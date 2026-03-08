English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Team India: యుద్ధం ఎఫెక్ట్.. టీమిండియాకు బ్యాడ్ న్యూస్.. మ్యాచ్ లేనట్టే.!!

Indian Junior Boxing Team: మధ్యప్రాచ్యంలో ఏర్పడిన ఇజ్రాయెల్-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల కారణంగా భారత జూనియర్ బాక్సింగ్ జట్టు మోంటెనెగ్రో యూత్ వరల్డ్ కప్‌లో పాల్గొనలేకపోయింది. వీసా స్టాంపింగ్ కోసం పాస్‌పోర్ట్‌లు సకాలంలో అందకపోవడం, లాజిస్టికల్ ఇబ్బందులు కారణమయ్యాయి. ఫలితంగా, 10 మంది ఆటగాళ్ల కల నెరవేరలేదు.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Mar 8, 2026, 01:49 PM IST

Team India: యుద్ధం ఎఫెక్ట్.. టీమిండియాకు బ్యాడ్ న్యూస్.. మ్యాచ్ లేనట్టే.!!

Boxing World Cup News: పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య నెలకున్న ఉద్రిక్తతలు భారత క్రీడా రంగంపై  తీవ్ర  ప్రభావాన్ని చూపాయి. ముఖ్యంగా, భారత జూనియర్ బాక్సింగ్ జట్టు మోంటెనెగ్రోలో జరిగే యూత్ వరల్డ్ కప్‌లో పాల్గొనలేకపోయింది. 10 మంది సభ్యులతో కూడిన ఈ జట్టు మార్చి 3 నుంచి 11 వరకు బుద్వాలో జరగాల్సిన ప్రపంచ బాక్సింగ్ మంజూరు చేసిన టోర్నమెంట్‌లో ప్రత్యక్షంగా పోటీపడాల్సి ఉంది. కానీ లాజిస్టికల్ ఏర్పాట్లలో తడబాటు, పాస్‌పోర్ట్‌లను సకాలంలో అందుకోకపోవడం కారణంగా భారత బాక్సింగ్ ఫెడరేషన్ (BFI) ఆ జట్టును తక్షణం ప్రపంచ కప్ నుండి వైదొలిగించింది.

భారత్ లో మోంటెనెగ్రోకు రాయబార కార్యాలయం లేనందున, BFI యుఎఇలోని మోంటెనెగ్రో రాయబార కార్యాలయం ద్వారా ఆటగాళ్ల వీసాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంది. వీసా స్టాంపింగ్ కోసం భౌతిక పాస్‌పోర్ట్‌లు అవసరమని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఐదుగురు బాలురు, ఐదుగురు బాలికలు మొత్తం 10 ఆటగాళ్ల పాస్‌పోర్ట్‌లు యుఎఇకు పంపించారు. సాధారణంగా వీసా ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత పాస్‌పోర్ట్‌లు రెండు నుంచి మూడు రోజుల్లో తిరిగి అందుతాయి.

కానీ ఈసారి పరిస్థితి భిన్నంగా మారింది. మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు అనూహ్యంగా పెరగడం, యుద్ధ వాతావరణం తీవ్రతరమవడం వల్ల, భౌతిక పాస్‌పోర్ట్‌లు సమయానికి భారత్‌కు చేరలేకపోయాయి. వీసాలు ఇప్పటికే ఇమెయిల్ ద్వారా ధృవీకరించలేదు. పాస్‌పోర్ట్‌లు లేకపోవడంతో జట్టు సకాలంలో బయలుదేరలేకపోయింది. ఫలితంగా, భారత జూనియర్ బాక్సింగ్ జట్టు ప్రపంచ కప్‌లో పాల్గొలేకపోయింది. దీంతో యువ క్రీడాకారుల కల నెరవేరలేకపోయింది.

Also Read: America-Israel-Iran war: యుద్ధ భయంతో విమాన టికెట్లకు రెక్కలు.. రూ. 16 వేలు నుంచి రూ. 1 లక్షకు జంప్..!!  

వివిధ నివేదికల ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 20న పాస్‌పోర్ట్‌లను సమర్పించగా, BFI మోంటెనెగ్రో అధికారులు,  భారత విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ (MEA)తో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతూ పరిస్థితిని పరిష్కరించడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, పాస్‌పోర్ట్‌లను సమయానికి తిరిగి అందించడం సాధ్యంకాలేదు. ఈ సంఘటన ద్వారా, అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు క్రీడా రంగంపై కూడా తక్షణ ప్రభావాన్ని చూపగలవని స్పష్టంగా వెల్లడైంది. భారత జూనియర్ బాక్సింగ్ జట్టు సాధించాల్సిన విజయాలు, క్రీడాకారుల భవిష్యత్తు అవకాశాలు, వాస్తవ పరిస్థితుల వల్ల ప్రతికూలంగా ప్రభావితమయ్యాయి.  లాజిస్టికల్ సమస్యల ఆధారంగా ఆటగాళ్లు తక్షణమే ఎదుర్కొన్నా పెద్ద ఆపేక్షలలో ఒక ఉదాహరణగా ఇది నిలిచింది.

Also Read: International Women's Day 2026: చరిత్రను మార్చిన ఐదుగురు భారతీయ మహిళలు ఎవరు? ఈ కథ వింటే గూస్‌బంప్స్ గ్యారెంటీ!  

 

 

