  • IND vs PAK: పాకిస్తాన్ మీద గెలిస్తే వచ్చే ఆ కిక్కే వేరప్పా.. గతంలో అలాంటి సూపర్ కిక్ ఇచ్చిన 5 మ్యాచ్‌లు ఇవే..!

IND vs PAK: పాకిస్తాన్ మీద గెలిస్తే వచ్చే ఆ కిక్కే వేరప్పా.. గతంలో అలాంటి సూపర్ కిక్ ఇచ్చిన 5 మ్యాచ్‌లు ఇవే..!

IND vs PAK: టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ 2026లో భాగంగా ఆదివారం కొలంబోలోని ప్రేమ‌దాస స్టేడియం వేదిక‌గా భార‌త్, పాకిస్తాన్ టీమ్స్ త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి. ప్ర‌స్తుతం ఈ మెగాటోర్నీలో రెండు జ‌ట్లు చెరో రెండేసి చొప్పున మ్యాచ్‌లు ఆడి.. అందులో విజ‌యం సాధించి నాలుగు పాయింట్ల‌తో ఉన్నాయి. భార‌త్, పాక్ జ‌ట్లు ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ చ‌రిత్ర‌లో 8 సార్లు ఫేస్ టూ ఫేస్ త‌ల‌ప‌డగా.. ఇందులో 7 మ్యాచ్‌ల్లో భార‌త్ విజ‌యం సాధించింది. ఓ మ్యాచ్‌లో పాక్ గెలుపొందింది. ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు జ‌రిగిన మ్యాచ్‌లో టాప్‌-5 లిస్ట్‌ను ఓసారి చూద్దాం.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Feb 14, 2026, 07:02 PM IST

India Top 5 Wins Against Pakistan: టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ 2026లో భాగంగా ఆదివారం కొలంబోలోని ప్రేమ‌దాస స్టేడియం వేదిక‌గా భార‌త్, పాకిస్తాన్ టీమ్స్ త‌ల‌ప‌డ‌నున్నాయి. ప్ర‌స్తుతం ఈ మెగాటోర్నీలో రెండు జ‌ట్లు చెరో రెండేసి చొప్పున మ్యాచ్‌లు ఆడి.. అందులో విజ‌యం సాధించి నాలుగు పాయింట్ల‌తో ఉన్నాయి. +3.050 నెట్‌ర‌న్‌రేటుతో భార‌త్ గ్రూప్‌-ఏలో అగ్ర‌స్థానంలో ఉండ‌గా +0.932 నెట్‌ర‌న్‌రేటుతో రెండో స్థానంలో పాకిస్తాన్ ఉంది. ఈ క్ర‌మంలో ఆదివారం జ‌రిగే మ్యాచ్‌లో గెలిచిన జ‌ట్టు నేరుగా సూపర్‌-8కి అర్హ‌త సాధిస్తుంది. ఇక ఇప్పటివరకు టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ చ‌రిత్ర‌లో ఇండియా, పాకిస్తాన్ జ‌ట్లు ఎనిమిది సార్లు ముఖాముఖిగా త‌ల‌ప‌డ్డాయి. ఇందులో ఏడు మ్యాచ్‌ల్లో భార‌త్ విజ‌యం సాధించగా.. ఓ మ్యాచ్‌లో పాకిస్తాన్ గెలుపొందింది.

తొలిసారి 2007లో 5 ప‌రుగుల తేడాతో..
టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ ప్రారంభ ఎడిష‌న్ విజేత‌గా ఇండియా నిలిచింది. 2007లో జ‌రిగిన నాటి టోర్నీ ఫైన‌ల్ మ్యాచ్‌లో పాకిస్తాన్‌పై భార‌త్ 5 ప‌రుగుల తేడాతో గెలుపొంది తొలిసారి టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ విజేత‌గా నిలిచింది. ఈ మ్యాచ్‌లో భార‌త్ మొదట బ్యాటింగ్‌కి దిగి నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 5 వికెట్ల న‌ష్టానికి 157 ప‌రుగులు సాధించింది. అనంత‌రం పాక్ 158 ప‌రుగుల ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో 19.3 ఓవ‌ర్ల‌లో 152 ప‌రుగుల‌కే ప‌రిమిత‌మైంది. ఈ మ్యాచ్‌లో భార‌త్ త‌రుపున గౌత‌మ్ గంభీర్ 75 ప‌రుగుల‌తో టాప్ స్కోర‌ర్‌గా నిలిచాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో చివ‌రి ఓవ‌ర్‌ను అత్యంత ఉత్కంఠ మ‌ధ్య జోగింద‌ర్ శ‌ర్మ వేసి మిస్బాను ఔట్ చేసి భార‌త్‌కు ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌ను అందించాడు.

