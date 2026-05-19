India Squad For Afghanistan Series: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ముగింపు చేరుకోవడంతో భారత జట్టు తదుపరి టోర్నీలపై దృష్టి సారించింది. మెగా టోర్నీ ముగిసిన వారానికే టీమిండియా అఫ్ఘానిస్థాన్తో తలపడనుంది. ఏకైక టెస్టు, మూడు వన్డేల సిరీస్ కోసం అఫ్ఘానిస్థాన్ భారత పర్యటనకు రానుంది. ఐపీఎల్లో వేర్వేరు జట్లలో ఆడుతున్న టీమిండియా ఆటగాళ్లు మళ్లీ భారత జట్టుగా కనిపించనున్నారు. జూన్ 6వ తేదీ నుంచి ఏకైక టెస్టు, 14, 17, 20 తేదీల్లో వన్డే మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. ఈ సిరీస్ కోసం సమావేశమైన బీసీసీఐ సెలక్షన్ కమిటీ జట్టును ప్రకటించింది. ఈ సిరీస్కు శుభమన్ గిల్ సారథ్యం వహించనుండగా.. ఐపీఎల్లో సత్తా చాటుతున్న ఆటగాళ్లందరికీ అవకాశం లభించింది.
అజిత్ అగార్కర్ నేతృత్వంలోని సెలక్షన్ కమిటీ టెస్టు, వన్డే సిరీస్కు ఎంపిక చేసిన జట్టు జాబితాను విడుదల చేసింది. ఈ సిరీస్లో మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మకు స్థానం లభిస్తుందా? లేదా అనే ఉత్కంఠ కొనసాగుతుండగా.. కమిటీ సీనియర్ ఆటగాడికి చోటు కల్పించింది. అతడితోపాటు హార్దిక్ పాండ్యాకు కూడా స్థానం దక్కింది. ఇక ఐపీఎల్లో పేలవ ప్రదర్శన కనబరుస్తున్న రిషబ్ పంత్ను వన్డేలకు ఎంపిక చేయకపోగా టెస్టుకు ఎంపిక చేయడం గమనార్హం. స్టార్ ఆల్రౌండర్ రవీంద్ర జడేజా, సీనియర్ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రాకు చోటు దక్కలేదు. వీరిద్దరూ ఐపీఎల్లో సత్తా చాటలేకపోయారు. బుమ్రా అయితే ఒకటి రెండు వికెట్లు మాత్రమే పడగొట్టాడు. దీంతో అతడికి జట్టులో స్థానం లభించలేదు.
నలుగురికి ఛాన్స్
ఏకైక టెస్టు మ్యాచ్కు గిల్ సారథ్యం వహిస్తుండగా.. కేఎల్ రాహుల్ వైస్ కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్నాడు. మరోవైపు వన్డేలకు శ్రేయస్ అయ్యర్ వైస్ కెప్టెన్గా ఎంపికవగా.. లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ తరఫున నిలకడగా రాణిస్తున్న ప్రిన్స్ యాదవ్తోపాటు హర్ష్ దూబే, గుర్నూర్ బ్రార్, మానవ్ సుతార్కు జాతీయ జట్టులో తొలిసారి స్థానం లభించింది. అక్షర్ పటేల్, ఆకాశ్ దీప్లకు చోటు లభించకపోగా.. సీనియ్ బౌలర్ మహ్మద్ షమీ ఎంపికపై సెలక్షన్ కమిటీ చర్చించలేదని చీఫ్ సెలక్టర్ అజిత్ అగార్కర్ ప్రకటించారు.
భారత వన్డే జట్టు
శుభమన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయస్ అయ్యర్, ఇషాన్ కిషన్, హార్దిక్ పాండ్యా, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, వాషింగ్టన్ సుందర్, కుల్దీప్ యాదవ్, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, ప్రిన్స్ యాదవ్, గుర్నూర్ బ్రార్, హర్ష్ దూబే,
భారత టెస్ట్ జట్టు
శుభ్మన్ గిల్ (కెప్టెన్), యశస్వి జైస్వాల్, కేఎల్ రాహుల్ (వైస్ కెప్టెన్), సాయి సుదర్శన్, రిషబ్ పంత్, దేవదత్ పడిక్కల్, నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, వాషింగ్టన్ సుందర్, కుల్దీప్ యాదవ్, మహ్మద్ సిరాజ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, మానవ్ సుతార్, గుర్నూర్ దువ్రేల్, గుర్నూర్ దువ్రార్ జురేల్,
మ్యాచ్ల వివరాలు
ఏకైక టెస్టు: జూన్ 6-10 తేదీల్లో చండీగడ్, ముల్లాన్పూర్
తొలి వన్డే: జూన్ 14, ధర్మశాల (హిమాచల్ప్రదేశ్)
రెండో వన్డే: జూన్ 17, లక్నో (ఉత్తరప్రదేశ్)
మూడో వన్డే: జూన్ 20, చెన్నై (తమిళనాడు)