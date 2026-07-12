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టీమిండియా వరుస వైఫల్యాలు.. కోచ్ గౌతమ గంభీర్‌‌కు పదవీ గండం..

Gautam Gambhir Now in Troubles:ఇంగ్లండ్ పర్యటనలో టీమిండియా వైఫల్యంతో హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ పరిస్థితి ఇబ్బందికరంగా మారింది. గౌతం గంభీర్ ప్రయోగాలు టీమిండియా వైఫల్యాలకు కారణమని బీసీసీఐ వర్గాల్లో చర్చకు దారితీసింది. దీంతో గౌతం గంభీర్ నిర్ణయాలు ఆయన పదవికి ముప్పుగా మారాయని తెలుస్తోంది. ఇంగ్లండ్ పర్యటనలో  వరుస పరాజయాలు టీమిండియా గ్రాఫ్ అమాంతంగా పడిపోవడంతో హెడ్ కోచ్ మార్పుపై తర్జనభర్జన పడుతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 12, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:49 AM IST
టీమిండియా వరుస వైఫల్యాలు.. కోచ్ గౌతమ గంభీర్‌‌కు పదవీ గండం..
Image Credit: Gautham Gambhir (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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టీమిండియా వరుస వైఫల్యాలు.. కోచ్ గౌతమ గంభీర్‌‌కు పదవీ గండం..
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