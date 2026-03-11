TATA IPL 2026 First Schedule: టీ20 ప్రపంచకప్ ట్రోఫీతో ముగియడంతో క్రికెట్ అభిమానులు పండుగ చేసుకోగా.. ఆ పండుగ ఆనందం ముగియకపోక ముందే మరో క్రికెట్ సంబరం ప్రారంభం కానుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత విజయవంతమైన క్రికెట్ లీగ్ ఐపీఎల్ 19వ ఎడిషన్కు సంబంధించిన షెడ్యూల్ విడుదలైంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో బీసీసీఐ దశల వారీగా టాటా ఐపీఎల్ 2026 నిర్వహించనుంది. అందులో భాగంగా మొదటి దశలో 20 మ్యాచ్లు నిర్వహించనున్నట్లు బీసీసీఐ ప్రకటించింది. పలు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదలైన అనంతరం తదుపరి ఐపీఎల్ షెడ్యూల్ విడుదల చేస్తామని బీసీసీఐ ప్రకటన చేసింది. తొలి మ్యాచ్ డిఫెండింగ్ చాంపియన్ రాయల్ చాలెంజర్స్ బెంగళూరు, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ మధ్య జరగనుండడం విశేషం. సాధారణంగా గత లీగ్లో చివరగా ఆడిన జట్ల మధ్య కొత్త సీజన్ తొలి మ్యాచ్ నిర్వహించాల్సి ఉండగా... అనూహ్యంగా ఎస్ఆర్హెచ్, ఆర్సీబీ మ్యాచ్ పెట్టడం గమనార్హం. టాటా ఐపీఎల్ 2026 మార్చి 28వ తేదీ నుంచి ప్రారంభమై ఏప్రిల్ 12వ తేదీ వరకు జరగనుంది.
Also Read: Tirupati: తిరుపతి ప్రజలకు భారీ అలర్ట్.. గరుడ వారధిపై బైక్లు, భారీ వాహనాలు నిషేధం
టాటా ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 మొదటి దశ షెడ్యూల్ను బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా ఓ ప్రకటన ద్వారా విడుదల చేశారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద టీ20 లీగ్ 19వ ఎడిషన్ మ్యాచ్ ఆర్సీబీ, ఎస్ఆర్హెచ్తో ప్రారంభం కానుంది. ఈ రెండు జట్లు మార్చి 28వ తేదీన బెంగళూరులోని ఎం చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరుగుతుంది. బెంగళూరు, ముంబై, గౌహతి, న్యూ చండీగఢ్, లక్నో, కోల్కతా, చెన్నై, ఢిల్లీ, అహ్మదాబాద్, హైదరాబాద్ మొత్తం 10 ప్రాంతాల్లో 20 మ్యాచ్లు జరుగుతాయి.
Also Read: KTR Press Meet: దేశంలోనే అతిపెద్ద జోకర్ రాహుల్ గాంధీ: కేటీఆర్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు
మ్యాచ్ల సమయం: మొదటి దశ ఐపీఎల్లో నాలుగు రోజులు రెండేసి మ్యాచ్లు జరగనుండగా.. మధ్యాహ్నం మ్యాచ్ 3:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.
రెండో మ్యాచ్ సాయంత్రం 7:30 గంటలకు మొదలవుతుంది.
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ మ్యాచ్లు ఇవే!
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఈ సీజన్ తొలి దశలో ఒకటే మ్యాచ్ హోమ్ మ్యాచ్ ఆడుతోంది. ఏప్రిల్ 5వ తేదీన హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ స్టేడియంలో మధ్యాహ్నం లక్నోతో సన్రైజర్స్ తలపడనుంది.
మార్చి 28: రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు vs సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, వేదిక: బెంగళూరు
ఏప్రిల్ 2: కోల్కత్తా నైట్రైడర్స్ vs సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, వేదిక: కోల్కత్తా
ఏప్రిల్ 5: సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ vs లక్నో సూపర్ జియాంట్స్, వేదిక: హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ స్టేడియం
ఏప్రిల్ 11: సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ vs పంజాబ్ కింగ్స్, వేదిక: చండీగడ్
హోం మ్యాచ్ లు ఇలా..
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు బెంగళూరులో ఐదు హోమ్ మ్యాచ్లు ఆడనుండగా.. రాయ్పూర్లో రెండు మ్యాచ్లు ఆడుతుంది. పంజాబ్ కింగ్స్ న్యూ చండీగఢ్లో 4, ధర్మశాలలో మూడు ఆడనుండగా.. రాజస్థాన్ రాయల్స్ గౌహతిలో 3, జైపూర్లో 4 మ్యాచ్లు ఆడుతుంది.
బెంగళూరులో ట్విస్ట్
గతేడాది బెంగళూరులో జరిగిన తొక్కిసలాట కారణంగా ప్రస్తుత ఐపీఎల్ సీజన్కు కొంత ఇబ్బందికరి పరిస్థితి ఏర్పడింది. బీసీసీఐ బెంగళూరులో మ్యాచ్లకు షెడ్యూల్ విడుదల చేసింది. అయితే అక్కడ మ్యాచ్లు నిర్వహించడానికి ఇంకా అనుమతి రాలేదు. బెంగళూరులో ఖరారైన మ్యాచ్లు కర్ణాటక ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన నిపుణుల కమిటీ నుంచి క్లియరెన్స్ చేస్తే మ్యాచ్లు జరుగుతాయి. ఈ కమిటీ మార్చి 13వ తేదీన చిన్నస్వామి స్టేడియం పరిశీలించి క్లియరెన్స్ ఇస్తే యథావిధిగా మ్యాచ్లు జరుగుతాయి.
షెడ్యూల్ ఇదే!
🚨 News 🚨
Presenting the schedule for the first 20 matches of #TATAIPL 2026, to be played from March 28 to April 12, 2026 🗓️
Full schedule will be announced once poll dates are announced for three states set to undergo State Assembly elections.
More details ▶️… pic.twitter.com/8Iq492v8TE
— IndianPremierLeague (@IPL) March 11, 2026
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి