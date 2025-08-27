English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cricketrs Lose crores: కేంద్రం ప్రభుత్వం తాజాగా తీసుకొచ్చిన బిల్లుతో టీమిండియా దిగ్గజ ప్లేయర్లు MS ధోనీ, విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మలకు ఫైనాన్సియల్ గా భారీ దెబ్బ తగిలింది. కేంద్రం ఇటీవల ఆన్‌లైన్ గేమింగ్‌కు సంబంధించిన బిల్లును ప్రవేశపెట్టగా.. ఆ బిల్లుకు పార్లమెంట్ ఆమోద ముద్ర వేసింది. దీంతో బీసీసీఐపైనే కాకుండా భారత క్రికెట్ జట్టులోని ప్లేయర్స్ పై కూడా ఎఫెక్ట్ పడనుంది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Aug 27, 2025, 10:36 PM IST

Indian Cricketers: కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల ఆన్‌లైన్ గేమింగ్‌పై కొత్త బిల్లును పార్లమెంట్‌లో ఆమోదించింది. ఈ బిల్లు వల్ల భారత క్రికెట్ బోర్డు (BCCI)తో పాటు టీమిండియా ఆటగాళ్లకు ఆర్థికంగా పెద్ద నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ బిల్లు ఆన్‌లైన్ గేమింగ్‌ను నిషేధించడం వల్ల బీసీసీఐకి స్పాన్సర్‌గా ఉన్న డ్రీమ్ 11 ఒప్పందం నుంచి వైదొలగాల్సి వచ్చింది. 

దీంతో బీసీసీఐకి సుమారు 125 కోట్ల రూపాయల నష్టం వాటిల్లవచ్చు. అంతేకాదు భారత జట్టులోని ప్రస్తుత, మాజీ ఆటగాళ్లకు కూడా ఈ బిల్లు వల్ల భారీ ఆర్థిక నష్టం తప్పదని తెలుస్తోంది. ఈ ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ యాప్‌ల ద్వారా క్రికెటర్లు ప్రతి సంవత్సరం భారీగా సంపాదిస్తున్నారు. 

విరాట్ కోహ్లీ ఒక గేమింగ్ యాప్‌తో ఒప్పందం ద్వారా సంవత్సరానికి 10 నుంచి 12 కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నాడు. అలాగే రోహిత్ శర్మ, మహేంద్ర సింగ్ ధోనీలు.. డ్రీమ్ 11, విన్జో వంటి యాప్‌ల నుంచి సంవత్సరానికి 6 నుంచి 7 కోట్ల రూపాయలు పొందుతున్నారు. ఇతర ఆటగాళ్లు కూడా ఈ యాప్‌ల ద్వారా ఏటా కోటి రూపాయలు లేదా అంతకంటే తక్కువ సంపాదిస్తున్నారు. 

మొత్తంగా, ఈ గేమింగ్ యాప్‌ల ప్రమోషన్ల ద్వారా ఆటగాళ్లు సంవత్సరానికి 150 నుంచి 200 కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు. కానీ, ఈ బిల్లు వల్ల ఆ మొత్తం నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. ఈ నిషేధం వల్ల డిజిటల్ ప్రకటనల మార్కెట్‌కు కూడా పెద్ద దెబ్బ తగిలింది. 

ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ ద్వారా డిజిటల్ ప్రకటనల్లో 15 నుంచి 20 శాతం వాటా ఉంటుందని, ఇది సంవత్సరానికి 8 వేల నుంచి 10 వేల కోట్ల రూపాయల వరకు ఉంటుందని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఈ బిల్లు వల్ల క్రికెటర్లతో పాటు బీసీసీఐ, డిజిటల్ ప్రకటనల మార్కెట్‌కు కూడా ఆర్థికంగా నష్టం జరుగుతుందని అంచనా.

