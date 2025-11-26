Team India: ఏం సెలెక్షన్ రా అయ్యా.. టీమిండియా పరువు మొత్తం పాయే.. గంభీర్ ఇక బ్యాగ్ సర్దుకోవాల్సిందేనమ్మా..!

Cricket Fans Fire On Team India Head Coach Gautam Gambhir: దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన చివరి టెస్ట్ మ్యాచ్ లో భారత్ చిత్తు చిత్తుగా ఓడిపోయిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే గంభీర్ అనాలోచిత నిర్ణయాల కారణంగానే టీమిండియాకు ఈ పరిస్థితి దాపురించిందని ఫ్యాన్స్ మండిపడుతున్నారు. ఇక తొలి టెస్ట్ లో ప్రత్యర్థి నిర్దేశించిన 124 పరుగులను కూడా అందుకోలేకపోయిన ఆటగాళ్లు.. 93 పరుగులకే చతికిలపడ్డారు. ఇక రెండో టెస్ట్ మ్యాచ్ లోనూ సేమ్ టూ సేమ్ అవే సన్నివేశాలు రిపీట్ అయ్యాయి. దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్ల ధాటికి పూర్తిగా చేతులెత్తేసిన టీమిండియా.. 140 పరుగులకే ఆలౌట్ అయింది. ఏకంగా 408 పరుగుల తేడాతో ఓటమిని మూటగట్టుకుంది.
అంతేకాకుండా ఈ ఓటమితో టీమిండియా ఓ చెత్త రికార్డును కూడా నెలకొల్పింది. 350 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పరుగుల తేడాతో ఓడిపోవడం భారత టెస్ట్ క్రికెట్ చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి. ఇప్పటివరకు టెస్ట్ మ్యాచ్ లల్లో ఓటమి ఎదురైనప్పటికీ.. ఇంత దారుణంగా ఎప్పుడూ ఓడిపోలేదు. ఇక ఈ ఓటమిని టీమిండియా ఫ్యాన్స్ జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. సునీల్ గవాస్కర్, దిలీప్ వెంగ్ సర్కార్, సౌరభ్ గంగూలీ, రాహుల్ ద్రావిడ్, సచిన్ టెండుల్కర్, వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ వంటి హేమాహేమీలు ఆడిన ఘనత ఉన్న టెస్ట్ జట్టులో.. జురెల్, సాయి సుదర్శన్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి వంటి ఓపిక లేని ప్లేయర్లను ఎంపిక చేయడమే అతి పెద్ద తప్పుగా చెబుతున్నారు.
ఇక గౌతమ్ గంభీర్ పక్షపాతం చూపిస్తోన్నాడని.. తనకు ఇష్టమైన ప్లేయర్లతో జట్టును నింపాడనీ అభిమానులు విమర్శిస్తున్నారు. దూకుడు పేరుతో టెస్ట్ జట్టును నాశనం చేశాడనీ మండిపడుతున్నారు. టీ20 ప్లేయర్ల ఫార్మట్ లో ఆడేవారిని టెస్టుకు ఎంపిక చేసిన తర్వాత ఇంతకంటే మంచి రిజల్ట్స్ రావంటున్నారు. గంభీర్ కు హెడ్ కోచ్ గా కొనసాగే అర్హత లేదని.. ఇప్పటికైనా టెస్ట్ ఫార్మట్ ప్లేయర్లు ఎవరో గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉందని అంటున్నారు.
జట్టులో తాను ఆడించినట్లుగా ఆడే కెప్టెన్ను పెట్టుకొని.. ప్రతీ విషయంలో జోక్యం చేసుకుంటూ గంభీర్ జట్టును భ్రష్టు పట్టిస్తున్నాడని ఫ్యాన్స్ ఆరోపిస్తున్నారు. టెస్టులకు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, అశ్విన్ గుడ్ బై చెప్పడం వెనుక గంభీర్ ఉన్నాడనే ఆరోపణలు కూడా అప్పట్లో వినిపించాయి. ఎందుకంటే రోహిత్, కోహ్లీ, అశ్విన్ జట్టులో ఉంటే హెడ్ కోచ్గా గంభీర్ తీసుకునే నిర్ణయాలు నచ్చకపోతే నిలదీస్తారు. ఏదైనా పాయింట్ నచ్చకపోతే నిర్మోహమాటంగా అడుగుతారు. అందుకే ఈ ముగ్గురు జట్టులో లేకుండా గంభీర్ ప్లాన్ చేశాడంటున్నారు ఫ్యాన్స్. ప్రతీ విషయంలో జోక్యం చేసుకుంటే ఫలితాలు ఇలానే ఉంటాయని మండిపడుతున్నారు. వీలైనంత త్వరగా గంభీర్ను హెడ్ కోచ్ బాధ్యతల నుంచి తప్పించాలని క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
కాగా దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో టెస్ట్ సిరీస్ ఓటమి అనంతరం హెడ్ కోచ్ గంభీర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు. తన ఫ్యూచర్ పై BCCI నిర్ణయం తీసుకుంటుందంటున్నారు. నేను పదవిలో కొనసాగడానికి అర్హత ఉందా లేదా అనేది బోర్డు డిసైడ్ చేస్తుంది. భారత క్రికెట్ మాత్రమే ముఖ్యం.. నేను కాదని గంభీర్ పేర్కొన్నాడు.
