IND vs WI Highlights: వెస్టిండీస్‌ ఇంటికి.. టీ20 ప్రపంచకప్‌ సెమీస్‌లోకి టీమిండియా

Team India Enters To Semi Final In T20 World Cup 2026: డిఫెండింగ్‌ చాంపియన్‌ భారత జట్టు టీ20 ప్రపంచకప్‌ సెమీ ఫైనల్‌లోకి దూసుకెళ్లింది. సూపర్‌ 8 చివరి మ్యాచ్‌లో వెస్టిండీస్‌ను చిత్తుచేసిన టీమిండియా టీ20 ప్రపంచకప్‌కు మరో కీలక ముందడుగు వేసింది. సంజూ శామ్‌సన్‌ అద్భుత బ్యాటింగ్‌తో భారత అదరగొట్టింది.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 1, 2026, 10:54 PM IST

IND vs WI Highlights: వెస్టిండీస్‌ ఇంటికి.. టీ20 ప్రపంచకప్‌ సెమీస్‌లోకి టీమిండియా

Ind vs WI T20 World Cup 2026 Highlights: టీ20 ప్రపంచకప్‌లో చివరి సూపర్ 8 మ్యాచ్‌లో వెస్టిండీస్ పై భారత్ మరోసారి ఆధిపత్యం చలాయించింది. సెమీస్‌ చేరాలనుకుంటే తప్పక గెలవాల్సిన మ్యాచ్‌లో కరీబియన్లు పోరాడి ఓడి టోర్నీ నుంచి వైదొలగగా.. టీమిండియా సెమీస్‌లోకి దూసుకెళ్లింది. టీ 20 ప్రపంచకప్‌ గెలవడానికి సెమీ ఫైనల్‌లో చేరాల్సిన మ్యాచ్‌లో భారత్‌ అద్భుతంగా ఆడి విజయం సాధించింది. సంజూ శామ్ సన్ తుఫాను ఇన్నింగ్స్ తో ప్రత్యర్థి మెగా టోర్నీ నుంచి వైదొలిగింది. నాకౌట్‌లో ఓటమి లేకుండా ఆడిన భారత్‌.. సూపర్‌ 8లో మాత్రం ఒక ఓటమి, రెండు విజయాలతో టీ20 ప్రపంచకప్‌ సాధించడానికి రెండు అడుగుల దూరంలో నిలిచింది. 

AlsO Read: IND vs ZIM: చెపాక్‌లో భారత్ చేతిలో జింబాబ్వే చిత్తు.. టీ20 ప్రపంచకప్ సెమీస్‌ ఆశలు సజీవం

జింబాబ్వేను ఓడించి జోరు మీదున్న భారత జట్టు ఎలాగైనా ఓడించాలని కసితో ఆడింది. క్వార్టర్ ఫైనల్స్‌లాంటి ఈ మ్యాచ్‌ లో భారత్ అన్నింటా చక్కటి ప్రదర్శన కనబర్చింది. గత మ్యాచ్‌లో బ్యాటింగ్‌లో లోపాలన్ని సరిదిద్దుకున్న టీమిండియా టీ20 ప్రపంచకప్‌లో గత రికార్డులను భయాన్ని తుడిచిపెట్టేసింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన వెస్టిండీస్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు 4 వికెట్ల నష్టానికి 195 పరుగులు చేసింది. 5 వికెట్లు కోల్పోయి భారత జట్టు 199 పరుగులు చేసి ఐదు వికెట్ల తేడాతో మ్యాచ్‌ను కైవసం చేసుకుంది.

Also Read: Schools Holiday: విద్యార్థులకు పండగ మీద పండుగ.. మార్చిలో మొత్తం 13 సెలవులు

కోల్‌కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్‌ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన భారత్‌ బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది. విండీస్‌ విధించిన 196 లక్ష్యాన్ని భారత జట్టు 5 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. సంజూ శామ్‌సన్‌ అద్భుతమైన బ్యాటింగ్‌ చేసి టీ20 ప్రపంచకప్‌ 2026లోనే భారీ ఇన్నింగ్స్‌ ఆడాడు. అత్యంత మెరుపు వేగంతో ఆడిన సంజూ 50 బంతులకు 97 పరుగులు చేశాడు. 4 సిక్సర్లు, 12 ఫోర్లతో చెలరేగి ఆడాడు. కెప్టెన్‌ సూర్య కుమార్‌ యాదవ్‌ (18), తిలక్‌ వర్మ (27), హార్దిక్‌ పాండ్యా (17) కొన్ని పరుగులు జోడించగా.. ఓపెనర్‌ అభిషేక్‌ శర్మతోపాటు ఇషాన్‌ కిషన్‌ పదేసి పరుగులు సాధించారు.

