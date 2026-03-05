English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • IND vs ENG Highlights: ఇంగ్లాండ్‌ ఇంటికి.. ఉత్కంఠ విజయంతో టీ20 ప్రపంచకప్‌ ఫైనల్లోకి భారత్‌

Indian Bowlers Failure Team India Ends T20 World Cup 2026 With Semi Final: టీ20 ప్రపంచకప్‌ అందుకునేందుకు ఒక్క అడుగు దూరంలో భారత్‌ నిలిచింది. అద్భుతంగా జరిగిన రెండో సెమీ ఫైనల్‌లో భారత్‌ అదరగొట్టింది. భారీ పరుగుల లక్ష్యాన్ని సాధించి ఫైనల్‌లోకి దూసుకెళ్లింది. మెగా టోర్నీ నుంచి ఇంగ్లాండ్‌ గొప్పగా పోరాడి ఇంటికి వెళ్లిపోయింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 5, 2026, 10:51 PM IST

IND vs ENG: టీ20 ప్రపంచకప్‌ 2026ను వరుసగా రెండోసారి అందుకునేందుకు భారత జట్టు ఒక్క అడుగు దూరంలో నిలిచింది. ఉత్కంఠగా జరిగిన రెండో సెమీ ఫైనల్‌లో ఇంగ్లాండ్‌పై పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించి టీమిండియా విజయం సాధించింది. ఇంగ్లాండ్‌ బౌలర్లను భారత బ్యాటర్లు ఉతికి పారేయగా.. ప్రత్యర్థిని మాత్రం భారత బౌలర్లు తీవ్రంగా కట్టడి చేసి జట్టుకు విజయాన్ని అందించి ఫైనల్‌లో నిలబెట్టారు. వాంఖడేలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్‌ ఫలితాలు ఇలా ఉన్నాయి.

కోల్‌కత్తాలోని వాంఖడే స్టేడియంలో రెండో సెమీ ఫైనల్‌ భారత్‌, ఇంగ్లాండ్‌ మధ్య ఉత్కంఠ పోరు జరిగింది. ఇంగ్లాండ్‌ టాస్‌ గెలిచి బౌలింగ్‌ ఎంచుకోగా.. భారత్‌ బ్యాటింగ్‌ చేసింది. అభిషేక్‌ శర్మ 9 పరుగులకే ఔటవగా.. మరోసారి సంజూ శామ్‌సన్‌ బ్యాట్‌తో అదరగొట్టాడు. 42 బంతుల్లో 89 పరుగులు చేసి సెంచరీని మిస్సయ్యాడు. 8 ఫోర్లు, 7 సిక్స్‌లతో దుమ్మురేపాడు. ఈ మ్యాచ్‌లో అయినా సెంచరీ చేస్తాడనుకుంటే అనూహ్యంగా ఔటయ్యాడు. ఇషాన్‌ కిషన్‌ 39 పరుగులతో రాణించగా.. శివమ్‌ దూబే 43 స్కోర్‌తో మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. కెప్టెన్‌ సూర్య కుమార్‌ యాదవ్‌ (11), తిలక్‌ వర్మ (21), అక్షర్‌ పటేల్‌ (2) కొన్ని పరుగులు చేశారు.

ఇంగ్లాండ్‌ బౌలింగ్‌
భారత జట్టును ఇంగ్లాండ్‌ బౌలర్లు కట్టడి చేయడంలో విఫలమయ్యారు. భారత బ్యాటర్లను నిలువరించలేకపోవడంతో భారీ స్కోర్‌ నమోదైంది. భారీ స్కోర్‌ దిశగా దూసుకెళ్తున్న సమయంలో విల్‌ జాక్స్‌, అదిల్‌ రషీద్‌ కొంత నియంత్రించారు. వారిద్దరూ రెండు వికెట్ల చొప్పున తీయగా.. జోఫ్రా ఆర్చర్‌ ఒక వికెట్‌ తీశాడు.

పాండ్యా తీరు వివాదాస్పదం
సెమీస్‌ గెలవాలనే కసితో భారత జట్టు మొత్తం ఉండగా.. హార్దిక్‌ పాండ్యా ప్రవర్తన మాత్రం విస్మయానికి గురి చేసింది. హార్దిక్‌ పాండ్యా ఆట తీరు భారత్‌కు కొంత నష్టం చేసింది. శివమ్‌ దూబేతో కలిసి ఆడుతుండగా.. అవనసరంగా ఔట్‌ చేయించాడు. పరుగుకు పిలిచి తర్వాత వద్దనడంతో వెనక్కి తిరిగిన దూబే రనౌట్‌ అయ్యాడు. జట్టు భారీ స్కోర్‌ చేయాలంటే దూబే క్రీజులో ఉండాల్సి ఉంది. ఆ సమయంలో దూబే రనౌట్‌ కారణంగా భారత్‌కు మరో 20 పరుగులు వచ్చే అవకాశం ఉండేది.

