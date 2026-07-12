Team India Failure: ప్రపంచ క్రికెట్లో టీమిండియా కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. దిగ్గజ జట్లను సైతం వణికించే స్థాయికి చేరుకుంది. ఇటీవల చోటుచేసుకున్న పరిణామాలు వరుస పరాజయాలతో విలవిలలాడుతోంది. దీనికి టీమిండియా హెడ్ కోచ్ గౌతం గంభీర్ ఆలోచనా తీరు, ఏకపక్ష నిర్ణయాలు కారణమనే వదంతులు వ్యాపించాయి. ఇంగ్లండ్ పర్యటనలో ఉన్న టీమిండియాను వరుస వైఫల్యాలు వెంటాడుతున్నాయి. ఇంగ్లండ్ కు వెళ్లబోయే ముందు ఐర్లాండ్తో జరిగిన ద్వైపాక్షిక సిరీస్ లోనూ టీమిండియా విఫలమైంది. ఆస్ట్రేలియా, శ్రీలంకతో జరిగిన వన్డే సిరీస్లు, న్యూజిలాండ్తో టెస్ట్ సిరీస్లలోనూ జట్టు ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేదు.
కొత్త ప్లేయర్లతో ప్రయోగం వైఫల్యం..
టీమిండియాను కొత్త ప్లేయర్లతో విదేశీ వేదికలపై ఆడించడంలో హెడ్ కోచ్ గంభీర్ మితిమీరిన విశ్వాసం దెబ్బ కొట్టింది. కుర్రాళ్లతో జట్టును ముందుకు నడపాలని గంభీర్ చేసిన ప్రయత్నాలు బెడిసికొట్టాయి. సీనియర్లు, అనుభవజ్ఞులైన ఆటగాళ్లకు బదులుగా వైభవ్ సూర్యవంశీ లాంటి అపరిచిత కుర్రాళ్లకు అవకాశం ఇవ్వడంపై తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు. సంజూ శాంసన్ను ఫామ్ లేదనే కారణంతో పక్కన పెట్టడంతో, ఇతర యువ ఆటగాళ్లు జట్టులో తమ స్థానం ఎక్కడ పోతుందోననే భయంతో ఆడుతున్నారని క్రీడా విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
గౌతమ్ గంభీర్ పదవీ గండం..
టీమిండియా పరిస్థితి ఇబ్బంది కరంగా మారడంతో గౌతమ్ గంభీర్ ను తప్పిస్తారనే అంశంపై తీవ్ర చర్చ నడుస్తోంది. టీమిండియాకు హెడ్ కోచ్ లు గా విదేశీ ప్లేయర్లను నియమించాలని బీసీసీఐ ప్రతినిధులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. టీమిండియా హెడ్ కోచ్ పదవినుంచి గౌతం గంబీర్ తప్పుకుంటే... ఆ స్థానంలో విదేశీ దిగ్గజాలను పరిశీలించాలనే ప్రతిపాదనలు తెరపైకి తెచ్చారు. ఆస్ట్రేలియా దిగ్గజం రికీ పాంటింగ్ పేరు పరిశీలనలో ముందుంది. రెండు వరల్డ్ కప్లు గెలిపించిన మాజీ కెప్టెన్ గా రికీ పాంటింగ్ కు అవకాశమివ్వాలని బీసీసీఐపై ఒత్తిడి తెస్తున్నట్లు సమాచారం. హెడ్ కోచ్ రేసులో న్యూజిలాండ్ దిగ్గజం స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్ ఉన్నారు. జట్టును ప్రశాంతంగా ఆడిస్తూ... కీలక సమయాల్లో దూకుడు పెంచే విధంగా టీమ్ ను సిద్ధం చేసే విషయంలో స్టీఫెన్ ప్లెమింగ్ దిట్టగా భావిస్తున్నారు. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టును తీర్చిదిద్దిన సూత్రధారి స్టీఫెన్ ప్లెమింగేనని క్రికెట్ అభిమానులు గుర్తుచేసుకుంటున్నారు. హెడ్ కోచ్ రేసులో ఉన్న మరో దిగ్గజ క్రికెటర్ జస్టిన్ లాంగర్ ఉన్నారు. జట్టును రాటుదేల్చే విషయంలోరాజీపడని వ్యక్తిత్వం ఆయన సొంతం. ప్లేయర్లలో క్రమశిక్షణ పెంచడం, జట్టు విజయంకోసం పరితపించే విధంగా ప్రతి ప్లేయర్ ను సిద్ధం చేస్తాడనే పేరుంది.
ప్రపంచ జట్లతో జరిగిన మ్యాచుల్లో టీమిండియా ఓటమికి ప్లేయర్ల ఆట తీరుకాదని, వైఫల్యానికి బాధ్యత తనదేనని టీమిండియా హెడ్ కోచ్ గౌతం గంభీర్ అంగీకరించారు. జట్టును సమర్థవంతంగా తీర్చి దిద్దే ప్రయత్నంలో ఇలాంటి పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయని అభిప్రాయ పడ్డారు. మ్యాచ్ జరుగుతున్నసమయంలో డగౌట్లో కూర్చొన్న సమయంలో సీరియస్ గా ఉండటంతో వచ్చే విమర్శలతో గంభీర్ సమాధానమిచ్చారు.