Also Read: Bandi Sanjay: మాట నిలబెట్టుకున్న కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్‌.. ఏమిటో తెలుసా?

కోల్‌కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్‌ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో టాస్‌ గెలిచిన భారత్‌ బౌలింగ్‌ ఎంచుకుంది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లకు విండీస్‌ 4 వికెట్ల నష్టానికి 195 పరుగులు చేసింది. తొలి పది ఓవర్లు పొదుపుగా ఆడిన విండీస్‌ బ్యాటర్లు ఓవర్లు ముగుస్తున్న కొద్దీ భారీగా పరుగులు తీశారు. తొలి ఆరంభం భారత్‌ పైచేయి సాధించగా.. ద్వితీయార్థం విండీస్‌ బ్యాటర్లు దుమ్మురేపారు. ఇక పరుగులపరంగా చూస్తే.. కెప్టెన్‌ షాయ్‌ హోప్‌ 32 పరుగులతో పర్వాలేదనిపించగా.. రోస్టన్‌ చేజ్‌ చేసిన 40 పరుగులు విండీస్‌ బ్యాటర్‌లలో అత్యధిక స్కోర్‌. షిమ్రోన్‌ హెట్‌మెయిర్‌ 27 పరుగులతో కట్టుదిట్టంగా ఆడుతున్న సమయంలో బుమ్రా వికెట్‌ తీశాడు. రూథర్‌ ఫోర్డ్‌ తక్కువ స్కోర్‌ (14) చేయగా.. పావెల్‌ 34, జేసన్‌ హోల్డర్‌ 37 పరుగులతో రాణించారు.

భారత ఔలింగ్‌ మళ్లీ అదుపు తప్పిందని కనిపించింది. ప్రారంభ ఓవర్లు పొదుపుగా వేస్తూ వికెట్లు తీయకపోయినా పరుగులను కూడా నియంత్రించారు. కానీ ఇన్నింగ్స్‌ ముగిసే సమయానికి చేతులెత్తేయడంతో విండీస్‌ భారీ స్కోర్‌ చేసింది. కుదుకున్న బ్యాటర్లను బుమ్రా అద్భుతంగా బౌలింగ్‌ చేసి ఔట్‌ చేశాడు. ఒక ఓవర్‌లోనే రెండు వికెట్లు పడగొట్టాడు. హార్దిక్‌ పాండ్యా, వరుణ్‌ చక్రవర్తి తలా ఒక వికెట్‌ తీశారు.

భళా సంజూ శామ్‌సన్‌
టీ20 ప్రపంచకప్‌ సూపర్‌ 8 చివరి మ్యాచ్‌లో సంజూ శామ్‌సన్‌ అద్భుతంగా ఆడాడు. ఈ మెగాటోర్నీలో సంజూకు ఇదే భారీ ఇన్నింగ్స్‌. వరుస వైఫల్యాల తర్వాత విండీస్‌ మ్యాచ్‌లో గొప్ప ప్రదర్శన చేశాడు. వన్‌ డౌన్‌ వచ్చిన సంజూ శామ్‌సన్‌ ఆఖరు వరకు నిలిచి జట్టును గెలిపించాడు. ఈ ప్రదర్శనతో జట్టులో తన స్థానం విలువ ఏమిటో సంజూ చూపించాడు.

విండీస్‌పై భారత్‌ ఆధిపత్యం
వరల్డ్ కప్‌లో ఇప్పటివరకు ఐదు మ్యాచ్‌ల్లో రెండు జట్లు తలపడగా.. విండీస్ మూడుసార్లు గెలుపొందగా.. భారత్ రెండు మ్యాచ్‌ల్లో గెలిచింది. చివరిసారి 2016 వరల్డ్ కప్ సెమీస్‌లో తలపడి వెస్టిండీస్ గెలుపొంది ఫైనల్‌కు చేరగా.. తాజాగా సూపర్‌ 8లో ఓడిపోయి ఇంటికి వెళ్లగా.. భారత జట్టు సెమీస్‌లోకి దూసుకెళ్లింది.

Also Read: B Naidu Videos: అశ్లీల వీడియోలు నావి కావు.. అవి ఫేక్‌ డీప్‌ వీడియోలు: టీటీడీ చైర్మన్‌ నాయుడు

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

T20 World Cup 2026team IndiaSanju Samsoncricketsports

