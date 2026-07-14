IND vs ENG 1st One Day Highlights: విదేశీ పర్యటనలో భారత క్రికెట్ జట్టుకు వరుసగా ఎదురవుతున్న వైఫల్యాల నుంచి బ్రేక్ లభించింది. విదేశీ పర్యటనలో భారత జట్టు అద్భుతం చేసి తొలి విజయాన్ని అందుకుంది. ఐర్లాండ్, ఇంగ్లండ్ టీ20 సిరీస్లో వాషౌట్ అయిన టీమిండియా వన్డే సిరీస్లో తొలి మ్యాచ్లోనే ఇంగ్లండ్పై భారీ విజయాన్ని సాధించి ఊరట పొందింది. జట్టుపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్న ఆటగాళ్లు సత్తా చాటి విమర్శకులకు చెక్ పెట్టారు. ఆరు వికెట్ల తేడాతో ఇంగ్లండ్పై భారత్ గెలిచింది.
మూడు వన్డేల సిరీస్లో ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన మొదటి వన్డేలో 6 వికెట్ల తేడాతో భారత జట్టు విజయం సాధించింది. 259 పరుగుల లక్ష్యాన్ని టీమిండియా 45.2 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి 28 బంతులు మిగిలి ఉండగానే మ్యాచ్ను సొంతం చేసుకుంది. అవకాశం చిక్కినప్పుడల్లా బౌండరీలు బాదుతూ గిల్ 51 బంతుల్లో అర్ధ శతకం పూర్తి చేశాడు. శుభ్మన్ గిల్ అద్భుత ప్రదర్శనకు తోడు అక్షర్ పటేల్ చక్కగా సహకరించడంతో సునాయాసంగా మ్యాచ్ భారత్ వశమైంది. 75 బంతులు ఆడిన గిల్ 80 పరుగులు చేసి కాలి కండరాలు పట్టేయడంతో రిటైర్డ్ హర్ట్ అయి మైదానం వీడాడు. అక్షర్ పటేల్ 52 బంతుల్లో 57 పరుగులతో అర్ధ శతకం చేసి మ్యాచ్ను ముగించాడు. చాలా రోజుల తర్వాత వాషింగ్టన్ సుందర్ అర్ధ శతకం నమోదు చేశాడు. 63 బంతుల్లో 52 పరుగులు చేయగా.. శ్రేయస్ అయ్యర్ 35 పరుగులతో రాణించాడు. అక్షర్, సుందర్ నిలకడగా ఆడుతూ పరుగులు తీస్తూ 102 పరుగుల చక్కటి భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. సీనియర్ ఆటగాళ్లు రోహిత్ శర్మ (11), విరాట్ కోహ్లీ (5), కేఎల్ రాహుల్ (1) తక్కువ పరుగులతో తీవ్ర నిరాశపర్చారు. లక్ష్యాన్ని కాపాడేందుకు ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లు పోరాడినా చేదు ఫలితం దక్కింది. జోఫ్రా ఆర్చర్, జోష్ టంగ్, సామ్ కరన్ తలా ఒక్కో వికెట్ తీశారు.
అంతకుముందు టాస్ గెలిచిన ఇంగ్లాండ్ తొలుత బ్యాటింగ్ చేసి 47.5 ఓవర్లలో 258 పరుగులకు కుప్పకూలింది. టీ20 సిరీస్ క్లీన్స్వీప్ చేసిన ఉత్సాహంతో ఆడిన ఇంగ్లండ్ బోల్తా పడింది. జో రూట్, లియామ్ డాసున్ అర్ధశతకాలు పూర్తి చేశారు. బెన్ డకెట్ 43 పరుగులతో ఫర్వాలేదనిపించగా.. జాకబ్ బెతెల్, విల్ జాక్స్, ఆర్చర్ తక్కువ స్కోరు చేశారు. హ్యారీ బ్రూక్ (1), జోస్ బట్లర్ (5), సామ్ కరన్ (0) పూర్తిగా విఫలమయ్యారు. టీ20 సిరీస్ కోల్పోయినప్పుడు బాధపడిన భారత బౌలర్లు ఈ మ్యాచ్లో విజృంభించారు. అక్షర్ పటేల్ 4 వికెట్లతో అదరగొట్టగా.. గుర్నూర్ బ్రార్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ రెండేసి వికెట్లు తీయగా.. బుమ్రా, దూబే చెరో వికెట్ తీశారు.