టీమిండియాలో కనిపించని మార్పు..
ఇర్లాండ్ తో వరుస ఓటముల తర్వాత టీమిండియాలో ఎలాంటి మార్పు కన్పించడంలేదు. ఇంగ్లండ్ తోనూ వరుసగా పరాజయాలను కొనసాగిస్తోంది. ఇంగ్లండ్ తో జరిగిన మ్యాచుల్లో ఘోర వైఫల్యాన్ని మూటగట్టుకుంది. కోలుకోలేని దెబ్బ తగిలింది. ఇప్పటిదాకా జరిగిన నాలుగు మ్యాచుల్లో తొలి మ్యాచ్ వర్షార్పణమైంది. ఆ తర్వాత జరిగిన మ్యాచుల్లో వరుస ఓటములను క్రికెట్ అభిమానులు జీర్ణించుకోలేక పోతున్నారు. అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచ్లలో గెలుపు ఎరుగని టీమిండియా, తాజాగా ఇంగ్లండ్తో జరిగిన నాలుగో టి20లోనూ ఘోరంగా ఓడిపోయింది. ద్వైపాక్షిక టీ20 సిరీస్ను భారత్ కోల్పోవడం ఇదే తొలిసారి. టాస్ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన భారత్ 7 వికెట్ల నష్టానికి కేవలం 158 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ 80 పరుగులతో అద్భుత ఒంటరి పోరాటం చేసినప్పటికీ, మిగతా బ్యాటర్ల నుంచి ఎలాంటి మద్దతు లభించలేదు. ఆ తర్వాత 159 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన ఇంగ్లండ్, కేవలం 14.1 ఓవర్లలోనే ఒక వికెట్ కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఊదేశారు. హ్యారీ బ్రూక్, ఫిల్ సాల్ట్ భారత బౌలింగ్ను చీల్చిచెండారు. హ్యారీ బ్రూక్ 200కు పైగా స్ట్రైక్ రేట్తో విధ్వంసం సృష్టించి మ్యాచ్ను ఏకపక్షంగా మార్చేశాడు.
టీ20 ర్యాంక్లో ఫస్ట్ ప్లేస్ ఔట్..
టీమిండియా వరుస ఓటముల వల్ల టీమిండియా గ్రాఫ్ దిగజారుతోంది. ఐసీసీ టి20 ర్యాంకింగ్స్లో అగ్రస్థానాన్ని కోల్పోయే ప్రమాదం పొంచి ఉంది. ఇంగ్లండ్ మరో మ్యాచ్ గెలిస్తే నెంబర్ వన్ స్థానానికి చేరుకుంటుంది. ఆసియా దేశాలలో భారత్ గనుక అగ్రస్థానంలో లేకపోతే, 2028 ఒలింపిక్స్కు నేరుగా అర్హత సాధించే అవకాశం కోల్పోతుంది. అప్పుడు పాకిస్తాన్ లేదా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కంటే వెనుకబడితే, భారత్ క్వాలిఫైయర్ మ్యాచ్లు ఆడి ఒలింపిక్స్కు రావాల్సి ఉంటుంది. జస్ప్రీత్ బుమ్రా లేని భారత బౌలింగ్ విభాగం ఎంత బలహీనంగా ఉందో ఈ సిరీస్ స్పష్టం చేసింది. వాషింగ్టన్ సుందర్, అక్షర్ పటేల్ లాంటి ఆల్రౌండర్లు కూడా ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోతున్నారు.
టీమిండియాలో ప్లేయర్లకు స్థానాన్ని కాపాడుకోడానికి ఇబ్బందిపడుతున్నారు. టీమ్ లో తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. టీమ్ లో ప్లేస్ కోసం ప్లేయర్స్ సతమతమవుతున్నారు. సంజూ శాంసన్ను ఫామ్ లేదనే కారణంతో పక్కన పెట్టడంతో మిగిలిన యంగ్ ప్లేయర్స్ భయంలో కొనసాగుతున్నారు. మనసులో చొరబడిన ఫోబియోతో ప్లేయర్స్ ఆటలో రాణించలేకపోతున్నారు. మూడు మ్యాచ్లలో విఫలమైతే తమను కూడా జట్టు నుంచి తొలగిస్తారనే భయంతో ఉన్నట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ఆటలో కుదురుకుంటే ఆట స్వరూపాన్నే మార్చగల వైభవ్ సూర్యవంశీ, అభిషేక్ శర్మ లాంటి యువ ప్లేయర్లకు మేనేజ్మెంట్ భరోసా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని క్రికెట్ల అభిమానులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు.
(రచయత.. మునిరాజ్ - తంజావూర్ కిరణ్ కుమార్ శర్మ జీ న్యూస్ డెస్క్)
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