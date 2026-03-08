Team India Creates New History: అద్భుతమైన ఆట తీరుతో అదరగొట్టిన భారత జట్టు టీ 20 ప్రపంచకప్ను వరుసగా రెండోసారి చేజిక్కించుకుంది. వరుసగా రెండోసారి ఐసీసీ ట్రోఫీని భారత జట్టు ముద్దాడింది. ఏమాత్రం ప్రత్యర్థి న్యూజిల్యాండ్ అవకాశం ఇవ్వకుండా బ్యాటర్లు, బౌలర్లు చెలరేగి ఆడి భారతదేశాన్ని చాంపియన్గా నిలిపారు. స్వదేశంలో జరిగిన ఫైనల్లో అద్భుతాలు చేసిన టీమిండియా ఆఖరి పోరులో కివీస్పై భారత్ పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. ఫలితంగా వరుసగా రెండోసారి టీ20 ప్రపంచకప్ను భారత జట్టు కైవసం చేసుకుంది. మ్యాచ్ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరిగిన ఫైనల్లో న్యూజిలాండ్తో తలపడిన భారత జట్టు పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు 5 వికెట్లు కోల్పోయిన భారత జట్టు 255 పరుగులు సాధించింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు 5 వికెట్లు కోల్పోయిన భారత జట్టు 255 పరుగులు సాధించింది. అనంతరం ఛేదనకు దిగిన కివీస్ జట్టు వికెట్లకు పరుగులు చేసి ౦౦౦౦౦ తేడాతో ఘోరంగా ఓడిపోయి రన్నరప్గా నిలిచింది. భారత్ ధాటికి ఏమాత్రం పోటీనివ్వకుండా కివీస్ ట్రోఫీని చేజార్చుకుంది.
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత జట్టు భారీ స్కోర్ సాధించింది. ట్రోఫీని గెలవాలనే కసితో బ్యాటర్లందరూ అద్భుతంగా ఆడారు. ఓపెనర్ సంజూ శామ్సన్ మొదలుకుని చివరి బ్యాట్స్మన్ తిలక్ వర్మ వరకు అందరూ దుమ్మురేపారు. ప్రపంచకప్ కోసం తన ఇన్నింగ్స్ దాచుకున్నట్టు అభిషేక్ శర్మ ఫైనల్లో అదిరిపోయే ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. గత మ్యాచ్ల కన్నాను పరిశీలిస్తే ఈసారి చెప్పుకోదగ్గ ప్రదర్శన కనబర్చాడు. ఈ మెగాటోర్నీ ప్రారంభం నుంచి నాకౌట్, సూపర్ 8, సెమీ ఫైనల్లో అభిషేక్ శర్మ అస్సలు బ్యాట్ కదిలించలేకపోయాడు. మూడుసార్లు డకౌట్.. తర్వాత డబుల్ డిజిట్ సాధించడానికి చాలా శ్రమించాడు. అలాంటి అభిషేక్ శర్మ ఫైనల్లో మాత్రం మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడి ఔరా అనిపించాడు.
ఆడిన 21 బంతుల్లో 52 పరుగులు సాధించి అభిషేక్ శర్మ అర్ధ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. తొలి ఓవర్ తడబడ్డా కూడా తర్వాత పుంజుకుని సంజూ శామ్సన్తో కలిసి చక్కటి భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. అర్ధ సెంచరీలో 6 ఫోర్లు సాధించగా.. 3 సిక్సర్లు బాది అభిమానుల్లో జోష్ నింపాడు. ఎక్కడ డకౌట్ అవుతాడోనని భయాందోళన చెందిన ప్రేక్షకులకు మాత్రం అభిషేక్ ఉత్సాహం నింపి వారి నిరాశను దూరం చేశాడు. వరుసగా పేలవ ప్రదర్శన కనబరుస్తున్న అభిషేక్ ఫైనల్లో మాత్రం నిరాశపరిస్తే భారత జట్టుకు పెద్ద ఎదురుదెబ్బ అయ్యేది. భారీ లక్ష్యం విధించి ప్రత్యర్థిని ప్రమాదంలో నెట్టాలని భారత్ వేసిన వ్యూహం అభిషేక్ శర్మ ఇన్నింగ్స్తో ఫలించిందని చెప్పుకోవచ్చు. సెంచరీ దిశగా అడుగుపెడతానుడనుకుంటే రచిన్ రవీంద్ర వేసిన చక్కటి బంతికి అభిషేక్ దొరికిపోయాడు. ఆ ఔట్ కూడా ఎలా ఔటయ్యాడా? అని ఆశ్చర్యానికి గురవ్వాల్సిన పరిస్థితి. అభిషేక్ ఔటవడంతో క్రీజులోకి ఇషాన్ కిషన్ దిగాడు. మరి ఉత్కంఠ రేపే ఈ మ్యాచ్లో భారత జట్టు అద్భుతంగా ఆడి చివరికి విజయం సాధించింది.
