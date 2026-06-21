Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /క్రీడలు
  • /Team India ODI Squad: వన్డే జట్టులో ఎట్టకేలకు విరాట్ కోహ్లీ ఆగమనం..కానీ, ఆ పని చేస్తేనే ఆడే ఛాన్స్!

Team India ODI Squad: వన్డే జట్టులో ఎట్టకేలకు విరాట్ కోహ్లీ ఆగమనం..కానీ, ఆ పని చేస్తేనే ఆడే ఛాన్స్!

Team India ODI Squad Vs England: రాబోయే ఇంగ్లాండ్ పర్యటన కోసం భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) 15 మంది ఆటగాళ్లతో వన్డే జట్టును ప్రకటించింది. ఇందులో విరాట్ కోహ్లీ తిరిగి ఆడనుండగా.. జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా, అక్షర్ పటేల్‌ కూడా తిరిగి జట్టులోకి చేరనున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 21, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:08 PM IST
Team India ODI Squad: వన్డే జట్టులో ఎట్టకేలకు విరాట్ కోహ్లీ ఆగమనం..కానీ, ఆ పని చేస్తేనే ఆడే ఛాన్స్!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
రెండో రోజు బాక్సాఫీస్ దగ్గర ‘మా ఇంటి బంగారం’ ఊహకందని ఊచకోత..
Maa Inti Bangaaram 2nd Day Box Office Collections3 min ago
2
India Squad4 min ago
3
BRS KTR4 min ago
4
Rythu Bharosa 202631 min ago
5
Russia Ukraine war42 min ago