English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • క్రీడలు
  • India vs NZ: విశ్వవిజేతగా భారత్.. కివీస్‌ను ఊచకోత కోసిన సూర్యసేన

India vs NZ: విశ్వవిజేతగా భారత్.. కివీస్‌ను ఊచకోత కోసిన సూర్యసేన

Ind vs NZ T20 World Cup 2026 Final Highlights Team India Become Champions Creates New History: టీ 20 ప్రపంచకప్‌లో భారత జట్టు చరిత్ర సృష్టించింది. పొట్టి మెగా టోర్నీలో వరుసగా రెండోసారి టీమిండియా ట్రోఫీని ముద్దాడి రికార్డు నెలకొల్పింది. గతంలో రోహిత్‌ సేన కొట్టగా.. ఇప్పుడు సూర్య సేన అద్భుతం సృష్టించింది. మరో ట్రోఫీని ఖాతాలో వేసుకుంది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 8, 2026, 10:54 PM IST

Trending Photos

Gold Rate: గోల్డ్ లవర్స్‌కు గుడ్ న్యూస్.. ₹30,000 డిస్కౌంట్‌లో బంగారం..!
6
Gold Rate Today
Gold Rate: గోల్డ్ లవర్స్‌కు గుడ్ న్యూస్.. ₹30,000 డిస్కౌంట్‌లో బంగారం..!
Parthiban On Trisha: త్రిష కొన్ని రోజులు ఇంట్లో ఉంటే బెటర్..!.. విజయ్ డైవర్స్ వివాదంపై పార్తీబన్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
6
Trisha Krishnan
Parthiban On Trisha: త్రిష కొన్ని రోజులు ఇంట్లో ఉంటే బెటర్..!.. విజయ్ డైవర్స్ వివాదంపై పార్తీబన్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆరోగ్యం జాగ్రత్త, ఖర్చుల భారం తప్పని రాశి ఇదే..!
5
today Horoscope
Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆరోగ్యం జాగ్రత్త, ఖర్చుల భారం తప్పని రాశి ఇదే..!
International Women&#039;s Day 2026: చరిత్రను మార్చిన ఐదుగురు భారతీయ మహిళలు ఎవరు? ఈ కథ వింటే గూస్‌బంప్స్ గ్యారెంటీ!
6
Womens Day 2026
International Women's Day 2026: చరిత్రను మార్చిన ఐదుగురు భారతీయ మహిళలు ఎవరు? ఈ కథ వింటే గూస్‌బంప్స్ గ్యారెంటీ!
India vs NZ: విశ్వవిజేతగా భారత్.. కివీస్‌ను ఊచకోత కోసిన సూర్యసేన

Team India Creates New History: అద్భుతమైన ఆట తీరుతో అదరగొట్టిన భారత జట్టు టీ 20 ప్రపంచకప్‌ను వరుసగా రెండోసారి చేజిక్కించుకుంది. వరుసగా రెండోసారి ఐసీసీ ట్రోఫీని భారత జట్టు ముద్దాడింది. ఏమాత్రం ప్రత్యర్థి న్యూజిల్యాండ్ అవకాశం ఇవ్వకుండా బ్యాటర్లు, బౌలర్లు చెలరేగి ఆడి భారతదేశాన్ని చాంపియన్‌గా నిలిపారు. స్వదేశంలో జరిగిన ఫైనల్‌లో అద్భుతాలు చేసిన టీమిండియా ఆఖరి పోరులో కివీస్‌పై భారత్‌ పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. ఫలితంగా వరుసగా రెండోసారి టీ20 ప్రపంచకప్‌ను భారత జట్టు కైవసం చేసుకుంది. మ్యాచ్‌ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: T20 World Cup: టీ20 ప్రపంచకప్‌ కోసం ఆలయాల్లో పూజలు.. బెట్టింగ్‌ల జోరు

అహ్మదాబాద్‌ వేదికగా జరిగిన ఫైనల్‌లో న్యూజిలాండ్‌తో తలపడిన భారత జట్టు పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు 5 వికెట్లు కోల్పోయిన భారత జట్టు 255 పరుగులు సాధించింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు 5 వికెట్లు కోల్పోయిన భారత జట్టు 255 పరుగులు సాధించింది. అనంతరం ఛేదనకు దిగిన కివీస్‌ జట్టు వికెట్లకు పరుగులు చేసి ౦౦౦౦౦ తేడాతో ఘోరంగా ఓడిపోయి రన్నరప్‌గా నిలిచింది. భారత్‌ ధాటికి ఏమాత్రం పోటీనివ్వకుండా కివీస్‌ ట్రోఫీని చేజార్చుకుంది.

టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన భారత జట్టు భారీ స్కోర్‌ సాధించింది. ట్రోఫీని గెలవాలనే కసితో బ్యాటర్లందరూ అద్భుతంగా ఆడారు. ఓపెనర్‌ సంజూ శామ్‌సన్‌ మొదలుకుని చివరి బ్యాట్స్‌మన్‌ తిలక్‌ వర్మ వరకు అందరూ దుమ్మురేపారు. ప్రపంచకప్‌ కోసం తన ఇన్నింగ్స్‌ దాచుకున్నట్టు అభిషేక్‌ శర్మ ఫైనల్‌లో అదిరిపోయే ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. గత మ్యాచ్‌ల కన్నాను   పరిశీలిస్తే ఈసారి చెప్పుకోదగ్గ ప్రదర్శన కనబర్చాడు. ఈ మెగాటోర్నీ ప్రారంభం నుంచి నాకౌట్‌, సూపర్‌ 8, సెమీ ఫైనల్‌లో అభిషేక్‌ శర్మ అస్సలు బ్యాట్‌ కదిలించలేకపోయాడు. మూడుసార్లు డకౌట్‌.. తర్వాత డబుల్‌ డిజిట్‌ సాధించడానికి చాలా శ్రమించాడు. అలాంటి అభిషేక్‌ శర్మ ఫైనల్‌లో మాత్రం మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌ ఆడి ఔరా అనిపించాడు.

Also Read: IND vs NZ Live: న్యూజిలాండ్‌కు భారీ లక్ష్యం.. భారత్ ఖాతాలో మరో ట్రోఫీ పక్కానా?

ఆడిన 21 బంతుల్లో 52 పరుగులు సాధించి అభిషేక్‌ శర్మ అర్ధ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు. తొలి ఓవర్‌ తడబడ్డా కూడా తర్వాత పుంజుకుని సంజూ శామ్‌సన్‌తో కలిసి చక్కటి భాగస్వామ్యం నెలకొల్పాడు. అర్ధ సెంచరీలో 6 ఫోర్లు సాధించగా.. 3 సిక్సర్లు బాది అభిమానుల్లో జోష్‌ నింపాడు. ఎక్కడ డకౌట్‌ అవుతాడోనని భయాందోళన చెందిన ప్రేక్షకులకు మాత్రం అభిషేక్‌ ఉత్సాహం నింపి వారి నిరాశను దూరం చేశాడు. వరుసగా పేలవ ప్రదర్శన కనబరుస్తున్న అభిషేక్‌ ఫైనల్‌లో మాత్రం నిరాశపరిస్తే భారత జట్టుకు పెద్ద ఎదురుదెబ్బ అయ్యేది. భారీ లక్ష్యం విధించి ప్రత్యర్థిని ప్రమాదంలో నెట్టాలని భారత్‌ వేసిన వ్యూహం అభిషేక్‌ శర్మ ఇన్నింగ్స్‌తో ఫలించిందని చెప్పుకోవచ్చు. సెంచరీ దిశగా అడుగుపెడతానుడనుకుంటే రచిన్‌ రవీంద్ర వేసిన చక్కటి బంతికి అభిషేక్‌ దొరికిపోయాడు. ఆ ఔట్‌ కూడా ఎలా ఔటయ్యాడా? అని ఆశ్చర్యానికి గురవ్వాల్సిన పరిస్థితి. అభిషేక్‌ ఔటవడంతో క్రీజులోకి ఇషాన్‌ కిషన్‌ దిగాడు. మరి ఉత్కంఠ రేపే ఈ మ్యాచ్‌లో భారత జట్టు అద్భుతంగా ఆడి చివరికి విజయం సాధించింది. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి..Twitter, Facebook

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

India Wins T20 World CupcricketsportsIndia T20 World Cup WinnerT20 World Cup Final India Win

Trending News