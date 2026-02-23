Team India Semi Final Scenario: గ్రూప్ దశలో లోపాలు ఉన్నా.. వరుసగా మ్యాచ్లు గెలుస్తుండడంతో టీమిండియాపై పెద్దగా విమర్శలు రాలేదు. కానీ సూపర్-8 పోరులో బలమైన దక్షిణాఫ్రికా టీమ్ ఎదురయ్యే సరికి ఒక్కసారిగా టీమిండియా చేతులెత్తేసింది. బౌలింగ్, బ్యాటింగ్లో విఫలమై.. ప్రత్యర్థికి మ్యాచ్ను అప్పగించేసింది. ముఖ్యంగా బ్యాటింగ్లో విఫలమైన తీరు ఫ్యాన్స్ను బాదించింది. ఒక్క బ్యాట్స్మెన్లో కూడా క్రీజ్లో కుదురుకుని పరుగులు చేయాలనే ఉద్దేశం కనిపించలేదు. దొరికిన బంతిని దొరికినట్లు బాదేద్దాం అనుకుంటూ క్యాచ్లు ఇచ్చి పెవిలియన్కు క్యూకట్టారు. దక్షిణాఫ్రికా ఆరంభంలోనే మూడు వికెట్లు కోల్పోయి కష్టాల్లో పడినా.. చివరికి అద్భుతంగా పుంజుకుని భారత్ ముందు 188 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఉంచింది. పిచ్కు తగినట్లు సఫారీలు బౌలింగ్ చేస్తుంటే.. మన బ్యాటర్లు మాత్రం ఎప్పుడెప్పుడు ఔట్ అయిపోదామనే రీతిలో గుడ్డిగా షాట్స్ ఆడేశారు. చివరికి ఏకంగా టీ20 వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో భారీ ఓటమి (76 పరుగుల తేడాతో) మూటగట్టుకున్నారు.
ఈ ఓటమితో భారత్ సెమీస్ చేరే అవకాశాలు సంక్లిష్టంగా మారాయి. ఇక మిగిలిన రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ భారీ తేడాతో గెలవాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా దక్షిణాఫ్రికా తన రెండు మ్యాచ్ల్లోనూ కచ్చితంగా గెలవాలి. ఇలా జరిగితే ఎలాంటి సమీకరణలు లేకుండా భారత్ ఈ గ్రూప్ నుంచి సెమీస్కు చేరుతుంది. భారత్ రెండు మ్యాచ్లు గెలిచి.. దక్షిణాఫ్రికా వారి మిగిలిన ఒక మ్యాచ్లో మాత్రమే గెలిస్తే.. వెస్టిండీస్ vs జింబాబ్వే జట్లలో ఒకటి రెండు మ్యాచ్లు విజయాలు సాధిస్తే సమస్యలు తలెత్తుతాయి.
అప్పుడు మూడు జట్లు నాలుగు పాయింట్లతో సమానంగా నిలుస్తాయి. అప్పుడు నెట్రన్రేట్ కీలకంగా మారుతుంది. దక్షిణాఫ్రికా వారి మిగిలిన రెండు మ్యాచ్లను గెలిస్తే.. భారత్కు కాస్త ఈజీగా ఉంటుంది. వెస్టిండీస్ vs జింబాబ్వే పోటీలో విజేతగా భారత్ గెలిచి.. మరో మ్యాచ్లో ఓడిపోతే మూడు జట్ల ఖాతాలోనూ రెండు పాయింట్ల ఉంటాయి. అప్పుడు నెట్ రన్రేట్ కీలకంగా మారుతుంది.
టీ20 వరల్డ్ కప్లో వరుసగా 12 మ్యాచ్ల విజయాల తరువాత భారత్కు ఈ ఓటమి ఎదురైంది. ఈ నెల 26న జింబాబ్వేతో, మార్చి 1న వెస్టిండీస్తో భారత్ తలపడనుంది. ఈ రెండు జట్లు కూడా తమ గ్రూప్లో టాప్ ప్లేస్లో సూపర్-8 చేరాయి. పొట్టి ఫార్మాట్లో విండీస్ ఎప్పటికైనా ప్రమాదకారే. ఇక లీగ్ దశలో శ్రీలంక, ఆసీస్ జట్లకు షాకిచ్చిన జింబాబ్వే.. సూపర్-8లోనూ సంచనాలు సృష్టించేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ ఓటమి నుంచి భారత్ పాఠాలు నేర్చుకుని.. లోపాలు సరిదిద్దుకుంటే విజయం సాధిస్తుంది. లేదంటే సొంతగడ్డపై డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ టీమ్ సూపర్-8లోనే ఇంటి ముఖం పట్టాల్సి ఉంటుంది.
