Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /క్రీడలు
  • /Team India: భారత టీ20 కెప్టెన్‌గా శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్‌.. సూర్యకుమార్ యాదవ్‌పై వేటు.. వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీకి జట్టులో ఛాన్స్

Team India: భారత టీ20 కెప్టెన్‌గా శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్‌.. సూర్యకుమార్ యాదవ్‌పై వేటు.. వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీకి జట్టులో ఛాన్స్

Team India: అంద‌రూ అనుకున్న‌ట్లుగానే టీమిండియా టీ20 కెప్టెన్‌గా శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్ ఎంపిక కాగా.. తిల‌క్ వ‌ర్మ‌కు వైస్ కెప్టెన్సీ బాధ్య‌త‌ల‌ను అప్ప‌గించారు. ఇక సూర్య‌కుమార్ యాద‌వ్‌పై వేటు ప‌డగా.. ఇంగ్లాండ్‌, ఐర్లాండ్ సిరీస్‌ల‌తో పాటు ఆసియా గేమ్స్‌కు టీ20 జ‌ట్ట‌ును బీసీసీఐ ప్ర‌క‌టించింది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 06, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 02:04 PM IST
Team India: భారత టీ20 కెప్టెన్‌గా శ్రేయ‌స్ అయ్య‌ర్‌.. సూర్యకుమార్ యాదవ్‌పై వేటు.. వైభ‌వ్ సూర్య‌వంశీకి జట్టులో ఛాన్స్
Image Credit: Team India Squad Announced For Ireland And England T20is And Asian Games (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nara Lokesh On Devaansh Ghat: నారా 'దేవాన్ష్ పేరిట పుష్కరఘాట్‌'.. అధికారులపై మంత్రి
Minister nara lokesh23 min ago
2
Snake Video36 min ago
3
Kalvakuntla Kavitha1 hr ago
4
adi srinivas1 hr ago
5
Tariff Hike1 hr ago