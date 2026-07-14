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విదేశీ గడ్డపై భారత్‌కు తొలి విజయం.. ఇంగ్లండ్‌ వన్డే సిరీస్‌లో టీమిండియా అద్భుత ప్రదర్శన

IND vs ENG Highlights 1st ODI 2026: Axar Patel Shubman Gill Helps To Team India Win Of The UK Tour: విదేశీ పర్యటనలో ఉన్న భారత క్రికెట్‌ జట్టుకు భారీ ఊరట లభించింది. ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన టీ20 సిరీస్‌లో వాషౌట్‌ కాగా.. తర్వాత ప్రారంభమైన వన్డే సిరీస్‌ తొలి మ్యాచ్‌లోనే విజయం పొందింది. ఇంగ్లండ్‌పై పూర్తి ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిన భారత జట్టు మ్యాచ్‌ను సొంతం చేసుకుంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 15, 2026, 12:00 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 12:00 AM IST
విదేశీ గడ్డపై భారత్‌కు తొలి విజయం.. ఇంగ్లండ్‌ వన్డే సిరీస్‌లో టీమిండియా అద్భుత ప్రదర్శన
Image Credit: Team India

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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విదేశీ గడ్డపై భారత్‌కు తొలి విజయం.. ఇంగ్లండ్‌ వన్డే సిరీస్‌లో టీమిండియా అద్భుత ప్రదర్శన
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