T20 World Cup: గెలుపు కోసం ఒకే ఒక్క అడుగు.. దేశవ్యాప్తంగా మొక్కులు..

T20 World Cup Final Latest News: క్రికెట్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత పెద్ద సమరానికి సమయం ఆసన్నమైంది.. టి20 ప్రపంచ కప్ తుది పోరు ఈరోజు న్యూజిలాండ్ తో టీమిండియా ఆడబోతోంది. దశాబ్ద కాలంగా పూరిస్తున్న ఐసీసీ ట్రోపీని ఈసారి ఎలాగైనా అందుకోవాలని కోట్లాదిమంది భారతీయులు ఆశిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే భారత జట్టు విజయం సాధించాలని కోరుకుంటూ కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు దేశవ్యాప్తంగా క్రికెట్ ప్రేమికులు ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వార్తలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి..
ఈ నేపథ్యంలోనే రామ జన్మభూమి అయోధ్యలో ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం నెలకొంది. భారత ఆటగాళ్ల ఫోటోలను పట్టుకొని సాధువులతో పాటు పూజారులు ప్రత్యేకమైన పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు.. భారత జట్టు అద్భుతమైన విజయం సాధించాలని.. రోహిత్ సేనకప్పుతో తిరిగి రావాలని రాముడిని కోరుకుంటున్నామని వారు అంటున్నారు. మరో పక్క హారతులు ఇస్తూ జైహింద్ నినాదాలతో అయోధ్య వీధులు ఊహించని స్థాయిలో మారుమోగిపోతున్నాయి.
ఉత్తర భారత దేశంలో క్రికెట్ జ్వరం పీక్స్కు చేరింది.. వారణాసిలోని గంగా తీరంలో గంగ హారతి సందర్భంగా టీం ఇండియా గెలవాలని ప్రత్యేకమైన పూజలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అలాగే కాన్పూర్ లోని అభిమానులు భారీ ఎత్తున విజయ హోమాలు కూడా నిర్వహిస్తున్నట్లు మనం సోషల్ మీడియాలో చూడొచ్చు. ఆ యజ్ఞం లో ఆహుతులు వేస్తూ.. ఆటగాళ్ల ప్రతిభకు దైవ బలం తోడుండాలని కోరుకుంటూ ప్రత్యేకమైన పూజలు నిర్వహిస్తూ వస్తున్నారు.
Also Read: Team India: యుద్ధం ఎఫెక్ట్.. టీమిండియాకు బ్యాడ్ న్యూస్.. మ్యాచ్ లేనట్టే.!!
భారత దక్షిణాది కూడా ఇదే కొనసాగుతూ వస్తోంది. తమిళనాడులోని మధురై లో ఉన్న శ్రీ మహా పెరుయవ ఆలయంలో క్రికెట్ ప్రేమికులు ప్రత్యేకమైన అభిషేకాలు కూడా నిర్వహించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా వందలాది దీపాలను వెలిగించి.. ప్రత్యేకమైన దీపారాధన కూడా చేశారు. టీమిండియా జెండాలను ఆలయ ప్రాంగణాల్లో ఉంచి ప్రత్యేకమైన భక్తితో పూజలు చేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. గత కొన్ని నీళ్లుగా నాకౌట్ దశలో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులను అధిగమించి.. ఈసారి కివిస్ ను భారత్ మట్టికరిపిస్తుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. విరాట్ కోహ్లీ బ్యాటింగ్ తో పాటు బూమ్రా బౌలింగ్ పదును పైనే అందరి ఆశలున్నాయి.. అలాగే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో #BleedBlue, #T20WorldCup హ్యాష్ ట్యాగ్లు ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి.
