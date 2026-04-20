Team India New T20 Captain 2026: ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) తర్వాత టీమ్ఇండియా ఆసియా క్రీడలు, వెస్టిండీస్తో టీ20 సిరీస్ ఆడనుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా టీ20 పపంచకప్లో విజేతగా నిలిచిన తర్వాత టీమ్ఇండియా సమూల మార్పులు జరుగుతాయని వార్తలు వచ్చాయి. దీంతో ఆసియా క్రీడలతో పాటు విండీస్తో టీ20 సిరీస్ కోసం టీమ్ఇండియా రెండుగా విడగొట్టాలని భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ విషయమై బీసీసీఐ అధికారి ఒకరు ఎన్డీటీవీతో మాట్లాడారు. ఆయన మాట్లాడుతూ.. "ఈ ఏడాది సెప్టెంబరులో జపాన్ వేదికగా ఆసియా క్రీడలు జరగనుండగా.. వెస్టిండీస్ టీ20 సిరీస్లు ఏకకాలంలో జరగబోతున్నాయి. కాబట్టి టీమ్ఇండియా రెండు ఈవెంట్లలోనూ పాల్గొనాల్సిన అవసరం ఉంది. దీంతో 30 లేదా 35 మందితో కూడిన అంతర్జాతీయ ఆటగాళ్లకు సిద్ధం చేయడం ఎంతో అవసరం. రాబోయే ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ పర్యటనల మాదిరిగానే మనకు ఒక పెద్ద టీమ్ అవసరం ఉంది" అని అన్నారు.
2028 ఒలింపిక్స్తో సహా పలు క్రీడా ఈవెంట్లలో క్రికెట్ భాగం అవుతున్న నేపథ్యంలో బీసీసీఐ బోర్డు ఈ ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేసింది. భారత టీ20 జట్టులోని 30 నుంచి 35 మంది ఆటగాళ్లను రెండు గ్రూపులుగా విభజించడమే దీని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ రెండు గ్రూపుల్లో ఒకదానికి శ్రేయస్ అయ్యర్ను కెప్టెన్గా నియమించవచ్చని వార్తలు వస్తున్నాయి.
గత రెండు ఐపీఎల్ సీజన్లలో పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరిస్తున్న శ్రేయస్ అయ్యర్ బాగా రాణిస్తున్నాడు. అందులోనూ శ్రేయస్ అయ్యర్ కెప్టెన్సీలో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టు ఒకసారి ఫైనల్కు చేరగా.. కోల్కతా నైట్రైడర్స్ ట్రోఫీని ముద్దాడింది. గతేడాది పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టును ఫైనల్కు తీసుకెళ్లాడు. ఇప్పుడు మరోసారి పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు వరుస విజయాలతో పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో నిలుస్తోంది.
ఈ ఏడాది ఐపీఎల్ సిరీస్లో పంజాబ్ కింగ్స్ జట్టు ఇప్పటివరకు 6 మ్యాచ్లు ఆడినా.. ఒక్క మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోలేదు. ఈసారి కూడా ఆ జట్టు ఖచ్చితంగా ఫైనల్ మ్యాచ్కు చేరుకుంటుందని భావిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో, పంజాబ్ కింగ్స్ కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ భారత జట్టుకు కెప్టెన్ అయ్యే అవకాశం ఉందనే వార్త అతని అభిమానులలో ఆనందాన్ని నింపింది.
పరిశీలనలో ఉన్న ఆటగాళ్లు
వైభవ్ సూర్యవంశీ, యశస్వీ జైస్వాల్, ప్రియాంష్ ఆర్య, అంకరీష్ రఘువంశీ, రజత్ పటీదార్, ఆయుష్ పటోని వంటి ఐపీఎల్లో ఎమర్జింగ్ బ్యాట్స్మెన్లు సెలెక్టర్ల నిఘాలో ఉన్నారు. అదేవిధంగా బౌలింగ్ విభాగంలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ నుండి రవి బిష్ణోయ్, గుజరాత్ టైటాన్స్ నుండి ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, అశోక్ కుమార్.. అలాగే కోల్కతా నుండి కార్తీక్ త్యాగి బరిలో ఉన్నారు. అదే విధంగా వికెట్ కీపర్ స్థానానికి ప్రధాన పోటీదారులలో ధ్రువ్ జురెల్ ఒకరిగా ఉన్నాడు. కెప్టెన్సీ రేసులో శ్రేయస్ అయ్యర్ కూడా ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు. అలాగే కేకేఆర్ ఆటగాడు అనుకుల్ రాయ్ ఆల్-రౌండర్లలో ఒకడని కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి.
భారత జట్టు పర్యటన
భారత జట్టు జూన్లో ఐర్లాండ్ పర్యటనలో భాగంగా 2 టీ20లు ఆడుతుంది. దీని తర్వాత జూలై 1 నుండి 19 వరకు ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో భాగంగా 5 టీ20 మ్యాచ్ల సిరీస్.. ఆపై జూలై 23 నుండి 26 వరకు జింబాబ్వేతో 3 మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ కోసం పర్యటిస్తారు.
వెస్ట్ ఇండీస్ vs శ్రీలంక టీ20 సిరీస్
దీని తర్వాత.. వెస్టిండీస్ జట్టు భారత్లో పర్యటించనుంది. అక్టోబర్ 6 నుండి 11 వరకు విండీస్, టీమ్ఇండియా మధ్య 3 టీ20 మ్యాచ్ల సిరీస్ జరగనుంది. అనంతరం టీమ్ఇండియా శ్రీలంక జట్టు పర్యటిస్తుంది. డిసెంబర్ 12 నుండి 26 వరకు ఆ జట్టు భారత జట్టుతో 3 మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్ ఆడనుంది.
శ్రేయస్ అయ్యర్ ఇప్పటివరకు టీమ్ఇండియా తరపున 51 టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లు ఆడి, 1,104 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో 8 అర్ధ సెంచరీలు ఉన్నాయి. అతని సగటు 30.66గా ఉంది. అదేవిధంగా అతను 138 ఐపీఎల్ మ్యాచ్లు ఆడి 3939 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 30 అర్ధ సెంచరీలు ఉన్నాయి. అతని సగటు 34.86 కావడం గమనార్హం. కెప్టెన్గానూ అతని పేరిట మంచి రికార్డులే ఉన్నాయి. దీంతో టీమ్ఇండియా కెప్టెన్గా శ్రేయస్ అయ్యర్ నియామకం లాంఛనమే అంటూ వార్తలు వస్తున్నాయి.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook