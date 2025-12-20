English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
T20 World Cup 2026: టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌కు భార‌త జ‌ట్టు ఇదే.. శుభ్‌మన్ గిల్‌ అవుట్, ఇషాన్ కిష‌న్‌ ఇన్..!

T20 World Cup 2026: టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 మెగా టోర్నీ భారత్, శ్రీలంక వేదికగా జరగనుంది. తాజాగా ఈరోజు బీసీసీఐ భారత జట్టును ప్రకటించింది. టీమిండియా జట్టుకు సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్‌గా, అక్షర్ పటేల్ వైస్ కెప్టెన్‌గా ఎంపికయ్యారు. పాపం శుభ్‌మన్ గిల్‌కు మాత్రం జట్టులో స్థానం లభించలేదు. వరల్డ్ కప్ పోరు 2026 ఫిబ్రవరి 7న ప్రారంభం కానుండగా.. మార్చి 8న తుది పోరు జరగనుంది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Dec 20, 2025, 04:29 PM IST

Team India T20 World Cup 2026 Squad Announced: వ‌చ్చే ఏడాది ఫిబ్ర‌వ‌రి 7 నుంచి మార్చి 8 వ‌ర‌కు టీ20 ప్ర‌పంచక‌ప్ 2026 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ జ‌ర‌గ‌నుంది. భార‌త్, శ్రీలంక దేశాలు సంయుక్తంగా ఆతిథ్యం ఇస్తున్నాయి. ఈ మెగాటోర్నీలో పాల్గొనే భార‌త జ‌ట్టును బీసీసీఐ ప్ర‌క‌టించింది. 15 మంది స‌భ్యుల గ‌ల బృందాన్ని సెల‌క్ట‌ర్లు ఎంపిక చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్ సార‌థ్యంలోనే భార‌త జ‌ట్టు ఈ మెగాటోర్నీలో బ‌రిలోకి దిగ‌నుంది. అత‌డికి డిప్యూటీగా అక్ష‌ర్ ప‌టేల్ వ్య‌వ‌హ‌రించ‌నున్నాడు. పేల‌వ ఫామ్‌తో ఇబ్బందులు ప‌డుతున్న శుభ్‌మ‌న్ గిల్‌పై వేటు ప‌డింది. స‌య్య‌ద్ ముస్తాక్ అలీ టోర్నీలో ప‌రుగుల వ‌ర‌ద పారించ‌డంతో పాటు, ఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌లో శ‌త‌కంతో చెల‌రేగిన ఇషాన్ కిష‌న్‌ను సెల‌క్ట‌ర్లు క‌రుణించారు. దాదాపు రెండేళ్ల త‌రువాత అత‌డు భార‌త జ‌ట్టులో చోటు ద‌క్కించుకున్నాడు.

శుభ్‌మ‌న్ గిల్ లేక‌పోవ‌డంతో అభిషేక్ శ‌ర్మ, సంజూ శాంస‌న్‌లు ఓపెన‌ర్లుగా బ‌రిలోకి దిగే అవ‌కాశం ఉంది. మిడిల్ ఆర్డ‌ర్ బ్యాట‌ర్లుగా తిల‌క్ వ‌ర్మ‌, సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్‌లు చోటు ద‌క్కించుకున్నారు. ఇక ఆల్‌రౌండ‌ర్ల విభాగంలో పేస్ ఆల్‌రౌండ‌ర్లుగా హార్దిక్ పాండ్యా, శివ‌మ్ దూబెలు ఎంపిక కాగా.. స్పిన్ ఆల్‌రౌండ‌ర్లుగా అక్ష‌ర్ ప‌టేల్‌, వాషింగ్ట‌న్ సుంద‌ర్‌లు చోటు దక్కించుకున్నారు. ఫినిష‌ర్‌గా రింకూ సింగ్‌కు ఎంపిక అయ్యాడు.

పేస‌ర్ల విభాగంలో జ‌స్‌ప్రీత్ బుమ్రా, హ‌ర్షిత్ రాణా, అర్ష్‌దీప్ సింగ్ ఎంపిక కాగా.. స్పెష‌లిస్టు స్పిన్న‌ర్లుగా కుల్దీప్ యాద‌వ్, వ‌రుణ్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తిల‌కు చోటు ద‌క్కింది. సంజూ శాంస‌న్‌కు బ్యాక‌ప్ వికెట్ కీప‌ర్‌గా ఇషాన్ కిష‌న్‌ను ఎంపిక చేశారు.

టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌కు భార‌త జ‌ట్టు ఇదే..
సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్ (కెప్టెన్‌), అభిషేక్ శ‌ర్మ‌, సంజూ శాంస‌న్ (వికెట్ కీప‌ర్‌), తిల‌క్ వ‌ర్మ‌, హార్దిక్ పాండ్యా, శివ‌మ్ దూబె, అక్ష‌ర్ ప‌టేల్‌(వైస్ కెప్టెన్‌), రింకూ సింగ్‌, జ‌స్‌ప్రీత్ బుమ్రా, హ‌ర్షిత్ రాణా, అర్ష్‌దీప్ సింగ్‌, కుల్దీప్ యాద‌వ్, వ‌రుణ్ చ‌క్ర‌వ‌ర్తి, వాషింగ్ట‌న్ సుంద‌ర్, ఇషాన్ కిష‌న్ (వికెట్ కీప‌ర్‌).

న్యూజిల్యాండ్‌తో టీ20 సిరీస్‌కు జ‌ట్టు ఇదే..
ఇక ఇదే జ‌ట్టు జ‌న‌వ‌రి 21 స్వ‌దేశంలో న్యూజిలాండ్‌తో జ‌ర‌గ‌నున్న ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లోనూ ఆడ‌నుందని బీసీసీఐ తెలిపింది. మెగాటోర్నీకి ముందు భార‌త జ‌ట్టు ఆడే చివ‌రి టీ20 సిరీస్ ఇదే.

భార‌త్‌, న్యూజిలాండ్ టీ20 సిరీస్ షెడ్యూల్‌..
1. తొలి టీ20 మ్యాచ్ – జ‌న‌వ‌రి 21న (నాగ్‌పూర్‌)
2. రెండవ టీ20 మ్యాచ్ – జ‌న‌వ‌రి 23న (రాయ్‌పూర్‌)
3. మూడవ టీ20 మ్యాచ్ – జ‌న‌వ‌రి 25న (గౌహ‌తి)
4. నాలుగో టీ20 మ్యాచ్ – జ‌న‌వ‌రి 28న (విశాఖ‌)
5. ఐదవ టీ20 మ్యాచ్ – జ‌న‌వ‌రి 31న (తిరువ‌నంత‌పురం)

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

T20 World Cup SquadT20 World Cup 2026team IndiaT20 World Cup 2026 SquadShubman Gill

