13:30 GMT) – ఈడెన్ గార్డెన్స్, కోల్‌కతా

నాకౌట్‌లు
బుధవారం, మార్చి 4
మొదటి సెమీఫైనల్ సాయంత్రం 7 గంటలకు (13:30 (GMT) – ఈడెన్ గార్డెన్స్, కోల్‌కతా లేదా ఆర్ ప్రేమదాస స్టేడియం, కొలంబో

గురువారం, మార్చి 5
రెండో సెమీఫైనల్ రాత్రి 7 గంటలకు (13:30 GMT) – వాంఖడే స్టేడియం, ముంబై

ఆదివారం, మార్చి 8
ఫైనల్ రాత్రి 7 గంటలకు (13:30 GMT) – నరేంద్ర మోడీ స్టేడియం, అహ్మదాబాద్ లేదా ఆర్ ప్రేమదాస స్టేడియం, కొలంబో.

