T20 World Cup 2026: నూటికో కోటికో ఒక్కడు.. పొట్టి ప్రపంచ కప్ గెలుపులో బుమ్రా కీ రోల్..

Jasprit Bumrah mark on T20 World Cup 2026: జస్ ప్రీత్ బుమ్రా.. జట్టుకు కష్టమొచ్చినపుడల్లా నేనున్నాను అంటూ తన బౌలింగ్ తో భారత్ జట్టుకు భరోసా ఇచ్చిన మేటీ బౌలర్. ప్రపంచ క్రికెట్ లో బుమ్రా లాంటి బౌలర్ చాలా అరుదుగా ఉంటారు. ఒత్తిడిలోను..ప్రతికూల పరిస్థితుల్లోను ఎలాంటి బెరుకు లేకుండా అలవోకగా భారత్ ను మ్యాచ్ గెలిపించడంలో ప్రతిసారీ తన బౌలింగ్ సత్తా ఏంటో చూపించాడు. అతడు లేకుండా ప్రపంచ కప్ గెలవగలమా అన్నట్టుగా కీలక సమయాల్లో ప్రత్యర్థి జట్లను కట్టడి చేయడంలో సఫలమయ్యాడు. అందుకే ఈ సారి ట్వంటీ ట్వంటీ ప్రపంచ కప్ లో బౌలర్ పాత్ర మ్యాచ్ గెలిపించడంలో ఎలాంటి కీ రోల్ పోషిస్తుందనేది ఈ మ్యాచ్ లను వీక్షించిన వాళ్లను చూస్తే తెలుస్తోంది. ఈ టీ20 ప్రపంచ కప్ లో తన వీరోచిత బౌలింగ్ తో హీరోగా నిలిచాడు.
భారత్ సెమీస్ లో భారత్.. ఇంగ్లాండ్ కు నిర్దేశించిన 254 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించేలా కనిపించింది. మ్యాచ్ మన చేతుల్లోంచి పోయినట్టే అని భారత ప్రేక్షకులు ఒకింత నిట్టూర్పులు విడిచిన వేళ..15 ఓవర్లకు ఇంగ్లాంగ్ స్కోర్ 185/5 ఉంది. అప్పటికే ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్ బెతెల్ 36 బంతుల్లో 81 పరుగులతో చెలరేగిపోతున్న వేళ. జస్మిత్ బుమ్రా.. తన బౌలింగ్ తో మాయ చేశాడు. ఇక ఇంగ్లాండ్ సెమీస్ లో మిగిలిన 69 పరుగులు చేయడం పెద్ద కష్టమే కాదనిపించింది. ఈ క్రమంలో ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్లకు చుక్కలు చూపించాడు. 16వ ఓవర్లో 8 రన్స్.. 18వ ఓవర్లో 6 పరుగులే ఇచ్చాడు. సెమీస్ లో భారత్ గెలిచి ఫైనల్ మ్యాచ్ లో భారత్ గెలిచిందంటే ఆ రెండు ఓవర్స్ లో బుమ్రా వేసిన బౌలింగే కీలకం అని చెప్పాలి. అప్పటి రన్ రేట్ ను 12.5 నుంచి 8.5కు మార్చాడంలో కీ రోల్ ప్లే చేశాడు.
వెస్టిండిస్ తో సూపర్ 8 మ్యాచ్ లోను తన బౌలింగ్ తో మాయ చేశాడు. విండీస్ పరుగుల వరను 102/1 దూసుకుపోతున్న దశలో డేంజర్ మ్యాట్స్ మెన్ గా పేరు తెచ్చుకున్న హెట్ మయర్, చేజ్ లను ఒకే ఓవర్లో పెవిలియన్ దారి పట్టించాడు. మొత్తంగా ఆ మ్యాచ్ లో నాలుగు ఓవర్లలో 15 పరుగులే ఇచ్చాడు. గత పొట్టి ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో ఆశలు వదిలేసుకున్న సమయంలో తన బంతితో మాయ చేసి దక్షిణాఫ్రికాను కంగు తినిపించాడు. ఫైనల్ మ్యాచ్ లో చివర్లో ఒక ఓవర్లో నీషమ్, హెన్రీలను ఔట్ చేసి పెవిలియన్ దారి పట్టించాడు. మొత్తంగా బుమ్రా మ్యాచ్ మొదట్లోనే కీలకమైన రచిన్ ను వెనక్కి పంపించి అపుడే భారత్ గెలుపును ఖాయం చేశాడు.
మొత్తంగా ట్వంటీ ట్వంటీ ప్రపంచ కప్ పురుషుల ఫైనల్ లో టోర్నీ మొత్తం తన అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో చెలరేగిపోయాడు. చివరగా ఈ రోజు మన దేశం కప్ గెలవడంలో బుమ్రాది కీలకమైన రోల్ అని చెప్పడం అతిశయోక్తి కాదు.