2022లో 4 వికెట్ల తేడాతో..
2022 టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ సూప‌ర్ 12 రౌండ్‌లో భార‌త్, పాక్‌లు త‌ల‌ప‌డ్డాయి. మెల్‌బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ ఆతిథ్యం ఇచ్చిన ఈ మ్యాచ్‌లో భార‌త్ 4 వికెట్ల తేడాతో చిర‌స్మ‌ర‌ణీయ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన పాక్ నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 8 వికెట్ల న‌ష్టానికి 159 ప‌రుగులు చేసింది.
అనంత‌రం 160 ప‌రుగుల ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో భార‌త్ 31 ప‌రుగుల‌కే నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయిన‌ప్ప‌టికి.. ఆ త‌రువాత అద్భుతంగా పుంజుకొని గెలుపొంద‌డం విశేషం. ఈ మ్యాచ్‌లో విరాట్ కోహ్లీ 53 బంతుల్లో 82 ప‌రుగుల అజేయ ఇన్నింగ్స్‌తో రాణించాడు.  

బౌల్ అవుట్‌..
2007 టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్‌లో గ్రూప్ ద‌శ‌లో భార‌త్, పాకిస్తాన్ త‌ల‌ప‌డ్డాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో ఇరు జ‌ట్లు స్కోర్లు స‌మం కావ‌డంతో బౌల్ అవుట్‌ను నిర్వ‌హించారు. ఇందులో భార‌త్ 3-0 తేడాతో విజ‌యం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసిన భార‌త్ నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 9 వికెట్ల నష్టానికి 141 ప‌రుగులు చేసింది. రాబిన్ ఉత‌ప్ప 39 బంతుల్లో 50 ప‌రుగులు చేసి టాప్ స్కోర‌ర్‌‌గా నిలిచాడు. అనంత‌రం ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో పాక్ జ‌ట్టు నిర్ణీత 20 ఓవ‌ర్ల‌లో 7 వికెట్లు కోల్పోయి స‌రిగ్గా 141 ప‌రుగులే చేసింది. స్కోర్లు స‌మం కావ‌డంతో బౌల్ అవుట్ నిర్వ‌హించారు. వీరేంద్ర సెహ్వాగ్‌, హ‌ర్భ‌జ‌న్ సింగ్‌, రాబిన్ ఉత‌ప్ప‌లు స్టంప్‌ల‌ను ప‌డ‌గొట్ట‌గా, పాక్ త్ర‌యం యాసిర్ అరాఫ‌త్, ఉమ‌ల్ గుల్‌, షాహిద్ అఫ్రిదిలు స్టంప్‌ల‌ను మిస్ చేశారు.

కొలంబోలో 8 వికెట్ల తేడాతో..
టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ 2012 సూప‌ర్ 8 రౌండ్‌లో భార‌త్‌, పాక్‌లు ఢీ కొన్నాయి. కొలంబోని ఆర్ ప్రేమ‌దాస స్టేడియంలో జ‌రిగిన ఈ మ్యాచ్‌లో భార‌త్ 8 వికెట్ల తేడాతో విజ‌యం సాధించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో పాకిస్తాన్ క‌నీసం పోటీ కూడా ఇవ్వ‌లేక‌పోయింది. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన పాక్ 19.4 ఓవ‌ర్ల‌లో 128 ప‌రుగుల‌కు ఆలౌటైంది. విరాట్ కోహ్లీ 61 బంతుల్లో 78 నాటౌట్ రాణించ‌డంతో 129 ప‌రుగుల ల‌క్ష్యాన్ని భార‌త్ 17 ఓవ‌ర్ల‌లోనే ఛేదించింది.

2024లో 6 ప‌రుగుల తేడాతో..
2024 టీ20 ప్ర‌పంచ‌క‌ప్ గ్రూప్ స్టేజీలో భార‌త్, పాక్‌లు త‌ల‌ప‌డ్డాయి. ఈ మ్యాచ్‌లో భార‌త్ ఆరు పరుగుల తేడాతో పాక్‌ను ఓడించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన భార‌త్ 119 ప‌రుగుల‌కే ఆలౌటైంది. రిష‌బ్ పంత్ 31 బంతుల్లో 42 ప‌రుగుల‌తో టాప్ స్కోర‌ర్‌గా నిలిచాడు. ఆ త‌రువాత జ‌స్‌ప్రీత్ బుమ్రా మూడు వికెట్ల‌తో చెల‌రేగ‌డంతో ల‌క్ష్య ఛేద‌న‌లో పాకిస్తాన్ ఏడు వికెట్లు కోల్పోయి 113 ప‌రుగులే పరిమిత‌మైంది.  

Also Read: IND Vs PAK: భారత్-పాక్ మ్యాచ్‌లో ఈ ముగ్గురు ప్లేయర్స్‌పైనే అందరి కన్ను.. ఆ ఆటగాళ్లు ఎవరంటే..?

Also Read: Hardik Pandya: వాలెంటైన్స్ డే స్పెషల్.. గర్ల్‌ఫ్రెండ్ మ‌హికా శ‌ర్మ‌కు హార్ధిక్ పాండ్యా అదిరిపోయే స్పెషల్ గిఫ్ట్..!

